Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Latvijas Avize»: Pipeline der Schande

RIGA: Zur umstrittenen Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 meint ein Kommentator national-konservative lettische Tageszeitung «Latvijas Avize»:

«Die Nord Stream-Geschichte ist eine Geschichte von der Bereitschaft des deutschen Staates, den korrupten Einfluss Russlands auf seine Politik und Wirtschaft zu akzeptieren. Es ist eine Geschichte über die Bereitschaft, Russlands Aggression zu akzeptieren und zu rechtfertigen, und dessen Bemühungen, die Energieversorgung als Instrument zur Erfüllung seiner geopolitischen Ansprüche zu nutzen. Es ist eine Geschichte über die Schande des modernen deutschen Staates. Doch die deutsche Unehre in Energiefragen hat ein Gesicht und einen Namen: Gerhard Schröder, ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler, jetzt ein Beamter von Gazprom und Rosneft. Dank des Einflusses und der Verbindungen von ihm und einigen seiner Parteimitglieder ist die deutsche Politik gegenüber Russland sowohl für Deutschland als auch für die EU wackelig und gefährlich.»

«Lidove noviny»: «Vom Winde verweht» im Kontext der Zeit zu sehen

PRAG: Zur Entscheidung des US-Streaminganbieters HBO max, den Filmklassiker «Vom Winde verweht» aus dem Programm zu nehmen, schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Das ist die Entscheidung eines privaten Unternehmens. Doch die derzeitige gesellschaftliche Atmosphäre drängt alles beiseite, was man falsch auslegen könnte - Übertreibung, Allegorie, Ironie und Sarkasmus. An ihre Stelle treten tödliche Ernsthaftigkeit und Konformismus. Denn die Jakobiner, die für den Sieg des Guten kämpfen, sehen in allem Möglichen und Unmöglichen Rassismus und Diskriminierung. (...) Selbst Menschen aus Ländern, die nicht die Erblast des Kolonialismus und der Sklaverei tragen, verstehen, dass Rassismus etwas Böses ist. Sie weigern sich indes, Rassismus in einem Film zu sehen, nur weil er die Zeit seiner Entstehung widerspiegelt.»

«El País»: Korruption verschlimmert Corona-Krise

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» hebt in einem Kommentar am Donnerstag den Zusammenhang zwischen der Schwere der Corona-Krise und der Korruption in Spanien hervor:

«Spanien ist ebenso wenig gegen das Virus der Korruption immun, wie es sich als immun gegen Covid-19 erwiesen hat. Es ist vielmehr ein Land mit ernsthaften Problemen politischer Korruption, in dem sich die Vetternwirtschaft in viele der unzugänglichen Bereiche politischer Entscheidungsfindungen eingenistet hat. Deshalb glauben wir, dass beim Wiederaufbau (nach der Corona-Krise) nur geringe Fortschritte erzielt werden können, wenn eines der wichtigsten Hindernisse für ein faires Zusammenleben nicht angegangen wird.

Zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass zu den Experten, die die Wiederaufbaukommission beraten sollen, auch ein Vertreter der Organisationen gehören sollte, die sich seit Jahren für die Korruptionsbekämpfung in Spanien einsetzen. Es ist traurig mit anzusehen, wie die vom Wunsch nach einer demokratischen Erneuerung geprägte neue Mehrheit (linke Koalitionsregierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez), (...) die Prävention und den Kampf gegen Korruption aus den Augen verloren hat. Natürlich gibt es viele andere Probleme, zumal angesichts der Wirtschafts- und Gesundheitskrise, unter der wir leiden.

Aber wir sind überzeugt, dass wir von diesen beiden Krisen gerade wegen der Korruptions- und Klientelpolitik, die unser System so lange toleriert hat, so besonders schwer getroffen wurden. Die durch Verschwendung und Korruption verlorenen Gelder hätten es möglich gemacht, das Gesundheitssystem viel besser auf eine Pandemie vorzubereiten und viel gesündere öffentliche Finanzen ermöglicht, die eine Kreditaufnahme zu viel niedrigeren erlaubt hätten. Ein Wiederaufbau nach der Corona-Krise wird unmöglich, wenn es keine umfassende Strategie zur Korruptionsbekämpfung mit breiter sozialer Beteiligung und ausreichendem politischen Konsens gibt.»

«Le Parisien»: Corona-Krise löst Umdenken aus

PARIS: Die Auswirkungen der Krise auf die Menschen in Frankreich kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Lust auf Natur und Misstrauen gegenüber Wachstums und Globalisierung haben Stück für Stück unsere Wünsche und unsere Träume verändert... Die Gesundheitskrise, die wir durcherlebt haben, scheint dieses Mal einen wahrhaftigen Bruch hervorgerufen zu haben. Heute suchen die Franzosen einen Rahmen, der ihren neuen Idealen entspricht. Aber sie werden sich ein Leben erfinden müssen, das dazu passt... Die Themen Arbeit, Transport und zwischenmenschliche Beziehungen müssen umgedacht werden.»

«Rossijskaja Gaseta»: Russland muss sich bei Nord Stream 2 beeilen

MOSKAU: Die USA wollen mit neuen Sanktionen versuchen, dass der Bau der deutsch-russischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 noch auf den letzten Metern gestoppt wird. Dazu bemerkt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Mittwoch:

«Russland muss sich mit der Fertigstellung von Nord Stream 2 beeilen, weil die Gefahr neuer Sanktionen von Übersee droht. Wirtschaftlich sinnvoll ist die neue Pipeline aber nicht vor 2021. Die Nachfrage nach Gas sank in diesem Jahr auf neue Tiefstände - wegen des milden Winters, der Corona-Pandemie und weil Europa 2019 Gasreserven in Rekordhöhe angelegt hatte. Die Europäer hatten befürchtet, dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über den Gastransit scheitern könnten und deshalb ihre Lager bis zum Rand gefüllt. (...)

Die Nachfrage nach Gas in Europa könnte nun Ende des Sommers wieder steigen. Sie wird aber bestenfalls die Kapazitäten der vorhandenen Pipelines nicht übersteigen. Berücksichtigt man diese Prognosen, braucht Russland Nord Stream 2 erst im Jahr 2022.»

«The Times»: Truppenabzug aus Groll gegen Merkel

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Absicht der USA, Soldaten aus Deutschland abzuziehen:

«Diese Maßnahme, die einfach durch den Groll des US-Präsidenten gegen die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel motiviert ist, ist kurzsichtig und kontraproduktiv. (...) Solange Deutschlands Verteidigungsausgaben hartnäckig unterhalb von zwei Prozent des Bruttosozialprodukts bleiben, erfüllt Merkel nicht die internationalen Verpflichtungen ihres Landes. Deutschland hat bis 2024, um dieses Ziel zu erfüllen und es vorzeitig zu erreichen wäre klug.

Zwar wäre das vielleicht nicht genug, um eine Änderung der Strategie von Trump zu bewirken. Aber es würde den USA dann leichter fallen, ihren Kurs in Sachen Truppenabzug zu ändern, sollte es nach den Präsidentschaftswahlen im November einen Wechsel im Weißen Haus geben.»

«Diena»: Militärisch pragmatische Aspekte nicht vergessen

RIGA: Zu den Berichten über einen geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland meint die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Donnerstag:

«Erfolgreich vergessen wird, dass das Thema nicht nur einen politischen, sondern auch einen militärisch pragmatischen Aspekt hat. In diesem Fall ist es die Tatsache, dass die US-Streitkräfte von Deutschland aus nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten operieren. Und sobald sich der Präsident der Vereinigten Staaten einmal dazu entschlossen hat, die Zahl der US-Truppen in dieser Region erheblich zu verringern, muss er natürlich ihre Präsenz in Deutschland verringern, da viele Militärs, die etwa das US-Armeekontingent im Irak mit Lieferungen aus Deutschland versorgen, nicht mehr benötigt werden»

«La Repubblica»: Europa muss China-Politik prüfen

ROM: Zu den Vorwürfen gegen China, dass das Land einerseits Informationen über das Coronavirus unterdrückt und zugleich der Ursprung von Fake-News-Kampagnen ist, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Die zunehmend akute Krise in den Beziehungen zwischen Washington und Peking ist zunehmend gefährlich, und die Vorwürfe über die Ursachen der Pandemie sind dabei die Zündschnur, die das Feuer voll entzündet hat. Die Risiken einer militärischen Konfrontation scheinen immer noch gering, aber der Zusammenbruch eines Beziehungssystems, das seit fast 40 Jahren auf der Überzeugung einer durch Globalisierung zusammenwachsenden Welt beruht, (...) kann heftige Folgen für eine Reihe von Problemen der Menschheit haben, von Gesundheitskrisen bis zum Klimawandel. Europa muss in der Lage sein, Abstand zu halten von (Donald) Trumps Extremismus, ohne sich auf die Position von Xi (Jinping) herablassen zu müssen. (...) Die Coronavirus-Krise hat gezeigt, dass Europa weniger anfällig für Chinas wirtschaftlichen Druck werden muss, ohne den Abbruch von Handel oder Industriebeziehungen zu riskieren, die zum Bumerang werden. Auf politischer und diplomatischer Ebene darf Europa keine Schwäche mit Blick auf die demokratischen Werte und Menschenrechte zeigen: Hongkong und Taiwan sind zwei Tests seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber der Aggressivität Pekings.»

«Tages-Anzeiger»: Debatten um Mordfall werden weitergehen

ZÜRICH: Zur Einstellung der Ermittlungen zum Mord an Schwedens Regierungschef Olof Palme heißt es am Donnerstag im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Die Debatten um den Fall werden mit diesem Ergebnis nicht beendet sein. Direkt im Anschluss an die live übertragene Pressekonferenz begannen im schwedischen Fernsehen die Experten bereits damit, Ermittlungsergebnisse auseinanderzunehmen und über mögliche Alternativen zu spekulieren. Niemand kann sich wohl wirklich vorstellen, was dies für Palmes Familie bedeutet. Der Ministerpräsident hatte drei Söhne, seine Ehefrau Lisbeth Palme verstarb 2018. Der Mord begleitet die Familie seit jenem 28. Februar 1986. Sie wird wohl nie eine Antwort bekommen auf die Frage: Warum?»

«NZZ»: Gesellschaft muss Vergangenheit noch bewältigen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Einstellung der Ermittlungen zum Mord an Schwedens Regierungschef Olof Palme:

«Während die Aufklärung des Mordes mit der Niederlegung der polizeilichen Ermittlungen wohl für immer vom Radar der Behörden verschwinden wird, könnten die Ermittler selbst in den Fokus künftiger Nachforschungen gelangen. Grundsätzlich müssten die Polizeiarchive nämlich nun zugänglich werden, wobei allerdings unklar ist, in welchem Umfang das tatsächlich geschehen wird. Nicht bloß der Mord an Palme selbst war es, der die offene schwedische Gesellschaft in ihren Grundfesten erschütterte, es waren auch die vielen Fehlleistungen der Polizei und anderer Institutionen, die eine Aufklärung verhinderten. Hier steht der Gesellschaft noch ein Stück Vergangenheitsbewältigung bevor. Ganz zu schweigen von den nicht wenigen, die der Faszination des Falles manchmal bis zur Besessenheit erlegen sind und die nun ein weites neues Betätigungsfeld vorfinden.»