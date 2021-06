Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.21 | Aktualisiert um: 13:05 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Angehörige haben Anspruch auf ein Urteil

ZÜRICH: Im Gerichtsverfahren um den Abschuss des Passagierflugs MH17 läuft seit dieser Woche die Hauptverhandlung. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Sieben Jahre nach dem Abschuss der Passagiermaschine über der Ostukraine mit seinen 298 unschuldigen Opfern wird es wohl keine unmittelbaren Folgen für die Verdächtigen geben, falls sie schuldig gesprochen würden.

Klar, es drohen eine Justizfarce und ein großer Leerlauf: Russland hat den Prozess in den Niederlanden, aus denen die meisten Opfer kommen, als Theatervorstellung zu diskreditieren versucht. Der Kreml erkennt das Verfahren nicht an. Keiner der Angeklagten muss damit rechnen, ausgeliefert zu werden.

Doch es geht noch um mehr als das: Die Angehörigen, die seit fast sieben Jahren schmerzhaft immer wieder Nebelkerzen und abstruse Theorien aus Russland erlebten, haben Anspruch auf ein sachliches Rechtsverfahren und ein Urteil, das ihnen endlich Klarheit bringt, was am 17. Juli 2014 geschah. Damit wäre für sie schon viel gewonnen.»

«NZZ»: Erfolgreiches Wirtschaftsmodell ist nicht genug

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Wahlen in Peru:

«Der führende Kandidat bei den peruanischen Präsidentschaftswahlen, Pedro Castillo, ist ein marxistischer Lehrer und Gewerkschafter ohne jegliche Regierungserfahrung. Wenn die Nachzählungen nicht wider Erwarten große Unstimmigkeiten zutage fördern, wird er der nächste Präsident von Peru werden. Wie ist das zu erklären angesichts der Erfahrung des Landes, das erfolgreich auf eine liberale Marktwirtschaft gesetzt hat?(...)

Peru ist ein Lehrstück dafür, dass ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell allein nicht genügt, um die Bevölkerung auf Dauer bei der Stange zu halten - und wie es zum Absturz kommen kann.(...)

Wenn man Castillos Aussagen im Wahlkampf zum Nennwert nehmen darf, so strebt er eine Umwandlung Perus nach dem Vorbild von Hugo Chávez in Venezuela oder Evo Morales in Bolivien an. Die fehlende Mehrheit im Kongress dürfte das Vorhaben erschweren. Doch wenn er seine sozialistischen Pläne umsetzen sollte, wäre dies ein tragischer Rückfall in längst vergangen geglaubte Zeiten.»

«Die Presse»: EU kann nicht nur im Windschatten der USA fahren

WIEN: Die Wiener Zeitung «Die Presse» kommentiert den bevorstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden in Europa:

«Mit Joe Biden sitzt nun wieder ein verlässlicherer Verbündeter im Weißen Haus. Das hilft den EU-Staaten im Umgang mit Russlands Staatschef, Wladimir Putin; oder mit dem immer brutaler werdenden Regime von Belarus - einem Land, das so wie die Ukraine an die Europäische Union grenzt.

Zugleich entbindet die mittlerweile wieder freundlichere Partnerschaft mit Washington die EU-Staaten nicht davon, wieder selbst mehr für die Wahrung ihrer gemeinsamen außenpolitischen Interessen zu tun. Russland - und zunehmend auch China - versuchen ohnehin immer wieder, über ihre engen Beziehungen zu manchen EU-Mitgliedsländern und EU-Beitrittskandidaten einen Keil in die Union zu treiben.

International wird dann Gewicht in die Waagschale geworfen, wenn ein möglichst einiges und selbstbewusstes Europa mit den USA gemeinsam auftritt. Nur im Windschatten der Regierung in Washington zu fahren mag zwar zwischendurch bequem sein. Es reicht aber nicht aus. Auch das sollte eine Lehre der Europäer aus der Ära Trump sein.»

