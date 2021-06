Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Geheimdienst untergräbt Vertrauen in Rechtsstaat

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag das Verhalten des dänischen Geheimdienstes FE:

«Dänemarks Auslandsnachrichtendienst FE hat offenbar den Zugang zu Abhördaten über die Königsklasse der europäischen Politik - bislang bekannt sind etwa die Namen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier - an die USA verschachert. Das wirft gleich mehrere verstörende Fragen auf. Die erste ist die, ob den Dänen tatsächlich die Nähe zu den USA so viel mehr bedeutet als das Vertrauen der europäischen Verbündeten. (...)

Wenn der FE-Skandal aber eines zeigt, dann dies: Demokraten haben allen Grund, peinlichst genau hinzuschauen. Was die Enthüllungen nun seit 2020 schon zeigen, ist ein Geheimdienst außer Kontrolle. Ein Dienst, der illegal mehrmals schon die eigenen Bürger ins Visier nahm. (...) Die Geheimdienstkontrolle in Dänemark ist schwach. Sie braucht mehr Macht und mehr Mittel. Die Dänen sind stolz auf ihr Vertrauen in den Staat und seine Institutionen. Wie aber soll man auf den Rechtsstaat vertrauen, wenn ihn die untergraben, die mit seinem Schutze beauftragt sind?»

«NZZ»: Ungarn und Polen sollten sich in die Bücher schauen lassen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Schaffung einer Europäischen Staatsanwaltschaft:

«Unter der Leitung von Laura Kövesi, der unerschrockenen und erfahrenen Korruptionsjägerin aus Rumänien, sind jetzt in Luxemburg 22 Staatsanwälte aus EU-Mitgliedstaaten an der Arbeit. Ja, es sind 22 Ermittler, nicht 27. Denn fünf EU-Staaten machen nicht mit: Dänemark, Irland, Polen, Schweden und Ungarn. Das ist bedauerlich, und im Fall Ungarns und Polens auch sehr problematisch.

Denn die beiden Länder gehören zu den größten Nettoempfängern von Unionsgeldern. Nur schon der gesunde Menschenverstand legt nahe, dass mit der Entgegennahme großer Summen auch die Bereitschaft da sein muss, die Geldflüsse kontrollieren zu lassen. In Budapest und Warschau fehlt diese Einsicht. Die Schlussfolgerung für die Vertreter der europäischen Steuerzahler in Brüssel muss jetzt eigentlich sein, nur jenen Ländern große Geldsummen zu überweisen, die aktiv mithelfen, ihre Verwendung zu kontrollieren. Sonst wird gekürzt. (...)

Das Argument der Ostmitteleuropäer, eine supranationale Staatsanwaltschaft greife zu stark in ihre Souveränität ein, klingt hohl. Wer souverän genug ist, um viel Geld von andern zu beziehen, muss sich auch gefallen lassen, dass ihm diese in die Bücher schauen.»

«Público»: Bolsonaro muss sich für Pandemie-Tragödie verantworten

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kritisiert in einem Kommentar am Donnerstag die Corona-Politik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro:

«Um eine Pandemie zu bekämpfen, bedarf es der Wissenschaft. Aber, dass auch die Politik unverzichtbar ist, zeigen die USA, wo die Lage erst nach dem Amtsantritt von Joe Biden unter Kontrolle gebracht wurde. In Brasilien ist die Situation aber leider weiter alarmierend. Präsident Jair Bolsonaro hat wie Donald Trump die Gefahr des neuen Virus ignoriert. Keine Masken, keine massiven Tests und ein Präsident der zu unwirksamen Mitteln wie Hydroxychloroquin riet. Auch die Impfkampagne wurde verschleppt. Während am vergangenen Wochenende Tausende mit Maske gegen Bolsonaros Politik demonstrierten, postete der in sozialen Medien ein Foto von sich mit einem T-Shirt, auf dem stand: "Unsterblich".

Deisy Ventura, Professorin für Ethik an der Universität von São Paulo, wirft Bolsonaro eine Strategie der Verleugnung vor, die zu einem völlig unkontrollierten Verlauf der Pandemie führte. Wenn er das Amt verlässt, wird er sich für diese Tragödie verantworten müssen. Mehr als 465.000 Brasilianer sind an Covid-19 gestorben.»