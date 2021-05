Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Sme»: Israel ist stärker und trägt mehr Verantwortung

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Donnerstag zum israelisch-palästinensischen Konflikt:

«Israel hat das volle Recht, sich zu verteidigen und gerade dafür dient ihm das Raketenabwehrsystem Iron Dome. Aber es hat nicht das Recht, zivile Objekte, Krankenhäuser und die Gebäude von Medienorganisationen zu zerstören. Daran ändert auch keine Vorwarnung per SMS etwas. Auch im biblischen Land gilt nicht das biblische Prinzip «Auge um Auge, Zahn um Zahn», das hier eigentlich bedeutet «ein ganzer Kiefer für einen Zahn und zehn Augen für eines».

Das Handeln der Terroristen ist durch nichts zu entschuldigen. Es wird nie richtig sein, Raketen auf Nachbarn zu schießen. Die Situation ist aber so, dass alle Trümpfe in diesem Konflikt allein das israelische Regime in den Händen hält. Jenes Regime, das Human Rights Watch als Regime der Apartheid bezeichnete. Ein Regime, das seit Jahrzehnten deeskalieren hätte können, aber kein Interesse daran hatte. Bewohner nach ethnischem Prinzip auszusiedeln wird nie in Ordnung sein, das sollte man in keinem anderen Land besser wissen als in Israel.»

«El País»: Europa muss sich in Afrika mehr engagieren

MADRID: Zum Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Staaten in der Corona-Krise (18. Mai) schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Diese Initiative ist zu begrüßen. Die Absicht, den Fokus auf dieses Thema zu legen, ist richtig. Es sollen mittel- und langfristige Wachstumsstrategien entwickelt werden, die sich auf die Stärkung der Volkswirtschaften des Kontinents und insbesondere der Region südlich der Sahara konzentrieren, mittels der Finanzierung von Großprojekten zur Ankurbelung des privaten Sektors. Die führenden Politiker und die Gesellschaften in den entwickelten Ländern - und vor allem in Europa, wegen der geografischen Nähe und der daraus resultierenden Konsequenzen - sollten ein für alle Mal verstehen, wie wichtig es ist, den Entwicklungsweg dieses Kontinents zu unterstützen. Es müssen neue Strategien gesucht werden. Eine Stärkung des Dialogs ist nötig. (...) Afrika hat große Fortschritte gemacht, es gibt dort zahlreiche vielversprechende Geschichten. Aber der Weg ist noch lang. Europa muss sich mehr engagieren.»

«De Tijd»: Kryptowährungen sind spekulative Spielzeuge

BRÜSSEL: Zum Einbruch des Marktes für Kryptowährungen meint die belgische Wirtschaftszeitung «De Tijd» am Donnerstag:

«Die Welt der Kryptowährungen ist ein unkontrolliertes und chaotisches Universum, in dem Preise schnell steigen und fallen können. Kryptowährungen sind keine stabile oder sichere Anlage. Sie sind nicht einmal eine Investition. Sie sind spekulative Spielzeuge. Die Kryptowelt ist ein virtuelles Casino, in dem gezockt wird und in dem es Gewinner und Verlierer gibt. Wer da mitmacht, sollte sich bewusst sein, dass er möglicherweise alles verliert.

Aber jedem sein Vergnügen. Wenn jemand unbedingt zocken will, nur zu. Es gibt keinen Grund, warum die Regierung dieses Casino schließen sollte, solange die Spieler, die ihre Einsätze verloren haben, keine wirtschaftlichen Probleme verursachen.»

«La Repubblica»: EU muss der Migration aus Afrika ins Auge sehen

ROM: Zu den Migrantenankünften in Ceuta und auf Lampedusa schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Die Flut der Menschen, die in Ceuta die Barrieren überschritten, die Welle von Migranten, die in der Vorwoche in Lampedusa landeten, die steigende Zahl der Schiffbrüche vor Sizilien zwingen die Europäische Union, die Augen für das Mittelmeer zu öffnen und eine beispiellose Situation zur Kenntnis zu nehmen. Die Pandemie, der Terrorismus und die Zunahme von Staaten am Rande des Bankrotts könnten eine Vielzahl verzweifelter Menschen, die bereit sind, alles zu tun, um angemessene Lebensbedingungen zu finden, ans Meer treiben. (...)

Fundamentalistische Milizen sind in Niger, Mali und Burkina Faso weit verbreitet. Laut dem jüngsten UN-Bericht mussten mehr als 100.000 Menschen ihre Dörfer in der nigerianischen Region an der Grenze zu Mali verlassen. Weitere 11.000 sind auf dem Weg in Richtung der Hauptstadt Niamey: Viele werden versuchen, die Wüste nach Libyen und Tunesien zu durchqueren.»

«Kommersant»: Erdogan führt den Kampf für Palästina an

MOSKAU: Zu den Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im israelisch-palästinensischen Konflikt schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag.

«Die USA haben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan des Antisemitismus bezichtigt. Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und den palästinensischen Bewegungen im Gazastreifen hat sich der türkische Staatschef nun als der eifrigste Verteidiger der Palästinenser gezeigt, der nicht nur mit heftigen Äußerungen in Richtung Israel auftritt, sondern auch mit Blick auf die USA und die europäischen Staaten, die das Land unterstützen. Fast niemand von den arabischen Anführern oder auch von den Palästinensern hat sich solche emotionalen Äußerungen erlaubt. Recep Tayyip Erdogan führt jetzt den Kampf für Palästina an.»

«Le Monde»: Trotz Lockerungen keine Rückkehr zur Sorglosigkeit

PARIS: Zu der Wiedereröffnung zahlreicher Einrichtungen in Frankreich schreibt die französische Zeitung «Le Monde» am Donnerstag:

«Trotz des launischen Wetters ist die Wiedereröffnung der Terrassen sowie zahlreicher Geschäfte und Kultureinrichtungen, die seit Monaten geschlossen waren, an diesem Mittwoch, den 19. Mai, ein Fest. Sie symbolisiert die Rückkehr zu einem beginnenden sozialen Leben, nachdem man sich monatelang zurückgezogen hatte. (...) Das ist gut fürs Gemüt, notwendig für den Wirtschaftsaufschwung und lebenswichtig für die Künstler, die 203 Tage lang mit der Schließung von Kinos, Theatern und Museen konfrontiert waren. (...)

Der 19. Mai ist ein fröhlicher, aber kein sorgenloser Tag. Die Stimmung hat sich im Gegensatz zu vorherigen Sommer radikal verändert. Die Leichtigkeit ist verschwunden. Auch wenn die Impfungen da sind, glaubt niemand mehr, dass die Epidemie unter der Sommersonne hinwegschmelzen wird. Man wird sich absichern und lernen müssen, mit den (Virus-)Varianten zu leben.»

«Washington Post»: Vertrauen allein reicht bei Impfnachweisen nicht

WASHINGTON: Zu der Empfehlung der Gesundheitsbehörde CDC, dass in den USA vollständig gegen Corona Geimpfte in den meisten Situationen keine Maske mehr tragen brauchen, schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Die Wissenschaft hat gezeigt, dass die Impfstoffe wirken. Die Ankündigung der CDC wirft aber eine andere Frage auf: Wie können wir wissen, wer geimpft worden ist und wer nicht? Es ist an der Zeit, Pläne zu machen, um dies zu klären. Die CDC-Ankündigung überlässt diese Angelegenheit im Wesentlichen einem auf einem Ehrenwort basierenden System. Aber sich auf Vertrauen zu verlassen, ist in diesen gespaltenen Vereinigten Staaten nicht sehr vielversprechend.

Der CDC-Papierimpfausweis ist weder robust noch amtlich genug. Das Weiße Haus hat betont, dass die Biden-Regierung keinen wie auch immer gearteten bundesweiten «Impfpass» vorschreiben wird und die Entscheidung stattdessen anderen überlässt. Die Lösungen, die bislang Gestalt annehmen, sind uneinheitlich, und die Öffentlichkeit ist verwirrt. Es scheint, als ob jeder, der eine Tür hat, es in der Hand hat, zu entscheiden, wer hindurchgehen darf.»

«Dagens Nyheter»: Konflikt rechtfertigt nie Rassismus gegen Juden

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» kommentiert am Donnerstag antisemitische Parolen auf Demonstrationen im Zuge des Gaza-Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern:

«Jüdische Europäer sind im Zuge des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern einer Flut an Antisemitismus ausgesetzt. Es ist Zeit, dem Gedanken ein für alle Mal ein Ende zu setzen, dass Rassismus gegen Juden mit einem 4500 Kilometer entfernten Krieg gerechtfertigt werden kann. Dass man Antisemitismus mit Wurzeln im Nahen Osten nicht diskutieren «darf», ist ein Mythos. Es ist richtig, dass diese Frage empfindlich gewesen ist, aber das war vor mehreren Jahren. Wir dürfen darüber reden. Die Frage ist, was wir daraus machen.

Ein Wesenszug beim Antisemitismus, den es unter Schweden mit Wurzeln im Nahen Osten gibt, ist, dass er dazu tendiert, kräftig zuzunehmen, wenn der Konflikt zwischen Israel und Palästina aufflammt. Aber niemand sollte seinen Rassismus hinter der Empörung über einen Krieg verbergen können, der nichts mit schwedischen Juden zu tun hat.»

«Financial Times»: Periodische Ängste vor Ansturm von Migranten

LONDON: Zur Reaktion Spaniens auf den Ansturm von Migranten aus Marokko auf seine Exklave Ceuta meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Mit dem höchsten Anteil Europas an im Ausland geborenen Einwohnern steht Spanien den Vorteilen der Immigration bemerkenswert positiv gegenüber. Aber es leidet unter periodischen Ängsten vor einer Invasion von Migranten. Ceuta ist ein weiterer solcher Fall. Das Aufkommen der rechtsextremen Partei Vox bedeutet auch, dass Spanien nicht länger die Ausnahme unter den großen EU-Staaten ist, in denen es keine nationalistische politische Kraft gibt.

Italiens (ehemaliger Innenminister) Matteo Salvini peitschte die Hysterie über die Ankunft von Migranten an Italiens Küste auf und nutzte sie, um die Politik seines Landes zu verändern. Es wäre mehr als schade, wenn dasselbe in Spanien passieren würde. Angesichts der zunehmend erbitterten und polarisierten politischen Debatte ist das nicht auszuschließen.»

«Magyar Nemzet»: Frankreichs Polizei seit 2015 unter ungeheurem Druck

BUDAPEST: Zur Beteiligung des französischen Innenministers Gérald Darmanin an einer Protestdemonstration seiner Polizisten schreibt die regierungsnahe ungarische Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Donnerstag:

«Wir können nur hoffen, dass das Beispiel (Darmanins) auch international ansteckend ist: In diesem Fall würden wir mit unseren Freunden den ungarischen Finanzminister bitten, unsere Demo für Freibier anzuführen. Doch sind die heutigen Zustände in Frankreich nicht zum Scherzen. (...) Frankreichs Ordnungshüter stehen seit der Terrorismus-Welle von 2015 unter ungeheurem Druck. Man liest (in den Medien) über Nervenzusammenbrüche, reihenweise Selbstmorde und zerstörte Familienleben. Es wird immer klarer, dass die aus der viele Millionen starken und immer mehr anschwellenden muslimischen Gemeinschaft stammenden Extremisten der Polizei die meiste Arbeit machen. Kein Wunder, dass die radikale Marine Le Pen immer beliebter wird. Sie kann Macron künftig in die Mangel nehmen.»

«NZZ»: Giffey zieht zu spät Konsequenz aus akademischem Betrug

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Rücktritt von Familienministerin Franziska Giffey (SPD):

«Die Kanzlerin müsste eigentlich auf den letzten Metern einer grossen Koalition, die längst in den Wahlkampfmodus übergewechselt ist, ihr Kabinett umbilden. Die Nachfolgerin oder der Nachfolger Giffeys wäre um die Aufgabe nicht zu beneiden gewesen. Vermutlich deshalb hat die SPD entschieden, das wichtige Ressort durch die Justizministerin Christine Lambrecht kommissarisch mitbetreuen zu lassen. Ein Signal dafür, dass die Belange der Familien in der Corona-Pandemie zentral sind, ist das nicht. Und die Sozialdemokraten haben gezeigt, wie dünn ihre ministrable Personaldecke ist. (...)

Franziska Giffey will ihren Parteifreund Michael Müller ablösen und bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September Regierende Bürgermeisterin werden. In den Umfragen sorgte Giffeys Kandidatur für keinen Aufschwung. Die SPD liegt zwischen 18 und 20 Prozent, deutlich hinter den Grünen. Giffey will an der Bewerbung festhalten. Sie zog spät die Konsequenzen aus einem akademischen Betrug. Ob sie sich dadurch für das Spitzenamt in einer Millionenmetropole qualifiziert hat, scheint fraglich.»