Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

29.04.21

«Der Standard»: Regierung hat die dritte Welle gut gemeistert

WIEN: Rund sechs Monate nach dem Terroranschlag von Wien verklagt die Mutter eines deutschen Opfers die Republik Österreich auf die Zahlung von Schmerzensgeld und Schadenersatz. Dazu schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» :

«Einerseits stellt sich die Frage, ob im Vorfeld des Anschlags alles unternommen wurde, um das Attentat zu verhindern. Andererseits geht es darum, ob nach dem Attentat alles getan wurde, um das Leid der Opfer und Hinterbliebenen zu lindern. Offenbar haben die Behörden und die Regierung in beiden Fällen zumindest teilweise versagt. (...)

Daher ist es nachvollziehbar, dass manche Opfer und Hinterbliebene nun auf juristischem Weg klären wollen, welche Verantwortung der Staat in Bezug auf den Anschlag übernehmen muss. Denn bisher ging die Regierung eher in Verteidigungshaltung. Ebenso verständlich ist, dass viele nun höhere Entschädigungssummen fordern als jene geringen Summen an Schmerzensgeld, die ihnen laut Verbrechensopfergesetz zustehen. Ob die Behördenverfehlungen im Vorfeld des Anschlags ausreichen, um der Republik vor Gericht Amtshaftung nachzuweisen, wird sich dann zeigen.»