Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«New York Times»: Welches Spiel spielt Putin?

NEW YORK: Die «New York Times» kommentiert am Donnerstag die Rede an die Nation des russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Während seine Truppen an den Grenzen zur Ukraine aufmarschieren, sein schärfster Kritiker sich im Hungerstreik befindet, seine Regierung mit neuen Sanktionen aus Washington belegt und aus dem benachbarten Belarus eine große Überraschung erwartet wird, wandte sich Russlands Präsident Wladimir Putin an seine Nation. Wie sich herausstellte, sprach er fast ausschließlich über innere Angelegenheiten.

Die Gründe für den alarmierenden Aufmarsch russischer Streitkräfte entlang der südlichen Grenze der Ukraine bleiben somit ein Rätsel, wahrscheinlich mit Absicht. Aber was auch immer für ein Spiel Putin spielt - und ein tödlicher Aufmarsch wie dieser könnte nicht ohne sein Einverständnis geschehen -, es ist kein kluges.»

«Dagens Nyheter»: 2021 kann Neustart für Klimazusammenarbeit werden

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den von US-Präsident Joe Biden organisierten Online-Klimagipfel:

«2021 hat gute Chancen, ein gutes Jahr für das Klima zu werden. Im Januar verließ der Klimaleugner Donald Trump das Weiße Haus. Er wurde von Joe Biden ersetzt, der sich mit dem ambitiösesten Klimaplan zur Wahl stellte, der je von einem Präsidentschaftskandidaten präsentiert wurde. Er versprach, dass die USA die Führung bei der globalen Arbeit übernehmen werden. Die Klimafrage kann nur durch internationale Zusammenarbeit gelöst werden, und diese internationale Klimazusammenarbeit klappt nicht, wenn die USA nicht dabei sind. Es ist jedoch noch ein weiter Weg, wie ein UN-Bericht im Dezember darüber zeigte, dass die bisherigen Klimapläne die Erderwärmung nicht bei 2, sondern eher bei 3 Grad Celsius bremsen würden. Jetzt sind die Voraussetzungen zum Glück besser als je zuvor, daran etwas zu ändern. Hoffentlich werden wir auf 2021 als das Jahr zurückblicken können, in dem die internationale Klimaarbeit einen Neustart erhalten hat.»

«De Standaard»: Klimaschutz erfordert politischen Mut

BRÜSSEL: US-Präsident Joe Biden kommt mit 40 Staats- und Regierungschefs zu einem Online-Klimagipfel zusammen. Dazu heißt es am Donnerstag in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Wenn es den Staats- und Regierungschefs der Welt wirklich ernst mit dem Klima wäre, sollten sie sich darauf einigen, gemeinsam an einer globalen Kohlendioxidsteuer zu arbeiten. Am besten in Kombination mit einem Kohlendioxid-Grenzausgleichssystem, für diejenigen, die nicht mitmachen wollen. Nach Ansicht von Experten ist dies der effizienteste Weg, Emissionen zu reduzieren. Aber außer der EU will ihn niemand. Sowohl Xi Jinping als auch Bidens Klimapapst John Kerry haben sich dagegen ausgesprochen. Aber: Wenn sich die großen Drei darauf einigen würden, dürfte der Rest der Welt folgen. Ein solches Abkommen würde keinen zweitägigen Klimagipfel erfordern. Fünf Minuten politischer Mut wären genug.»

«Le Figaro»: Joe Biden sorgt für Wiederbelebung des Multilateralismus

PARIS: Zur Klimakonferenz, zu der US-Präsident Joe Biden eingeladen hat, schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Wenn man nicht unbedingt Mitglied im Fanclub von (Ex-Präsident) Donald Trump ist, muss man anerkennen, dass (US-Präsident) Joe Biden in seinen drei Monaten Amtszeit bisher so gut wie keine Fehler gemacht hat(...) Zu jeder Gelegenheit arbeitet der 46. Präsident daran, das wieder herzustellen, was er als die Stärke und die Größe Amerikas sieht - zum Beispiel die Fähigkeit, die Welt anzuführen(...).

Davon zeugt auch seine Initiative, knapp 40 Staats- und Regierungschef zusammenzubringen, um über die Herausforderungen des Klimawandels zu sprechen. Es ist eine praktische Demonstration des inklusiven Multilateralismus, dass der russische (Präsident) Wladimir Putin und der chinesische Xi Jinping die Einladung angenommen haben, obwohl an anderen Fronten Spannung herrscht. Auch wenn der Kampf gegen die Erderwärmung ihr einziges Gebiet der Zusammenarbeit bleibt, muss die Gelegenheit genutzt werden.»

«NZZ»: Europa muss sich energischer für Nawalny einsetzen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Schicksal des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny:

«Auch wenn der Kreml die Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit zu verdrehen versucht: Nawalny ist kein Straftäter, sondern befindet sich völlig unschuldig hinter Gittern. (...)

Wenn es den Mitgliedern der «europäischen Wertegemeinschaft» ernst ist mit ihren Bekenntnissen, sollten sie sich nun energischer für Nawalny einsetzen. Die Schweiz und weitere Länder haben seine Freilassung gefordert. Es braucht jedoch mehr Nachdruck - und hinter den Kulissen eine konkrete Initiative, um ihn im Rahmen einer humanitären Aktion freizubekommen. Das Exil ist ein Schicksal, das Nawalny stets ablehnte, aber es ist wohl die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten. So oder so liegt die volle Verantwortung beim Kreml. Genügt es Putin nicht, die Opposition zerschlagen zu haben, braucht er tatsächlich auch die physische Vernichtung seines stärksten Widersachers? (...) Russland hat Besseres verdient. Mit Nawalny siecht auch die Hoffnung dahin, dass dieses Land sich in einen modernen, prosperierenden Staat wandeln könnte.»

«Tages-Anzeiger»: Ein Wendepunkt im Umgang mit Polizeigewalt

ZÜRICH: Zum Schuldspruch im Fall des getöteten Amerikaners George Floyd schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Der Schuldspruch in allen drei Anklagepunkten ist ein dringend nötiges Zeichen an all jene Amerikaner, die den Glauben in die Justiz verloren hatten. Er ist eine Erleichterung für die Menschen in den Städten des Landes, die neue Ausschreitungen befürchten mussten. Und er ist hoffentlich ein Wendepunkt im Umgang der USA mit Polizeigewalt, von der schwarze Amerikaner seit vielen Jahrzehnten überproportional betroffen sind. Der strukturelle Rassismus, den die «Black Lives Matter»-Bewegung zu Recht beklagt, war im Gerichtssaal kein Thema. Es ging beim Verfahren auch nie um die Kultur der US-Polizei, die Gewaltexzesse erst befördert.(...)

Die USA werden im Umgang mit Polizeigewalt und Rassismus noch viele Rückschläge erleben, und für einen echten Wandel wird es noch viel brauchen. Aber ein echter Fortschritt: Das ist das Urteil in Minneapolis allemal.»

«El Mundo»: Biden äußerte sich voreilig zu Floyd-Urteil

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Donnerstag Äußerungen von US-Präsident Joe Biden während der Beratungen der Geschworenen über den Schuldspruch gegen den weißen Ex-Polizisten Dereck Chauvin wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd:

«Das Urteil, das Chauvin des Mordes an Floyd für schuldig befand, hat drei Konsequenzen. Die Entscheidung der Geschworenen hat für Erleichterung in der afroamerikanischen Gemeinschaft und darüber hinaus gesorgt. Zudem hat der Jubel erneute Gewalt verhindert. Und schließlich hat der Schuldspruch eine politische Dimension. Joe Biden erklärte, dass die Entscheidung einen großen Schritt hin zu Gerechtigkeit darstellt. Während die Geschworenen noch berieten, sagte der US-Präsident, er bete für ein richtiges Urteil. Seine voreiligen Aussagen könnten Grundlage einer Berufung gegen das Urteil sein, weil sie als Druck auf die Geschworenen gewertet werden könnten, zu einem Schuldspruch zu kommen. Die Worte Bidens lassen eine Vorsicht vermissen, zu denen der Chef im Weißen Haus verpflichtet wäre.»

«Rzeczpospolita»: Putins Parallelwelten

WARSCHAU: Die Rede zur Lage der Nation von Russlands Präsident Wladimir Putin kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Vor sieben Jahren versuchte Kanzlerin Angela Merkel mit dem russischen Staatschef das Ende des Krieges in der Ukraine auszuhandeln. Niedergeschlagen sagte sie danach dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama über Putin: «Er lebt in einer Parallelwelt.» So ist es bis heute geblieben. Im Verlauf seiner alljährlichen Rede sagte Putin etwas von der Art: Im Tausch gegen einen Vertrag über strategische Abrüstung wolle er Belarus und die Ukraine in seiner Einflusszone haben. Er verriet nur nicht, wie er beabsichtigt, seine Macht auf Kiew auszuweiten, das seit sieben Jahren mit ihm Krieg führt.

Putin will es Washington überlassen, den Ukrainern seinen Willen aufzuzwingen. Moskau erkennt nur die Großen an, die Kleinen haben sich unterzuordnen. Washington soll einfach seinen «imperialistischen Knechten» in der Ukraine den Befehl geben, dass sie sich vor Wladimir Putin verbeugen müssen. Nach seiner Ansicht reicht das vollkommen aus.»