Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Tages-Anzeiger»: Truppenabzug ist ein Geschenk an die Taliban

ZÜRICH: Zum US-Truppenabzug aus Afghanistan schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Aus amerikanischer Sicht ist dieser Entscheid - gerade mit Blick auf die Erfahrung in Vietnam - nachvollziehbar. Die Ankündigung des bedingungslosen Abzugs ist aber gleichzeitig ein Geschenk an die Taliban. Die Steinzeitislamisten haben sich nie ernsthaft um ein Friedensabkommen mit der Regierung in Kabul bemüht. Noch haben sie mit ihren Terrorfreunden von Al-Kaida gebrochen. Beides war eigentlich in jenem Abkommen vereinbart worden, das die Regierung Trump mit den Taliban vor einem Jahr in Doha ausgehandelt hatte.

Bidens Entscheid ermöglicht seiner Regierung, amerikanische Leben zu retten und Geld zu sparen. Geld, das der Präsident für seine gigantischen Infrastrukturprojekte im eigenen Land ausgeben möchte. Gleichzeitig droht Afghanistan die Rückkehr auf Feld eins, auf dem das Land mit seinen 39 Millionen Einwohnern 2001 stand.(...)

Der Fall von Kabul könnte nach dem Abzug der Amerikaner noch hässlicher werden als jener der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon 1975.»

«El Periódico»: Spanien muss EU-Mittel transparent einsetzen

MADRID: Die spanische Zeitung «El Periódico» kommentiert am Donnerstag das Wiederaufbauprogramm der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez nach der Corona-Pandemie, das mit EU-Hilfsgeldern finanziert werden soll:

«Sánchez hat im Parlament den Plan zur Wiederherstellung, zur Modernisierung und zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit Spaniens vorgestellt, den er zur Genehmigung nach Brüssel schicken muss. Die EU-Gelder zur Förderung strategischer Sektoren sind zu begrüßen, aber es muss die Gefahr gebannt werden, dass das Geld in den Händen Weniger landet. Nur Transparenz und klare Regeln für die Beantragung der Mittel können garantieren, dass das nicht geschieht.

Die Wirtschaftshilfen sind wichtig, aber nicht ausreichend, um das spanische Wirtschaftsmodell zu ändern, was auch die EU und die Regierung Sánchez wissen. Deshalb enthält der Sanierungsplan auch Strukturreformen, einige davon in sensiblen Bereichen wie Beschäftigung, Renten oder Steuern. Eine Änderung von Gesetzen, die Nachteile für bestimmte Gruppen bedeuten, wird nicht leicht sein, auch wenn diese Änderungen gesamtwirtschaftlich von Vorteil sind. Dafür braucht es große Mehrheiten. Sonst könnten wir einen von Brüssel genehmigten Plan haben, der aber kaum umzusetzen ist.»

«NZZ»: Amerikaner sind kriegsmüde

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Truppenabzug der USA aus Afghanistan:

«Mit der Lage in Afghanistan hat der Entscheid wenig zu tun. Die Zahl der zivilen Opfer steigt jeden Monat, die Taliban kontrollieren mittlerweile über die Hälfte des Landes, und die Gespräche zwischen den Aufständischen und der Regierung kommen nicht vom Fleck. Ausschlaggebend für Präsident Biden waren die Befindlichkeiten an der Heimfront. Die Amerikaner sind kriegsmüde, und Afghanistan hat für sie keine strategische Priorität mehr, seit Al-Kaida weitgehend von dort vertrieben worden ist. (...)

Es ist zu befürchten, dass mit der Rückkehr der Truppen auch das politische Interesse an Afghanistan schrumpft. Amerikaner und Europäer müssten jetzt aber erst recht ihre Bemühungen verstärken und den Friedensprozess mit großzügigen finanziellen Anreizen am Leben erhalten. Afghanistan ist von internationaler Hilfe abhängig. Das wissen alle Beteiligten, auch die Taliban. Die Islamisten wollen auch keinem Paria-Staat mehr vorstehen wie nach ihrer Machtübernahme 1996. Sie wollen international anerkannt werden. Das heißt, es gäbe durchaus noch Raum für Verhandlungen.»

«Rzeczpospolita»: Biden kämpft an vielen Fronten

WARSCHAU: Zur Außenpolitik von US-Präsident Joe Biden schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Nicht einmal drei Monate sind seit der Amtseinführung vergangen, und schon hören wir ständig von den neuen außenpolitischen Initiativen von US-Präsident Joe Biden. Im Laufe eines Tages schafft er es, ein Datum für den kompletten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan zu verkünden und Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vorzuschlagen. Nebenbei macht seine Regierung Saudi-Arabien klar, dass sie nicht damit einverstanden ist, wenn man politische Gegner in Stücke schneidet, und gibt dem Iran zu verstehen, dass eine Rückkehr zum Atomabkommen möglich ist.

Diese Aktivitäten an vielen diplomatischen Fronten lassen erkennen, dass Biden die Zahl der echten Konflikte begrenzen und so viele zweitrangige Konflikte wie möglich lösen möchte. Er will einen Teil seiner Feinde beruhigen, um sich auf China und auch auf Russland zu konzentrieren, wenn dieses seine Politik nicht ändern will. Das will der Kreml bestimmt nicht, auf wenn er vielleicht Haken schlägt. Wichtig ist, dass Biden nicht ohne Begründung weich wird. Der von der Pandemie zerrissene Westen braucht einen konsequenten Anführer. Und ein klares Vorbild ohne Heuchelei, die nur von nationalen Interessen getrieben ist.»

«Der Standard»: Antiterrorkrieg ist Klotz an Bidens Bein

WIEN: Zur amerikanischen Truppenauszug aus Afghanistan schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Der jetzige US-Präsident bricht mit dem bisherigen Ansatz, den Abzug zumindest nominell daran zu knüpfen, dass die afghanische Regierung einigermaßen stabilisiert ist. (...) Er will auch keine Antiterrortruppen dort lassen. Für viele Afghanen und Afghaninnen, die schon einmal unter radikalen Islamisten gelebt haben, sowie für alle Opfer und besonders die Angehörigen der Toten von zwanzig Jahren Krieg, amerikanische und andere, ist das ein sehr bitterer Moment.

Aber Biden will die Ära 9/11 abschließen. Der erstarrte «war on terror» ist ein Klotz am Bein eines Präsidenten, der die US-Politik strategisch neu ausrichten will. So düster die Prognosen für Afghanistan selbst sind, laut US-Analysten geht von dort in absehbarer Zeit keine direkte Gefahr für die USA aus. Ressourcen und Aufmerksamkeit werden nun woanders benötigt, vor allem in der Auseinandersetzung mit China.»