Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 18.03.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«Politiken»: EU durch Corona viel relevanter für die Bürger geworden

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die Pläne der EU-Kommission zu einem europäischen Corona-Impfnachweis:

«Die Corona-Krise hat die EU auf eine harte Probe gestellt. Während der ersten Welle wurden die Grenzen geschlossen und die Mitgliedstaaten haben demonstriert, dass die Interessen ihrer eigenen Bürger die gesamteuropäische Solidarität vollständig übertrumpfen. Es war demütigend, dass das erste Land, das Italien in der Krise half, China war. Aber gleichzeitig hat die Corona-Krise die Notwendigkeit und die Vorteile der EU für die Bürger deutlicher gezeigt als seit Jahrzehnten. Die offenen Grenzen und die Bewegungsfreiheit zwischen den Ländern sind zu einer solchen Selbstverständlichkeit geworden, dass es fast unnatürlich erscheint, dass sie derzeit ausgesetzt sind.

Deshalb ist es in jeder Hinsicht eine gute Idee, dass die EU-Kommission die Einführung eines Corona-Passes vorgeschlagen hat. Der Vorschlag zeigt auch genereller den Weg voran für die EU in der kommenden Zeit: Denn parallel mit den Herausforderungen der Corona-Krise hat sich die EU viel direkter relevant im Leben der Bürger gemacht als zuvor, etwa durch die Verantwortung beim Impfstoff-Einkauf. Das ist eine Chance, die die EU nicht verstreichen lassen sollte. Sie erfordert aber, dass es die EU schafft, die Ware zu liefern, und das Ganze nicht in endlosem Gerede und in Bürokratie aufgeht. Show, don't tell! Seinen Wert für die Bürger zeigen. Der Corona-Pass ist dabei ein guter Start.»

«Lidove noviny»: Noch viele Fragen zum EU-Impfausweis offen

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zu den Plänen für einen europäischen Corona-Impfausweis, der auch Auskunft über negative Corona-Testergebnisse geben würde:

«Auch wenn das Schengener Abkommen formal weiter gilt, entscheiden seit dem Beginn der Pandemie die einzelnen Staaten selbst, wer ihre Grenze überschreiten darf. Wird der europäische Corona-Pass diese Praxis ersetzen? Führt er uns zurück zu den Vorzügen des Schengen-Automatismus? Die Ungeimpften werden auf Tests angewiesen sein. Wie lange werden diese Tests gelten? Oder werden nur die Geimpften vollwertige Europäer sein? All das wird man auf EU-Ebene lösen müssen. Doch in der Unsicherheit gibt es zumindest eine Nachricht, die hoffnungsvoll stimmt: Bei der Durchimpfungsrate ist Deutschland nicht viel weiter als andere Staaten. Daher darf man damit rechnen, dass Berlin in der EU durchsetzen wird, dass Ungeimpfte nicht zu Bürgern zweiter Klasse werden.»

«La Stampa»: Streitigkeiten zwischen USA und Russland kehren wieder

ROM: Nach den Aussagen von US-Präsident Joe Biden über seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Donnerstag:

«Die Realität ist, dass sich das Klima und die Linie geändert haben. Die nationale Strategie des Weißen Hauses unter dem früheren US-Präsident Donald Trump hatte China und Russland als Mächte definiert, die die globale Führungsrolle der Vereinigten Staaten zerstören wollten. Aber Donald war mit Wladimir aus Gründen, die nicht einmal die sogenannte Russland-Affäre vollständig klären konnte, sanft umgegangen.

Biden hingegen betrachtet Moskau als den gefährlicheren strategischen Rivalen, weil es darauf abzielt, Demokratien zu zerstören. Er glaubt, dass Putin ihn persönlich wegen der Aktivitäten seines Sohnes Hunter in der Ukraine angegriffen hat, denn Putin beschuldigte Washington bereits zur Zeit Obamas, Proteste in Kiew und in Russland geschürt zu haben, um ihn zu Fall zu bringen. Jetzt sind die alten Streitigkeiten wieder zurück. Hinzu kommt jedoch, dass Biden die Achtung der Menschenrechte und die Verteidigung der Demokratie wieder in den Mittelpunkt der amerikanischen Außenpolitik gestellt hat. Deshalb kann er Putins Machtmissbrauch wie den Versuch, Navalny zu beseitigen, nicht tolerieren.»

«Le Figaro»: Nach einem Jahr Pandemie hat sich kaum etwas verändert

PARIS: Vor einem Jahr wurde in Frankreich das erste Mal eine Ausgangssperre verhängt - dazu schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Ein Jahr schon. Der Premierminister ist nicht mehr derselbe. Einige Varianten sind dazugekommen und haben dem Gewohnten etwas Würze verliehen. Ansonsten hat sich von Lockdown zu Lockdown, ob vollständig oder teilweise, auf nationaler oder lokaler Ebene, nichts wirklich verändert. (...)

Die Erfahrung der Pandemie hätte die Exekutive dazu verpflichten müssen, Initiative zu ergreifen und sich besser auf die Launen dieses verfluchten Virus vorzubereiten. Aber nein! Wie sein Vorgänger wird der (Premierminister) Jean Castex den Versprechungen des Élysées zum Trotz Donnerstagabend wieder im Fernsehen erscheinen und schlechte Nachrichten überbringen.»

«Financial Times»: Laschet muss CDU mutige Ideen zur Erneuerung bieten

LONDON: Zur Situation der CDU nach zwei verlorenen Landtagswahlen meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Die Option einer Ampelkoalition könnte für die deutsche Demokratie förderlich sein. Die Wähler haben echte Entscheidungsmöglichkeiten. Weniger gut ist sie für die CDU, die die Gefahr eines radikalen Bündnisses aus Grünen, Mitte-Links und Linksaußen hochspielt. Die Wahlen vom Sonntag zeigen, dass die CDU dringend ein neues Angebot braucht, um mehr Unterstützung zu erhalten. (...) Für Armin Laschet, der in diesem Jahr den Parteivorsitz übernommen hat, sind die Wahlniederlagen ein schlechter Start. Laschets Aussichten, Kanzlerkandidat des Mitte-Rechts-Lagers zu werden, sind gefährdet. Er steht nun vor der Aufgabe, die CDU mit mutigen Ideen zur Erneuerung auszustatten. Dass die Christdemokraten traditionell eine Partei des Status quo sind, war bisher eine wahltaktische Stärke. Doch nach vier Legislaturperioden sieht das eher wie eine Schwäche aus.»

«The Times»: EU will Nachbarn für das eigene Versagen bestrafen

LONDON: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erwägt, den Export der knappen Corona-Impfstoffe aus der Europäischen Union stärker zu beschränken. Dazu meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Als einziges Land in Europa hat Großbritannien in den letzten Monaten ein Impfprogramm umgesetzt, bei dem bis gestern bereits mehr als der Hälfte der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Dosis verabreicht wurde. (...) Einen Nachbarn für das eigene Versagen zu bestrafen, ist ein Akt der Schwäche, der nur verdeutlicht, wie schwerwiegend Europas Regierende in ihrer elementarsten Pflicht gegenüber ihren Bürgern versagt haben. Und Großbritanniens Erfolg sollte nicht vergessen werden - egal welche Schwierigkeiten die EU-Strategie der Regierung noch bereiten könnte und welche Frustration sie in einer Öffentlichkeit hervorrufen könnte, die die Belastungen des vergangenen Jahres mit großer Geduld ertragen hat.»

«Rzeczpospolita»: Impfpass ist ungerecht, aber unerlässlich

WARSCHAU: Zum geplanten EU-Impfpass meint die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Der gemeinsame Covid-Impfpass der EU soll schon vor dem Sommer kommen. Sicherlich wird er ein möglicherweise ungerechter, aber unerlässlicher Standard. Für die Volkswirtschaften in Südeuropa, die in die Abgründe der Rezession gestoßen wurden, hängt dafür zuviel an der Deblockierung des Tourismus. Sogar wenn die Politiker ein einheitliches «grünes Zertifikat» nicht annehmen, wird es bilaterale Vereinbarungen geben. Griechenland hat schon angekündigt, dass es gerne Touristen aus Großbritannien und Israel aufnimmt, wenn diese die zweite Impfdosis bekommen haben.

Die Covid-Impfpässe sind allerdings nur so lange etwas wert, wie die Impfung selbst auch gegen neue Virus-Mutationen schützt. Und das Risiko neuer, noch aggressiverer Varianten bleibt, solange die Pandemie nicht auf dem gesamten Erdball eingedämmt wird. Deshalb ist es nicht nur im Interesse der Fluglinien, sondern auch im Interesse des Tourismus und der gesamten Wirtschaft, dass die gesamte Weltbevölkerung geimpft wird - und nicht nur die Menschen in reichen Ländern. Solange wir irgendwo auf der Welt Bürger zweiter Klasse ohne Hilfe zurücklassen, werden wir nicht sicher sein. Da hilft auch kein grüner Impfpass.»

«Kommersant»: Beispielloser Skandal zwischen Washington und Moskau

MOSKAU: Zu den kritischen Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über seinen russischen Kollegen Wladimir Putin schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«In den russisch-amerikanischen Beziehungen ist am Mittwoch ein beispielloser Skandal ausgebrochen: Nach dem lautstarken Interview des US-Präsidenten Joe Biden wurde der russische Botschafter Anatoli Antonow in Washington nun zu Konsultationen nach Moskau zurückbeordert.

Die Entscheidung fiel, nachdem Präsident Biden im Fernsehsender ABC nach kurzen Innehalten zu Verstehen gab, dass er den russischen Staatschef Wladimir Putin für einen «Mörder» hält. Und er drohte damit, Moskau werde «bezahlen für die Einmischung» in die US-Präsidentenwahl 2020. Die Äußerung erschütterte den Rubel-Kurs und den russischen Aktienmarkt wegen drohender neuer Sanktionen.

Kurz davor hatte schon der US-Geheimdienst Anschuldigungen erhoben, Russland habe versucht, mittels Diskreditierung von Joe Biden Donald Trump beim Gewinnen der Wahl im vergangenen Jahr zu helfen. Nun soll in Moskau «analysiert werden, was getan werden kann und wohin es geht im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den USA».»

«LA Times» zu Massagesalon-Angriffen: Amerikas hässliche Seiten

LOS ANGELES: Zur Diskussion um das mögliche Tatmotiv nach einer Angriffsserie mit acht Toten in Massagesalons in und nahe der US-Stadt Atlanta schreibt die «Los Angeles Times»:

«Vieles spielt hier eine Rolle, aber im weiteren Sinne stellen Feindseligkeit zwischen Ethnien, Frauenfeindlichkeit und leichter Zugang zu Schusswaffen ein beunruhigend alltägliches Aufeinandertreffen von drei der hässlichsten Aspekte der amerikanischen Gesellschaft dar. Dass der Gewaltakt in der Region um Atlanta schnell - ob zu Recht oder Unrecht - zu der Vermutung führte, dass es sich um einen weiteren Akt von Rassismus gegen Asiaten handele, war angesichts des aktuellen Hintergrunds wenig überraschend. (...) Der frühere Präsident (Donald) Trump hat mit seiner beharrlichen Assoziierung des Ursprungs des (Corona-) Virus mit einer ethnischen Gruppe (...) eine Zielscheibe auf dem Rücken asiatischstämmiger Amerikaner angebracht. (...) Aber nach dem Schmerz des Augenblicks, dem Ausspruch der richtigen Worte der Ablehnung von Rassismus und Gewalt und der Notwendigkeit von Toleranz werden wir immer noch das sein, was wir sind: eine Gesellschaft, in der Rassismus schwelt, Waffen allgegenwärtig sind, Frauenfeindlichkeit fortbesteht, Gewalt unvermeidlich scheint und es hartnäckig abgelehnt wird, Lehren zu ziehen.»

«Nepszava»: Slowakische Koalition in misslicher Pattsituation

BUDAPEST: Über den zerrütteten Zustand des slowakischen Regierungsbündnisses schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Ministerpräsident Igor Matovic (...) hat im Jahr seiner bisherigen Regentschaft dermaßen viele irrationale Entscheidungen getroffen, dass ihn dies für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde qualifizieren würde. (...) Bei der Einführung des in der EU nicht zugelassenen russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V überging er seine Regierungspartner einfach ungefragt. (...) Der Zustand der Koalition ist hoffnungslos. Eine gute Lösung gibt es nicht. Zwei der vier Koalitionsparteien drohen wegen Matovic mit dem Austritt, doch der Regierungschef gab bisher nicht zu erkennen, dass er den Hut nehmen würde. Vorgezogene Parlamentswahlen sind nicht wahrscheinlich, weil damit fast jeder schlecht fahren würde. So sind die vier Parteien gezwungen, einander zu ertragen. Für die slowakischen Wähler ist das aber die denkbar schlechteste Nachricht.»

«De Tijd»: Rutte steht vor schwieriger Regierungsbildung

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Donnerstag den Wahlausgang in den Niederlanden:

«Es ist bemerkenswert, dass viele kleine Parteien in das niederländische Parlament einziehen werden. Prognosen zufolge werden 17 Parteien ins Parlament gelangen. Das ist ein Rekord. In den Niederlanden herrscht eine große Unzufriedenheit. Die spiegelt sich jedoch nicht in starken Oppositionsparteien wider, sondern zeigt sich in der hohen Anzahl der Parteien. Die politische Landschaft der Niederlande ist völlig zersplittert. Somit dürfte die Regierungsbildung für Mark Rutte noch schwieriger werden. (...)

Aufgrund der Pandemie könnte die Regierungsbildung allerdings zügiger als beim letzten Mal erfolgen. Die Frage ist nur, wie lange Ruttes viertes Kabinett Bestand haben wird. Wenn die Pandemie vorbei ist, werden die großen politischen Themen wieder auftauchen. Dann reicht allein politische Flexibilität nicht mehr aus und ein reibungslos funktionierendes Programm ist notwendig. Angesichts des vorläufigen Wahlergebnisses von Mittwochabend ist das aber eine Illusion.»

«El Mundo»: USA unter Biden übernehmen wieder globale Führerschaft

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» befasst sich in einem Kommentar am Donnerstag mit den scharfen Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über den russischen Präsidenten Wladimir Putin:

«Die Reaktion Bidens auf den US-Geheimdienstbericht, in dem China, Kuba, der Iran, Venezuela und Russland der Einmischung beschuldigt werden, hätte nicht eindeutiger ausfallen können. In einem Interview gefragt, ob er Wladimir Putin für einen Mörder halte, antwortete Biden: «Ich glaube es.» Eine derart drastische Äußerung zeigt, dass die USA nach der isolationistischen Phase Donald Trumps wieder die globale demokratische Führerschaft übernehmen. Dazu gehört, dass kommende Woche mögliche Sanktionen gegen Russland wegen dessen angeblicher Einmischung in die Präsidentenwahl 2020 verhängt werden.

Bidens Worte lassen eine neue Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern erwarten, die sich im Kalten Krieg gegenüberstanden. Vor allem aber kündigen sie die Rückkehr der ersten Weltmacht zum atlantischen Engagement an, das Europa braucht, um dem wachsenden Einfluss des von Moskau zur Schwächung der westlichen Demokratien geförderten illiberalen Populismus zu begegnen. Biden und die EU müssen bei der Verteidigung der Menschenrechte, der offenen Gesellschaft und des freien Marktes wieder Hand in Hand gehen.»

«Tages-Anzeiger»: Die Schweiz muss beim EU-Impfpass mitmachen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» plädiert am Donnerstag für eine rasche Beteiligung der Schweiz am geplanten EU-Impfpass:

«Die Gefahr besteht, dass der Impfpass zerredet wird. Klar müssen Fragen zu Datenschutz und Sicherheit bis im Juni geklärt sein. Die Alternative wäre aber, dass einzelne Länder mit starker Tourismusbranche vorpreschen und bilaterale Deals machen. Chaos und noch mehr Unmut wären garantiert. Europa ist einfach zu klein und zu fragmentiert für Alleingänge, ob beim Impfen oder bei der Rückkehr zur Normalität.

Die Schweiz sollte rasch mit der EU das Gespräch suchen. Die Einladung aus Brüssel zum Impfpass zeigt, dass pragmatische Lösungen trotz ungelöstem Streit um das Rahmenabkommen möglich sein können. Als es zu Beginn der Pandemie darum ging, die Schweizer Corona-App mit jener der EU-Staaten zu koppeln, hat sich die EU-Kommission noch quergelegt. Jetzt hat man sich in Brüssel daran erinnert, dass die Schweiz mittendrin liegt. Es gibt also vielleicht auch mit Blick auf das angeschlagene bilaterale Verhältnis noch Hoffnung.»