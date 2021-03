Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.21 | Aktualisiert um: 15:20 | Überblick

«De Standaard»: Orbans Bruch Befreiungsschlag für Christdemokraten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag den Bruch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit der Europäischen Volkspartei im Europaparlament:

«Vielen europäischen Christdemokraten erscheint der Bruch wie ein Befreiungsschlag. Es hat sich gezeigt, dass es sinnlos ist, eine tiefe ideologische Zerrissenheit, wie sie mit dem autokratischen und «illiberalen» Orban besteht, in der Hoffnung wachsen zu lassen, dass sich die scharfen Kanten mit der Zeit abschleifen werden. Nach den vielen Demütigungen und dem langen verschämten Wegschauen ist nun doch der Zeitpunkt gekommen, am dem in den sauren Apfel gebissen werden muss. Aber es ist zu wenig und vor allem zu spät.»

«Rossijskaja»: Berlinale kehrt die Reste des Weltkinos zusammen

MOSKAU: Zur Berlinale in Zeiten der Corona-Pandemie und vor der Verleihung des Goldenen Bärens für den besten Film schreibt die russische Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Berlinale kehrt die Reste dessen zusammen, was vom Kino in der Welt noch übrig geblieben ist. Die Filme des unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stehenden 71. Berliner Festivals lassen sich in zwei Kategorien einteilen: in jene, die man sich anschauen kann, und jene, die kaum zu ertragen sind. Beide Kategorien sind unter extremen Bedingungen entstanden, während die Kinoindustrie durch die Pandemie praktisch gelähmt ist. Niemand hat von dieser Berlinale irgendwelche Meisterwerke erwartet. Das Kino lebt in diesen Zeiten wie ein gefesseltes Pferd, das hin und wieder ambitioniert ausschlägt, aber trotzdem irgendwie blutarm ist.»

«El País»: Bukele regiert nun El Salvador ohne Gegengewicht

MADRID: Zum Wahltriumph der Partei Nuevas Ideas (Neue Ideen) des konservativen Staats- und Regierungschefs Nayib Bukele in El Salvador, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen könnte, schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die Bürger von El Salvador haben sich dafür entschieden, die Macht des Präsidenten zu erweitern und ihn mit einer Autorität praktisch ohne Gegengewicht auszustatten. Ihr Wille wurde innerhalb demokratischer Kanäle ausgedrückt und verdient Respekt. Aber das Ergebnis ist gleichzeitig Symptom einer besorgniserregenden Lage. Erstens zerfielen die Traditionsparteien, von der linken Farabundo-Martí-Front bis zur rechten Nationalen Republikanischen Allianz. Das Votum ist eine Abstrafung des Establishments, das für das hohe Maß an Ungleichheit und Korruption im Land verantwortlich gemacht wird. (...)

Bukeles Strategie zur Bekämpfung der Mara-Jugendbanden und der Kriminalität hat die (Verbrechens-) Zahlen reduziert, hat ihm aber auch Kritik von internationalen Menschenrechtsorganisationen eingebracht. Hinzu kommt, dass das politische Projekt des Präsidenten im Land völlig neu ist, so dass man seine nächsten Schritte kaum vorhersagen kann. Sicher ist allerdings, dass er von nun an kaum noch Gegenkräfte in den Institutionen haben wird. Dieser Umstand verpflichtet ihn, mit noch größerer Verantwortung und unter Einhaltung der demokratischen Spielregeln zu handeln.»

«de Volkskrant»: Folgen der Verdachtsfall-Einstufung für AfD unklar

AMSTERDAM: Zur Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Einstufung als Verdachtsfall durch den Geheimdienst gilt als schwerer Schlag für die AfD. Manche Kommentatoren meinen, dass konservative Wähler es sich zweimal überlegen werden, ob sie ihre Stimme einer Partei geben, die an Respektabilität verloren hat. Das muss sich allerdings erst noch zeigen. Dem rechtsextremen Flügel zufolge hegen viele Wähler im Osten Deutschlands nach ihren Erfahrungen mit der Stasi ein Misstrauen gegen den Geheimdienst. (...)

Jedoch könnten Beamte wie Polizisten, Soldaten oder Lehrer Probleme bekommen, wenn sie Mitglied einer Partei sind, die als eine Gefahr für die demokratische Ordnung betrachtet wird. Gerade diese Gruppen spielten eine wichtige Rolle im Streben des relativ gemäßigten AfD-Bundessprechers Jörg Meuthen, der Partei ein annehmbareres Image zu verschaffen.»

«Rzeczpospolita»: Auch Orbans Salami-Taktik hat einmal ein Ende

WARSCHAU: Zum Rückzug der ungarischen Partei Fidesz aus der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Die Angst vor diesem Abrutschen hielt die Führer der wichtigsten Parteien innerhalb der EVP, vor allem die Deutschen, bereits früher davor zurück, Orban rauszuwerfen. Sie hatten noch gut in Erinnerung, dass der Rückzug der britischen Konservativen aus der EVP einer der Auslöser für den Brexit wurde. Andere, aus kleineren Ländern, haben auch schon früher gefragt: Was macht Orban überhaupt noch in der EVP?

Ungarns Regierungschef wird seit Jahrzehnten vom europäischen Mainstream kritisiert. Die Liste der Vorwürfe ist bekannt: das Herumfummeln an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Nichts geschieht dabei sofort, sondern alles Stückchen für Stückchen, wie bei der ungarischen Salami. Aber auch die längste Salami hat einmal ein Ende. Der Wendepunkt, der dazu führte, dass Orban seine Partei aus der EVP zurückzog, bevor dies seine ehemaligen Partner taten, war die Beschränkung der Pressefreiheit auf eine Handvoll Internetmedien. Man kann nur hoffen, dass es aus polnischer Sicht eine erfreuliche Nachricht ist, dass ausgerechnet die Freiheit des Wortes ausschlaggebend war.»

«Lidove noviny»: Im Streit um Sputnik V siegt der Pragmatismus

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zur Diskussion über den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V:

«In Tschechien geht schon einige Zeit ein Gespenst um, das sich Sputnik V nennt. Das V steht dabei für den Sieg über das Coronavirus, nicht die Zahl Fünf. Die weltweite Impfkampagne ist zweifellos nicht nur ein riesiges Geschäft, sondern auch ein Ringen um geopolitischen Einfluss. Doch die Zeit drängt, die Anzahl der Neuansteckungen bei uns wächst. Damit steigt die Bereitschaft, den russischen Impfstoff zu nutzen, was nicht zuletzt Ausdruck eines verzweifelten Pragmatismus sein dürfte. In jedem Fall wäre ein Pikser mit Sputnik V so schlimm nun auch wieder nicht. Schlimmer ist, dass niemand genau weiß, ob die anderen, bereits in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe ausreichend vor neuen Virusvarianten schützen und ob der Astrazeneca-Impfstoff tatsächlich auch bei älteren Jahrgängen wirksam ist. Das ist es, worum es wirklich geht.»

«Aftenposten»: UN-Sicherheitsrat muss Generäle in Myanmar verurteilen

OSLO: Die konservative norwegische Tageszeitung «Aftenposten» (Oslo) kommentiert am Donnerstag die Situation in Myanmar:

«Die politische Lage in Myanmar ist seit langem prekär. Die gewählte und jetzt abgesetzte zivile Führerin Aung San Suu Kyi hat mit der Gnade der alten Generäle regiert. Das politische System war theoretisch ein geteiltes Regime, in dem Militär und gewählte Politiker die Macht geteilt haben. In der Praxis hat das Militär den gewählten Vertretern jedoch ständig in den Nacken gepustet. (...) Wenn der Sicherheitsrat am Freitag zusammentritt, muss Norwegen die Gelegenheit als Mitglied nutzen, um sich für eine klare, gemeinsame Verurteilung der Generäle in Myanmar einzusetzen. Das Militär hat zuvor gezeigt, dass es bereit ist, Gewalt gegen sein eigenes Volk anzuwenden.»

«Guardian»: Papst will Zeichen gegen religiöse Polarisierung setzen

LONDON: Zum Papstbesuch im Irak meint der Londoner «Guardian» am Donnerstag:

«In Teilen Europas und der USA ist die Förderung eines «kulturellen Christentums» zu einem kaum verhüllten Ersatz für Islamophobie und Feindseligkeit gegenüber Migranten geworden. Der Besuch des Papstes im Irak, dessen Motto nach dem Matthäus-Evangelium «Ihr seid alle Brüder» lautet, ist darauf angelegt, gegen derartige Spaltungen und Verzerrungen des religiösen Glaubens vorzugehen. Vor zwei Jahren haben sich Papst Franziskus und der Großscheich der Kairoer Al-Azhar-Moschee, Ahmad al-Tayyeb, einer der führenden sunnitischen Geistlichen der Welt, für einen bahnbrechenden Aufruf zu religionsübergreifender menschlicher Geschwisterlichkeit zusammengetan. In einer Ära der kulturellen und religiösen Polarisierung werden Allianzen wie diese dringend gebraucht, um ein entgegengesetztes Narrativ zu schaffen. Die Reise von Papst Franziskus sowie sein Treffen mit (Iraks schiitischem) Großajatollah Ali al-Sistani wird sich hoffentlich als bedeutender Moment für diese äußerst wichtige Aufgabe erweisen.»

«La Repubblica»: Fidesz-Austritt lässt «Huxit»-Idee zurückkehren

ROM: Zum Austritt der ungarischen Partei Fidesz von Ministerpräsident Viktor Orban schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Verärgert über die Angriffe des Ministerpräsidenten Viktor Orban auf Europa, über die ständige Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit in Budapest und über das Veto gegen den EU-Wiederaufbaufonds haben auch die Deutschen der CDU, der Partei von Angela Merkel, die jetzt von Armin Laschet geführt wird, das OK zum Austritt Ungarns aus der EVP gegeben. (...)

Die EVP tritt aus der Befangenheit heraus, Orban zu beherbergen, verliert jedoch die große ungarische Delegation. (...) Mit dem Austritt der Fidesz aus der EVP kehrt jedoch die Hypothese vom «Huxit», dem Austritt Ungarns aus der EU, zurück. Orban ist davon versucht, befürchtet jedoch die Reaktion der mehrheitlich dagegen stehenden Wähler. So lehnte das vom Fidesz dominierte Parlament das von der Opposition vorgeschlagene Referendum ab, während er entgegen der Verfassung nur der Regierung das Recht einräumte, über den Abschied von der EU zu entscheiden.»

«NZZ»: Verfassungsschützer dürfen keine Meinungsmacher im Wahlkampf sein

ZÜRICH: Die gesamte AfD wurde durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Natürlich ist es die Aufgabe von Verfassungsschützern, Parteien im Blick zu haben, die in ihren Reihen Extremisten dulden. Und ohne jede Frage: Die AfD ist so eine Partei. Aber ist sie auch eine Partei, in der die Extremisten den Kurs bestimmen? Diese Frage ist offen.

Der Co-Parteichef Jörg Meuthen hat den Radikalen auf dem jüngsten Parteitag im November den Kampf angesagt. Das mag spät geschehen sein, vielleicht zu spät. Aber Björn Höcke und seine völkischen Anhänger haben bis heute Gegner in der AfD. Und weil das so ist und weil die Frage für die Zukunft der deutschen Demokratie von Bedeutung ist, muss offen um die Antwort gerungen werden - und nicht mit geheimen Gutachten, die ausgewählten Medien zugespielt werden und danach als halbamtliche Urteile das öffentliche Gespräch prägen. Verfassungsschützer sollen Informationen sammeln und auswerten. Sie sollten keine Meinungsmacher im Wahlkampf sein.»

«Magyar Nemzet»: Endlich wieder an der frischen Luft

BUDAPEST: Über den Austritt der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz aus der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Donnerstag:

«Endlich können wir frische Luft atmen! Der Fidesz hat nun seine Handlungsfreiheit in der europäischen Politik zurückgewonnen. Man muss sich nicht mehr an die Liberalen und Linken anpassen! Das ist eine große Sache! Insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen die Liquidierung der menschlichen Identitäten, der traditionellen nationalen und europäischen Werte betrieben wird. In solchen Zeiten müssen sich die normalen Menschen, die Konservativen, Christen, national Gesinnten, Antiglobalisten und gewiss auch national gesinnten Linken zusammentun, um das endgültige Verderbnis abzuwenden. Jenes endgültige Verderbnis (...), dessen Name Globalisierung, Vereinigte Staaten von Europa, Migrantenzuzug ohne Maß und Ziel, Soros-Plan ist. (...) Jenes endgültige Verderbnis, wenn der Mann nicht mehr Mann, die Frau nicht mehr Frau sein darf. Wenn eine theoretisch christliche und konservative Volkspartei die Christlichen und Konservativen aus ihren Reihen verbannt.»

«Tages-Anzeiger»: Orban wird in Brüssel Einfluss verlieren

ZÜRICH: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Abgeordneten seiner Regierungspartei Fidesz aus der christdemokratischen Gruppe im Europaparlament abgezogen. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Für die Konservativen ist es ein später Befreiungsschlag. An den Kräfteverhältnissen im EU-Parlament ändert sich wenig. Viktor Orban wird in Brüssel an Einfluss verlieren, und die EU-Kommission könnte endlich entschlossener agieren, wenn Budapest EU-Recht verletzt. Umgekehrt könnte der Rechtsnationalist noch mehr Obstruktion betreiben und sich für russische sowie chinesische Interessen einspannen lassen.

Führt Viktor Orban Ungarn am Ende aus der EU? Im Fall der Briten war der Auszug der konservativen Tories aus der europäischen Parteienfamilie das Vorspiel zum Brexit. Anders als Großbritannien ist Ungarn substanziell auf Transferleistungen aus den EU-Töpfen angewiesen. Viktor Orban wird weiter provozieren und versuchen, seine Macht zu Hause zu konsolidieren. Einen EU-Austritt kann sich Ungarn aber auf absehbare Zeit nicht leisten.»

«Washington Post»: Äthiopien wird zum Prüfstein für US-Regierung

WASHINGTON: In der äthiopischen Konfliktregion Tigray sollen äthiopische und eritreische Truppen nach Angaben von Amnesty International etliche Kriegsverbrechen begangen haben. Zur Haltung der US-Regierung zu Äthiopien schreibt die «Washington Post»:

«Äthiopien entwickelt sich zu einem wichtigen Prüfstein für das Streben der Regierung (unter US-Präsident Joe) Biden nach einer auf Menschenrechten begründeten Außenpolitik. (...)

Am Freitag sagte das Büro (des äthiopischen Ministerpräsidenten) Abiy Ahmed, dass es eine internationale Untersuchung der Gräueltaten und den Zugang für Hilfslieferungen erlauben würde. Sollte seine Regierung dies nicht tun und die Feindseligkeiten nicht beenden, müssen die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten den Druck erhöhen. Die Europäische Union hat bereits 110 Millionen Dollar Hilfszahlungen ausgesetzt. (...) Das (US-Außenministerium) sollte (die Zahlung von 272 Millionen Dollar an Hilfsgeldern nicht wieder aufnehmen), bis die Forderungen der USA in Bezug auf Tigray erfüllt sind - und es sollte bereit sein, Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die in die Gräueltaten oder die Behinderung von Hilfslieferungen verwickelt sind.»

«Der Standard» zum Fidesz-Ende in der EVP: Keine politische Lüge mehr

WIEN: Zu dem Austritt der Partei Fidesz von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbans aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei im Europaparlament schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Die Kritik an Budapest kommt nicht nur von links, sondern auch aus den Reihen der bürgerlichen Mitte. Gerade dort sehen viele den Minimalkonsens über gemeinsame Grundwerte durch Orbáns Alleingänge mehr und mehr infrage gestellt. Freilich hatten auch die Verfechter eines Verbleibs des Fidesz - darunter viele aus der ÖVP - ihre Argumente. Sie reichten von der erhofften Einhegung Orbáns bis hin zu strategischen Interessen: Immerhin stellten die zwölf Fidesz-Abgeordneten eine der größten Gruppen in der EVP-Fraktion, nun könnten sie im EU-Parlament rechtere Fraktionen stärken.

Doch am Ende zählen trotz allem die Inhalte. Wer sich über Politikverdrossenheit und niedrige Beteiligungen bei EU-Wahlen beklagt, muss den Wählerinnen und Wählern reinen Wein einschenken. So zu tun, als hätte Orbáns Fidesz einen Platz in der christlich-sozialen Parteienfamilie, ist eine politische Lüge. Nicht mehr an ihr festzuhalten ist ein Fortschritt.»