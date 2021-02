Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Impferfolg lenkt von Brexit-Problemen ab

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die britische Corona-Impfstrategie:

«Fast 18 Millionen Briten haben bereits eine Impfdosis erhalten, unter ihnen als Erste die Angehörigen der Risikogruppen. Die vorliegenden Daten belegen, dass die Vakzine die erhoffte Wirkung haben. Die Lage im Gesundheitswesen entspannt sich, und Großbritannien beginnt sich mit einem Male vorteilhaft vom Rest in Europa abzuheben. (...)

Dabei lässt sich nicht bestreiten, dass sich das Vorgehen der Regierung bei der Beschaffung der Impfstoffe eindeutig auszahlt. Weil gleichzeitig die EU vergleichsweise unglücklich agiert, lässt sich die britische Impfkampagne darüber hinaus sogar in das von Boris Johnson bevorzugte Brexit-Narrativ einbauen: Seht her, wie wir es als neuerdings souveränes Land besser machen als die Europäer, deren Impfkampagne nicht vom Fleck kommt. Dass dies zu relativieren ist und Brüssel auch ein EU-Mitglied Großbritannien nicht hätte daran hindern können, selbständig entsprechende Verträge mit Impfstoffherstellern abzuschließen, wird dabei ausgeblendet. Es ist dies nicht zuletzt eine willkommene Ablenkung von der anhaltenden Wirtschaftsrezession, zu der auch die inzwischen eingetretenen Brexit-Folgen beitragen.»

«NZZ»: Urteil bietet syrischen Opfern Genugtuung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Verurteilung eines früheren Mitarbeiters des syrischen Geheimdienstes durch ein deutsches Gericht wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit:

«Ist ein Prozess in Koblenz, der nicht einmal auf Arabisch übersetzt wurde, ein angemessener Weg zur Aufarbeitung des Bürgerkriegs in Syrien? Kann ein deutsches Provinzgericht der Komplexität eines Konflikts gerecht werden, an dem diverse Mächte beteiligt sind, die ebenfalls Blut an den Händen haben? Die Einwände und Fragen sind berechtigt, doch nach 61 Prozesstagen ist die Antwort klar: Ja, ein deutsches Gericht kann einen relevanten Beitrag leisten zur Aufarbeitung des Konflikts und zur Schaffung von Gerechtigkeit für die Opfer. (...)

Dank der sorgfältigen Vorbereitung der Bundesanwaltschaft und der engagierten Begleitung von syrischen Anwälten und deutschen Menschenrechtlern hat der Prozess zudem wichtige Erkenntnisse zum Folterapparat (von Präsident Baschar al-) Assad erbracht. Den Überlebenden und all den anderen gemarterten Opfern des Regimes bietet das Urteil Genugtuung, weil erstmals ein Gericht ihre Misshandlung als das anerkennt, was sie ist: ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.»

«Die Presse»: Mit Impfung auf Überholspur zurück ins normale Leben

WIEN: Für einen in Europa einheitlichen Impfpass zur Dokumentation einer Corona-Impfung plädiert die Wiener Zeitung «Die Presse»:

«Wenn sich die europäischen Regierungen auf die Einführung eines einheitlichen Impfpasses einigen, wird in diesem Sommer voraussichtlich ein Teil der Gesellschaft diskriminiert, während andere bereits ihre Freiheit genießen. Ältere Menschen, die bereits ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, könnten ohne Tests im Schanigarten sitzen, während sich junge Erwachsene wegen jedem Kinobesuch noch immer in der Teststraße anstellen müssen. Die einen werden wieder ungehindert ins Flugzeug steigen, eine Schiffsreise antreten, während die anderen noch Einschränkungen erleben könnten. (...)

Die Rückkehr in ein Leben, wie wir es kennen und schätzen, ist mühsam. Eine dokumentierte Impfung könnte dabei eine Überholspur sein. Und sie ist es zu Recht, da mittlerweile erste Studien - wie jene aus Israel - belegen, dass Impfungen nicht nur den Einzelnen schützen, sondern auch die Mitmenschen.»