Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Wall Street Journal»: Trumps Vermächtnis bleibt von Gewalt befleckt

NEW YORK: Im Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Ankläger am Mittwoch im US-Senat ihre Vorwürfe mit verstörenden Videoaufnahmen vom gewaltsamen Angriff auf das US-Kapitol untermauert. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Donnerstag:

«Ob ein ehemaliger Präsident Gegenstand eines Amtsenthebungsverfahrens sein sollte, ist eine verfassungsrechtliche Frage. Ob es klug ist, wenn ein Freispruch wahrscheinlich erscheint, ist eine damit in Zusammenhang stehende Frage. Aber unabhängig davon, wie man zu diesen Aspekten steht, legen die Ankläger aus dem Repräsentantenhaus in dieser Woche auf eindringliche Weise dar, dass die Krawalle im Kapitol am 6. Januar eine Schandtat waren, für die Präsident Trump die Verantwortung trägt. (...) Nun wird (Trumps) Vermächtnis für immer durch diese Gewalt befleckt sein sowie durch seinen Verrat an seinen Anhängern, als er sich weigerte, ihnen die Wahrheit zu sagen. Wie auch immer das Amtsenthebungsverfahren enden sollte, sollten sich die Republikaner an diesen Verrat erinnern, falls Herr Trump sich für eine erneute Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 entscheidet.»

«Diena»: Corona spaltet die Gesellschaft

RIGA: Die lettische liberale Tageszeitung «Diena» beschäftigt sich am Donnerstag mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie:

«Rückblickend haben viele eingeräumt, dass sie über das Ausmaß und die Dauer der im März 2020 offiziell ausgerufenen Covid-19-Pandemie überrascht waren. Die Auswirkungen auf viele Wirtschaftszweige wie den internationalen Personenverkehr, den Tourismus, die Hotellerie, das Catering, den Handel und die Schönheitsbranche sowie auf scheinbar unerschütterliche Bereiche wie Bildung und Kultur haben sich ebenfalls als unvorhersehbar stark erwiesen. Doch gibt es noch einen weiteren unerwarteten Trend: Die Spaltung der Gesellschaft. (...)

Ein radikales Extrem sind diejenigen, die von Verschwörungstheorien fasziniert sind und behaupten, dass die auferlegten Beschränkungen nicht dem Schutz der Gesundheit dienen, sondern dem mysteriösen globalen Ziel, die Welt zu verändern. Deren Anhänger wiederholen unermüdlich, dass die Gefahren von Covid-19 übertrieben sind. Das andere radikale Extrem sind Menschen, die bereit sind, alle von der Regierung verabschiedeten Regeln gewissenhaft zu befolgen. Und die sich auch scharf gegen jene Mitmenschen wenden, die noch nicht einmal gegen die auferlegten Beschränkungen verstoßen haben, sondern einfach nur deren Bedeutung, Rechtfertigung und Relevanz in Frage stellen und diskutieren.»

«El País»: Gegen Corona ist eine globale Impfstrategie nötig

MADRID: Zum Thema einer fehlenden internationalen Impfstrategie gegen die Corona-Pandemie schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Das Fehlen einer globalen Strategie kann den Erfolg, den die Impfstoffe im Kampf gegen die Pandemie versprechen, gefährden. Israel bietet ein modellhaftes Beispiel: Das Land hat es bereits geschafft, die erste Dosis an 38 Prozent seiner 9,2 Millionen Einwohner und die zweite an 21 Prozent zu verabreichen. 85 Prozent aller Menschen über 60 Jahre sind dort immunisiert. Aber das Virus verbreitet sich immer noch unter der palästinensischen Bevölkerung, die Israel trotz seines Status als Besatzungsmacht weitgehend ignoriert. Und es breitet sich auch in den Nachbarländern aus. Solange ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung nicht geimpft ist, wird das Virus weiter zirkulieren - auch wenn Länder mit mehr Mitteln es schaffen, die Mehrheit ihrer Bürger zu immunisieren. Und wenn das Virus sich weiter ausbreitet, kann es sich entwickeln und die verfügbaren Impfstoffe unwirksam machen. Unbekannte Größen, wie die Dauer der Immunität und die Möglichkeit einer Reinfektion, verhindern eine Rückkehr zur Normalität bei der internationalen Mobilität, im Handel oder im Tourismus. Die Aussicht auf pandemiebedingte Grenzschließungen ist nicht das beste Szenario für die wirtschaftliche Erholung, die die globalisierte Welt braucht.»

«Dagens Nyheter»: Russland befeuert Polarisierung nicht umsonst

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) wirft am Donnerstag einen Blick auf die politische Polarisierung in manchen Teilen der Erde:

«Irgendwann um die US-Wahl herum hat der Begriff «Polarisierung» eine andere Bedeutung bekommen und ist in bestimmten Kreisen zu etwas Erstrebenswertem geworden. Das basiert auf einem Missverständnis. Das Problem mit der Polarisierung ist nicht, dass extreme Ansichten bekämpft werden müssen, sondern dass mit ihr eine politische Kultur des Dialogs und Kompromisses untergraben und durch Machtsprache und Drohungen ersetzt wird. Sie kann mit ihrer Unversöhnlichkeit ein ganzes Gespräch, eine ganze Gesellschaft lähmen. Es ist kein Zufall, dass feindliche Staaten wie Russland ein Vermögen dafür ausgeben, unter anderem durch Aufwieglung in den sozialen Medien Spaltung in der westlichen Welt zu säen. Die Demokratie hängt von Politikern ab, die reden und Kompromisse finden können, dröge Politik betreiben. Jeder kann ein Haus abreißen, aber es braucht Ruhe, Zusammenarbeit und guten Willen, um es aufzubauen.»

«Le Parisien»: Frankreich hat die Krise gut gemeistert

PARIS: Das französische Krisenmanagement in Zeiten von Corona kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Unsere Schulen gehören weltweit zu denjenigen, die am längsten offen geblieben sind (...). Wir haben die Abstandsregelungen während der Weihnachtsfeiertage mit am besten eingehalten, wodurch wir einen Lockdown, den alle schon für sicher hielten, herauszögern, vielleicht sogar verhindern konnten. Der anfangs sehr starke Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit ist dank der Ausgangssperre weniger schwer ausgefallen. In den Krankenhäusern hat die Mobilisierung der Pflegekräfte es verhindert, dass es zu noch dramatischeren Folgen wie in den USA oder in Großbritannien kommt. (...) Und deswegen sagen wir: «Toll gemacht Franzosen».

«Kommersant»: Lukaschenko zieht versprochene Reformen in die Länge

MOSKAU: Zur zweitägigen Volksversammlung in Belarus, die bis Freitag Reformen beschließen soll, schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Auf der Allbelarussischen Volksversammlung sollen die Gespräche über die Reformen beginnen. (...) Allerdings hat der belarussische Anführer Alexander Lukaschenko schon gar nicht mehr vor, die Veränderungen zu forcieren. Indem er die Straßenproteste brutal unterdrückt hat, von denen nun nur noch vereinzelte Aktionen übrig sind, zieht er das ganze Verfahren maximal in die Länge.

Noch bis Ende Februar will er Russland besuchen, um sich mit seinem Kollegen Wladimir Putin in Sotschi zu treffen. Dabei soll es auch um einen neuen Kredit gehen - diesmal um drei Milliarden US-Dollar. Das hat der Kreml bereits bestätigt. Doch hat Lukaschenko bei alledem keine Absicht mehr, die Moskau versprochenen Verfassungsreformen und die Beschneidung der präsidialen Vollmachten umzusetzen.»

«De Tijd»: Fehler der EU-Kommission verdienen Nachsicht

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor dem EU-Parlament Mängel in der Corona-Impfstrategie der EU eingeräumt. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Donnerstag:

«Sie gab zu, dass bei der Planung der Impfungen Fehler gemacht wurden, die dazu geführt haben, dass Zeit verloren ging. Die Entschuldigungen dafür sind teils angebracht, aber sie verdienen auch eine milde Reaktion und müssen zudem durch Erläuterungen ergänzt werden.

Milde, weil man verstehen muss, für welche Optionen sich die EU-Kommission nicht entschieden hat. Wenn sie sich nämlich nicht eingeschaltet hätte, würde Deutschland bereits über mehr Impfstoffe verfügen als es derzeit benötigt, während halb Europa enorme Schwierigkeiten hätte, an Vakzine zu gelangen.

Ohne den gemeinsamen EU-Plan hätte Ursula von der Leyen es am Mittwoch im EU-Parlament mit einer ganz anderen Debatte zu tun bekommen. Wütende Abgeordnete aus Ost- und Südeuropa hätten sich über eine Impfstrategie der großen Länder nach dem Motto «Zuerst das eigene Volk» beschwert.»

«Hospodarske noviny»: Tschechische Opposition will Zeichen setzen

PRAG: Zu den Schwierigkeiten der Minderheitsregierung in Tschechien, eine Mehrheit für eine weitere Verlängerung des wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustands zu finden, schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» am Donnerstag:

«Wenn das Parlament der Verlängerung des Notstands nicht zustimmt, wird man von Ministerpräsident Andrej Babis zu hören bekommen, dass der Opposition wenig an Menschenleben liege. Doch die Wirklichkeit ist anders. Der Widerstand der Oppositionsparteien ist ein verzweifelter Aufschrei und eine Aufforderung an die Regierung, in der Krise endlich systematisch vorzugehen. Und wenn man die Regierung dazu nicht mit Argumenten und Verhandlungen bewegen kann, bleibt eben nichts anderes übrig, als harten Druck auszuüben.»

«de Volkskrant»: Deutsche Haltung zu Russland frustriert EU-Partner

AMSTERDAM: Zu den deutsch-russischen Beziehungen schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Tadeln, aber zugleich im Gespräch bleiben, und - vor allem - weiter Handel treiben. Das ist eine alte Strategie, die tief verwurzelt ist in der SPD und der CDU, jenen zwei Parteien, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg abwechselnd oder gemeinsam regiert haben. Und das ist eine Haltung, die Wut und Frustration auslöst bei EU-Partnern, namentlich Polen und die baltischen Staaten, die sich direkt bedroht fühlen durch Putins aggressive Politik.

Aber auch in Deutschland stand das Verhältnis zu Russland noch nie so sehr zur Debatte wie in den vergangenen sechs Monaten, in denen Deutschland einerseits den todkranken (Kremlgegner Alexej) Nawalny behandelte und andererseits die Regierung - trotz drohender US-Sanktionen - die Fertigstellung der Nord-Stream-2-Pipeline anstrebt.»

«Nepszava»: Brüssel wird das verstummte Klubradio nicht retten

BUDAPEST: Über den Entzug der Sendelizenz des unabhängigen Klubradios durch die rechtsnationale ungarische Regierung schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Die Europäische Union ist dem Wesen nach immer noch keine politische Wertegemeinschaft, sondern eine bloße Wirtschaftsintegration (...). Wenn Marktinteressen gefährdet sind, wie etwa im Jahr 2015, als westliche Investoren durch die in Ungarn eingeführte Steuer auf Fernseh-Werbeeinnahmen Schaden litten, besann sich Brüssel umgehend seiner Löwenkrallen, auf die man sonst vergeblich wartet. Wenn sich jetzt vielleicht in Sachen Klubradio doch etwas tun sollte (...), dann wohl auch nur wegen eindeutiger Verstöße gegen das EU-Wettbewerbsrecht. Der Radiosender würde freilich gar nicht erst verstummen müssen, stünde hinter ihm ein starker deutscher Eigentümer mit Zugang zu (EU-Kommissionspräsidentin) Ursula von der Leyen. So aber, da er nur seinen ungarischen Eigentümern und Hörern verpflichtet ist, wird in absehbarer Zeit wohl nur das eintreten, was einzutreten pflegt: nämlich nichts.»

«The Times»: Nicht vor Corona-Impfpässen zurückschrecken

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Donnerstag mit Forderungen nach einem Corona-Impfpass und damit verbundenen Erleichterungen für Geimpfte:

«Die Demokratie beruht auf Zustimmung und nicht auf Zwang. Dies war im Wesentlichen das Argument der Regierung gegen die Idee, Impfpässe für Menschen auszustellen, die gegen Covid-19 geimpft wurden. Dennoch ist es ein starkes Argument, dass Impfnachweise sich als nützlich erweisen können, um das öffentliche Leben wieder zu etwas annähernd Normalem zu machen. Die Regierung sollte nicht allein schon unter Rücksichtnahme auf bürgerliche Grundrechte davor zurückschrecken. Andere Länder erwägen solche Maßnahmen bereits. (...)

Obwohl die Regierung öffentliche Verärgerung über eine solche Vorgehensweise befürchten mag, könnte es durchaus sein, dass die Öffentlichkeit weitaus empfänglicher dafür ist und Impfpässe sogar einfordert. Zumindest gibt es keinen guten Grund, sie in diesem frühen Stadium des Aufbruchs aus dunklen Zeiten auszuschließen.»

«Tages-Anzeiger»: Schwesigs Aufmüpfigkeit erfreut die SPD

ZÜRICH: Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig entwickele sich zur Gegenspielerin der Kanzlerin, schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Niemand aus dem Regierungslager kritisiert die Kanzlerin derzeit forscher und hartnäckiger als die Ministerpräsidentin von der Ostsee. Jeden zweiten Tag klagt die 46-Jährige im Fernsehen, wie «total enttäuscht» sie sei, wie «erschüttert», wenn sie höre, dass Alte verzweifelt um einen Impftermin kämpften, Schulkinder zu Hause vereinsamten. (...)

Schwesig, so schwärmen ihre Anhänger, habe eben ihren eigenen Kopf. Die Aufmüpfigkeit der Sozialdemokratin erfreut jedenfalls ihre Partei. Seit der Unmut der Deutschen über den endlos scheinenden Lockdown und den schleppenden Impfbeginn wächst, macht die mitregierende SPD die Union für alles, was schiefgeht, verantwortlich.

Frustriert vom Höhenflug von CDU und CSU und dem eigenen Dauertief sucht sie im anlaufenden Wahlkampf die Konfrontation. Die populäre Führungsriege um Merkel, Gesundheitsminister Jens Spahn und CSU-Chef Markus Söder bietet sich als Ziel geradezu an. Die Wähler wollten sehen, dass man für sie kämpfe, sagen die Genossen. Schwesig zeigt, wie es geht.»