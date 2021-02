Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 11.02.21 | Überblick

«Münchner Merkur» zu Altmaier/Coronahilfen

Viele Betriebe und Selbstständige kämpfen wegen der Maßnahmen der Regierung ums nackte Überleben.

Aber auf die vollmundig zugesagten Hilfen warten die meisten von ihnen noch immer vergeblich. Mit jedem weiteren Tag des Missmanagements wächst die Gefahr eines Massensterbens im Mittelstand. Hauptverantwortlich dafür ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der als Dauergast in TV-Talkrunden große Reden für den Lockdown schwingt, aber es nicht schafft, dass sein Ministerium das Geld zu den verzweifelten Betroffenen bringt. Kein Macher, nirgends. Der Union könnte es im Wahljahr noch bleischwer auf die Füße fallen, dass es, wo man hinsieht, Politiker der Staatspartei CDU sind, die in einer nationalen Krise kläglich versagen.

«Financial Times»: Unternehmen sollten Rückzug aus Myanmar überdenken

LONDON: Zur Reaktion der Wirtschaft auf den Militärputsch in Myanmar meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Viele Unternehmen, die sich Sorgen wegen einer Beschädigung ihrer Reputation und der Instabilität infolge des Staatsstreichs machen, könnten sich schon bald zurückziehen. Das ist jedoch kein ethischer Imperativ solange es nicht um Geschäfte mit den Militärs geht. Myanmar gehört auch so schon zu den ärmsten Ländern Asiens. Ein normales und ethisch einwandfreies Geschäft aufzugeben, würde den Schaden, der durch die mit dem Putsch verbundenen Turbulenzen entstanden ist, nur noch vergrößern. (...)

Zehntausende Menschen sind in Myanmar auf die Straße gegangen, um gegen den Militärputsch zu protestieren und die Rückkehr zur Demokratie zu fordern. Sie verdienen die Unterstützung westlicher Regierungen, deren Anführer den Generälen klar machen sollten, welche Folgen ein Versuch zur Niederschlagung der Opposition haben würde. Sanktionen wurden schon gefordert, doch es müssen die richtigen sein, so dass sie Myanmars Bevölkerung auch tatsächlich helfen.»

«La Repubblica»: Amtsenthebung festigt Republikaner

ROM: Im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-Präsidenten der USA, Donald Trump, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Die endgültige Abstimmung beginnt nächste Woche. (...) Für Trumps Verteidigung würde es ausreichen, 34 republikanische Senatoren zu überzeugen, damit eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln verpasst wird. Die Amtsenthebung wird so mit ziemlicher Sicherheit nicht durchgehen.

Wem hilft das? Dies ist die Frage, die sich Präsident Joe Biden stellen muss und auf die er nur schwer eine beruhigende Antwort geben kann. Einerseits sind viele Demokraten davon überzeugt, dass sie eine verfassungsmäßige, politische und moralische Pflicht haben: das subversive Verhalten, mit dem Trump den friedlichen Machtwechsel bedrohte, nicht ungestraft zu lassen - ein gefährlicher Präzedenzfall, wenn es dafür keine Strafe geben sollte.

Auf der anderen Seite wird es ein Doppel-Flop werden, den die Rechte verwenden wird, um ihre These zu untermauern, dass es sich um eine Verfolgung handelt, wenn dies der zweite gescheiterte Amtsenthebungsversuch nach dem von vor einem Jahr sein wird. Biden war immer vorsichtig, hat nie etwas gegen die Amtsenthebung gesagt, sie aber auch nie mit Begeisterung befürwortet. (...) Diese Amtsenthebung festigt die Republikanische Partei, gerade als sie mitten in einer existenziellen Krise zu sein schien.

«Politiken»: Nun können sich die Republikaner aus Trumps Griff lösen

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump:

«Keine Demokratie kann damit leben, dass politische Anführer Wahlresultate nicht akzeptieren und stattdessen zu Aufruhr und Gewalt aufrufen. Der Angriff auf den Kongress war ein Angriff auf die US-Demokratie. Deshalb geht es beim Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nicht um Parteipolitik oder Rachgier, sondern darum, die Grenze akzeptablen politischen Verhaltens zu markieren. Donald Trump hat die Grenze nach der Wahlniederlage nicht nur überschritten. Er hat das Gesetz gebrochen und sollte dafür bestraft werden. Um ihn schuldig zu sprechen, braucht es die Stimmen von 67 Senatoren, mindestens 17 Republikaner müssen also gegen ihren früheren Anführer stimmen. Das sollten sie tun. Trump hat ihre Partei in ein politisches Schlammloch voller Lügen, Verschwörungstheorien und Angriffe auf den Rechtsstaat hineingezogen. Die Republikaner sollten die Chance ergreifen, dem moralischen Morast des Ex-Präsidenten zu entkommen.»

«Tages-Anzeiger»: EU uneins bei Strafmaßnahmen gegen Moskau

ZÜRICH: Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell steht nach seiner Moskau-Reise in der Kritik, heißt es am Mittwoch im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Jene, die den spanischen Sozialisten von Anfang an als Fehlbesetzung kritisierten, sehen sich jetzt bestätigt. Der 73-Jährige wirkt bei öffentlichen Auftritten oft fahrig und weiß manchmal nicht, in welcher Sprache er gerade spricht. Es rächt sich jetzt, dass in Brüssel die Posten nach politischem und geografischem Proporz besetzt werden. (...) «Wir glauben, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission handeln sollte, falls Herr Borrell nicht freiwillig zurücktritt», heißt es im Schreiben der EU-Abgeordneten.(...)

Allerdings kann Josep Borrell gegenüber Moskau nur hart auftreten, wenn die 27 Mitgliedsstaaten auch hinter ihm stehen. Und in den Hauptstädten gibt es nach dem politischen Urteil gegen Alexej Nawalny bisher keine Einigkeit für neue Strafmaßnahmen gegen Wladimir Putins Regime. Der EU-Chefdiplomat hat jedenfalls in Moskau seine letzten Illusionen verloren. Er werde den Außenministern neue Sanktionen vorschlagen. Den nächsten Schritt müssten aber die Mitgliedsstaaten tun.»

«L'Alsace»: Franzosen sind beim Klimaschutz nicht die Besten

MÜLHAUSEN: Über den Gesetzesentwurf für mehr Klimaschutz, der heute dem französischen Ministerrat vorgelegt wird, schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Mittwoch:

«Der Gesetzesentwurf «Klima und Resilienz» ist ein Abbild dieses modernen Lebens, in dem die ewige Frage wiederkehrt, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Für die Umweltverbände und die 150 per Zufall ausgewählten Bürger des Bürgerkonvents für das Klima, gibt es noch Lücken. Sie haben recht. Ebenso der Rat für Wirtschaft, Umwelt und Soziales, welcher Emmanuel Macrons Bemühungen während dessen fünfjähriger Amtszeit als unzureichend einschätzt. Auch die Justiz ist sich darüber einig, den Staat für seine Untätigkeit in Sachen Klimaschutz verurteilen zu wollen ... Niemand kann jemals genug für den Planeten tun. In dieser Hinsicht sind die Franzosen weder die Besten noch die Schlechtesten.»

«NZZ»: Im Jemen-Konflikt traf Biden die richtige Entscheidung

ZÜRICH: US-Präsident Joe Biden hat verkündet, dass die USA jegliche Unterstützung für Saudi-Arabiens Kriegsführung im Jemen beenden. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Diese Entscheidung ist so richtig wie überfällig. Die Militärintervention der Saudi und der Vereinigten Arabischen Emirate gegen die Huthi-Rebellen ist eine Katastrophe - politisch, militärisch und humanitär. Die Intervention hat keines ihrer Ziele erreicht, dafür aber das Land in seiner Entwicklung um Jahrzehnte zurückgeworfen. Die USA waren nie offiziell Mitglied der Koalition gegen die Huthi, doch ohne ihre Unterstützung wäre die Bombenkampagne nicht möglich gewesen. (...)

Ein Rückzug der Saudi böte paradoxerweise auch die Chance, Teherans Einfluss in Jemen einzudämmen. Denn erst der Krieg hat die Huthi in die Arme der Iraner getrieben, die bereitwillig Raketen, Berater und Geld schickten, um ihren Rivalen zu treffen. Ein Ende von Riads Luftangriffen würde die Abhängigkeit der Huthi von Teheran reduzieren - und den Konflikt vom internationalen Stellvertreterkrieg wieder zu dem internen Kampf um die Macht machen, als der er vor sechs Jahren begann.»

«De Standaard»: Schlaflose Nächte für Putschisten in Myanmar?

BRÜSSEL: Zu den Protesten gegen den Militärputsch in Myanmar heißt es am Mittwoch in der belgischen Zeitung «De Standaard»:

«Ob der General Min Aung Hlaing wohl schlaflose Nächte hat? Man kann sich das fragen, nachdem sein Staatsstreich in Myanmar nicht so reibungslos verläuft wie erhofft. (...) An vier aufeinanderfolgenden Tagen gingen nun schon Tausende von Demonstranten auf die Straße, unter ihnen Beamte, Bergarbeiter und buddhistische Mönche. Etliche Demonstranten wurden bei einem Zusammenstoß mit Sicherheitskräften verletzt, die mit scharfer Munition schossen. Doch was in sozialen Medien vor allem Beachtung fand, waren Bilder von Polizisten, die in der Stadt Magway zu den Protestierenden überliefen und von ihnen mit Umarmungen empfangen wurden. Wenn sich dieses Phänomen wiederholt, kann Ming Aung Hlaing in starke Schlaftabletten investieren.»

«La Vanguardia»: Nawalny und inhaftierte Katalanen nicht gleichsetzen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die Spannungen zwischen der EU und Russland sowie die Kritik am Moskau-Besuch des spanischen EU-Außenbeauftragten Josep Borrell:

«Borrell ist wegen seines Treffens mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow in die Kritik geraten. Er wollte die Beziehungen der EU zu Russland verbessern. Aber auch die Kritik an der Inhaftierung des Oppositionellen Alexej Nawalny sowie am harten Vorgehen gegen Demonstranten zur Sprache bringen. Lawrow antwortete, indem er Nawalny mit den katalanischen Politikern verglich, die wegen des Unabhängigkeitsreferendums von 2017 zu Haftstrafen verurteilt wurden. Spanien hat diesen Vergleich deutlich zurückgewiesen. Zudem wies Moskau während des Treffens mit Borrell europäische Diplomaten aus.

Der Vergleich des Falls Nawalny mit den katalanischen Politikern ist inakzeptabel. Nawalny wird wegen seiner Ideen verfolgt. Die katalanischen Häftlinge wurden verurteilt, weil sie die Gesetze gebrochen haben. Die europäischen Konservativen sowie die östlichen EU-Länder fordern mehr Sanktionen gegen Moskau. Deutschland und Frankreich sind vorsichtiger. Die EU muss eine gemeinsame Haltung finden. Andernfalls werden sich Ereignisse wie bei Borrells Moskau-Besuch wiederholen. Und das würde Europa nicht gut tun.».

«Nesawissimaja»: Nur Dialog kann russisch-deutsches Verhältnis retten

MOSKAU: Über die stark angespannten Beziehungen zwischen Russland und Europa schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Vor dem Hintergrund sich abkühlender russisch-deutscher Beziehungen könnte die Zusammenarbeit auf zivilgesellschaftlicher Ebene das wichtigste Instrument zur Aufrechterhaltung eines Dialogs zwischen den beiden Staaten sein. (...)

Russische Politiker müssen heute auf allen verfügbaren Plattformen den Dialog mit dem Westen - und allen voran mit europäischen Politikern und Personen des öffentlichen Lebens - aktivieren, um die derzeitige Situation in Russland zu erläutern. Nur auf diesem Weg ist es möglich, eine fehlerhafte und einseitige Interpretation zu vermeiden und zu verhindern, dass auf dem Kontinent ein neuer Eiserner Vorhang entsteht. Das würde Russland und seine europäischen Gegner in eine lange Zeit der Konfrontation stürzen.»

«LA Times»: Trump-Verfahren ist letzte Chance für Republikaner

LOS ANGELES: Im US-Senat hat das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump begonnen. Dazu schreibt die «Los Angeles Times»:

«Es ist wahr, dass 45 republikanische Senatoren einen verfahrensrechtlichen Einspruch von Senator Rand Paul aus Kentucky unterstützten, der in Frage stellte, ob es verfassungsmäßig sei, einen früheren Präsidenten vor Gericht zu stellen. (...) Doch eine Abstimmung über die Verfassungsfrage hindert einen Senator nicht daran, die Beweise zu prüfen, jetzt, wo der Prozess stattfindet. (...) Was uns etwas Hoffnung gibt, ist, dass alle bis auf eine Handvoll republikanischer Senatoren unmittelbar nach dem Angriff auf das Kapitol dafür gestimmt hatten, die ungerechtfertigten Einwände von Trumps Verbündeten gegen die Mitglieder des Wahlkollegiums aus Arizona und Pennsylvania zurückzuweisen, die für Biden gestimmt hatten. Was diese Senatoren erkennen müssen, ist, dass die von ihnen zu Recht zurückgewiesenen Einwände nicht von Trumps gangsterhaftem Versuch getrennt werden können, sich über das Votum des Volkes auf der Grundlage einer großen Lüge hinwegzusetzen - die gleiche Lüge, die den Angriff ausgelöst hat. Die einzige angemessene Antwort auf diese Provokation ist Verurteilung.»

«Der Standard»: Das isolierte Bundesland Tirol

WIEN: Über die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zur Ausreise aus dem österreichischen Bundesland Tirol schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«Die Erbostheit, mit der sich Tiroler Politiker und Vertreter des Kammerwesens jegliche Einmischung aus Wien verbeten haben, war absurd. Die Präpotenz, mit der Fakten geleugnet wurden, war verblüffend. Der Gestus, mit dem ein Tiroler Freiheitskampf heraufbeschworen werden sollte, war lächerlich. Die Ignoranz der Tiroler Hoteliers und Seilbahnbetreiber, die nur aufs Geldverdienen schauen, tat schon weh.

Jetzt ist eingetreten, was die Tiroler so gefürchtet haben: Der Bund mischt sich ein, der Freiheitskampf ist verloren. Die Regierung in Wien gibt vor, was zu tun ist. Ein Bundesland wird abgeschottet. Aus Tirol kommt man nur mit einem negativen Test heraus.»

«Berliner Morgenpost» zum Kopftuchstreit

Es fällt selbst Sozialdemokraten auf der Regierungsbank schwer, angesichts der Sturheit von Schulsenatorin Sandra Scheeres nicht mit dem Kopf zu schütteln.

Den Grund dafür lieferte ihre Ankündigung, trotz aussichtsloser Lage wegen des Kopftuchstreits Verfassungsbeschwerde einzulegen. Dahinter steckt parteitaktisches Verhalten. Der Wahlkampf wirft seine Schatten voraus, und die SPD entdeckt - fast schon traditionell - die Gegner in der eigenen Regierung. Hier geht es allein darum, dem grünen Justizsenator Dirk Behrendt die Reform des Neutralitätsgesetzes zu vermasseln, den die Partei ihrer Wählerschaft versprochen hat. Es ist bedauerlich, dass dieses Hickhack zwischen SPD und Grünen auf dem Rücken der Lehrer ausgetragen wird.

«Frankfurter Rundschau» zu Rede von Ursula von der Leyen

Diese Rede hätte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon vor Wochen halten müssen.

Ihr wäre viel Ärger erspart geblieben. Es war schon lange klar, dass die EU in ihrer Impfstrategie Fehler gemacht hat. Es hat zu lange gedauert, bis die Impfstoffe zugelassen wurden. Die EU war zu optimistisch, dass die Massenproduktion klappen werde. Und die EU war sich zu sicher, dass die bestellten Mengen pünktlich geliefert werden. Das hat von der Leyen eingeräumt und damit das Mindeste gemacht, was die Europäerinnen und Europäer von der Chefin der EU-Kommission verlangen können. Mehr war es aber auch nicht. Es bleibt ein Rätsel, warum sich Legionen von Juristinnen und Juristen der EU von einem Konzern wie Astrazeneca über den Tisch ziehen haben lassen. Ihr Bedauern war richtig, hilft aber letztlich auch nicht weiter. Die Kommissionspräsidentin hätte viel deutlicher machen müssen, dass die Kommission Lehren aus dem Debakel gezogen hat, vor allem aber, wie sie es besser machen will.