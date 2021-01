Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Duma»: Verlängerung des Abrüstungsvertrags bringt Sicherheit

SOFIA: Zur Verständigung zwischen Russland und den USA über die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags schreibt am Donnerstag die sozialistische bulgarische Oppositionszeitung «Duma»:

«Kann eine Verlängerung ein Start von etwas neuem oder ein Neustart sein? In gewisser Hinsicht, ja. Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington wurden nach der Unterzeichnung des (Abrüstungsvertrags) START-3 vor allem wegen des hegemonistischen Amerikas dermaßen verschlechtert, dass sie in gewissem Sinne das Gefühl einer bevorstehenden Konfrontation hinterließen, bei der sogar Experten in ihren düstersten Prognosen das Einsetzen auch der atomaren Bedrohung nicht ausschlossen. Jetzt werden diese Prognosen wohl zu den Akten gelegt werden, weil die Vereinbarung beide Länder von der atomaren Gefahr entfernt und die Schrauben der strategischen Stabilität festzieht.»

«Lidove noviny»: Noch nicht die Zeit für Impfstoff-Alleingänge

PRAG: Zu den Lieferengpässen bei den Corona-Impfstoffen schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Sollten wir das gemeinsame europäische Vorgehen bei den Impfstoff-Bestellungen aufgeben? Sollte unser Land für sich mit den einzelnen Impfstoffherstellern verhandeln? Kurzfristig könnte uns das helfen. Doch die Frage ist, ob sich dann nicht andere Staaten auch so verhalten würden. Hätten wir eine Chance, die Deutschen oder die Österreicher im Preis zu überbieten? Ist es sinnvoll, das zu riskieren?

Damit verbunden ist auch die Frage, ob man nicht Impfstoffe bei östlichen Imperien wie Russland und China einkaufen sollte. Diese Großmächte geben sich freundschaftlich, doch langfristig geht es ihnen nur um die Ausweitung der eigenen Macht. Wir sollten daher versuchen, die Probleme zuerst mit Brüssel zu lösen, wo man die Verantwortung für die Lieferverträge trägt. Zu Insellösungen sollte es erst dann kommen, wenn höchste Not herrscht.»

«Dagens Nyheter»: Impf-Nationalismus ist ein Schuss ins eigene Bein

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Lage bei den Corona-Imfpungen in der EU und der Welt:

«Schweden hat nicht alleine Rückschläge in den ersten Impfwochen erlitten. Die Lieferung von weniger Dosen als erwartet hat zusammen mit logistischen Problemen einen langsamen Start in Großteilen der EU verursacht. Eifersüchtig blicken viele auf Länder wie Israel und selbst Großbritannien, die es geschafft haben, einen höheren Anteil der Bevölkerung zu impfen. In der EU kommt dem nur Dänemark nahe. Die Nervosität ist deshalb greifbar.

Ein Vorschlag zur Registrierung von Impfexporten bei der EU-Kommission kann die Transparenz erhöhen. Aber es gibt die Befürchtung, dass diese Anforderung als Exportbeschränkung für im EU-Raum hergestellte Impfstoffe benutzt wird. Solche Restriktionen machen die internationalen Lieferketten kaputt, die die Voraussetzung dafür sind, schnell Impfstoffe in ausreichender Menge herstellen zu können, um die Pandemie zu unterdrücken. Andere Länder könnten Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wenn EU-Maßnahmen dazu beitragen, die Folgen der Pandemie in anderen Staaten zu verlängern, dann betrifft das auch uns.»

«Le Figaro»: Nawalnys Angriff ist für Putin besonders schmerzhaft

PARIS: Zum Konflikt zwischen Kremlkritiker Alexej Nawalny und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin schreibt die konservative Tageszeitung «Le Figaro» (Paris) am Donnerstag:

«Alexej Nawalny erweist sich als ein besonders hartnäckiger Gegner Wladimir Putins (...). Nawalny trifft dort, wo es dem Chef des Kremls am meisten weh tut: Willkür, Staatsverbrechen, Korruption, Familie. (...)

Da der Unruhestifter bewiesen hat, dass er Tausende Russen im ganzen Land mobilisieren kann, die «Putin der Dieb» rufen, kann der Zar (gemeint ist Putin) nur eine falsche Entscheidung treffen: Ihn (Nawalny) freilassen und seine Untergrabungen dulden, ihn als Märtyrer einsperren oder ihn töten - und damit das scheußliche Gesicht des Regimes offenbaren.»

«Washington Post»: Hilfen für Äthiopien wegen Tigray zurückhalten

WASHINGTON: Zu dem Vorgehen des äthiopischen Regierungschefs und Friedensnobelpreisträgers Abiy Ahmed in der nördlichen Provinz Tigray schreibt die «Washington Post»:

«Vor 15 Monaten erhielt der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis dafür, den Konflikts seines Landes mit dem benachbarten Eritrea beendet zu haben. Jetzt begeht er möglicherweise schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (...) Bei der Besetzung der Provinzhauptstadt und anderer Orte haben Bundestruppen, ethnische Milizen und verbündete Truppen aus Eritrea Massaker und Vergewaltigungen verübt, so die sporadischen Berichte aus der Region. (...)

Herr Abiy behauptet, dass seine Kräfte in Tigray bereits triumphiert haben und der Konflikt bald vorbei sein wird. Wahrscheinlicher ist, dass sich ein Guerillakrieg mit der TPLF (der Volksbefreiungsfront von Tigray) über Jahre hinziehen und sich die humanitäre Krise verschärfen wird, selbst wenn eine unmittelbare Hungersnot abgewendet wird. Deshalb sollten die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, die Äthiopien stark finanzieren, weitere Hilfe zurückhalten, bis es vollen humanitären Zugang zu Tigray gibt und die Regierung sich bereit erklärt, Friedensgespräche zu führen.»

«La Repubblica» zu Impfstoffstreit: Brüssel verschwendet wichtig Zeit

ROM: Zum Streit zwischen der EU und dem Pharmaunternehmen Astrazeneca schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Am Ende hat das Virus gesiegt. (...) Jede Minute, die ohne einen ernsthaften und konkreten Plan vergeht, die europäische Bevölkerung zu impfen, ist eine vergeudete Minute. Die EU hat beschlossen, 24 Stunden zu verschwenden, um in einer nutzlosen, kontraproduktiven und unhöflichen Art und Weise auf das Interview des Astrazeneca-Chefs Pascal Soriot zu antworten.

Wir wussten bereits, dass der «Impfstoff-Nationalismus» mit dem mehrere Länder versuchen, so viel Vorrat wie möglich anzuhäufen, den Kampf gegen diesen mächtigen und tödlichen Feind verlangsamen würde. Aber gestern ist Brüssel ein gutes Stück weiter gegangen, indem ein neuer «Impfprotektionismus» mit Drohungen ausgeprägt wurde, Exporte von Ampullen «made in Europe» zu blockieren. Es ist ein wenig erbauliches Schauspiel, das das wahre Wunder in dieser tragischen Zeit unserer Geschichte verdunkelt: Die von Regierungen, Unternehmen und Universitäten unterstützten internationalen Bemühungen, in Rekordtempo ein Gegenmittel gegen eine Pest zu finden, die die Leben aller durcheinander bringt.»

«El País»: EU muss Kurs der Impfkampagne sofort korrigieren

MADRID: Zur stockenden Impfkampagne in der EU schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die Versäumnisse von Pharmaunternehmen bei der Lieferung von Impfstoffen gegen das Coronavirus haben in der Union eine schwere Krise ausgelöst. Zu den Schwierigkeiten von Pfizer, die Produktion zu sichern, kommt nun die Ankündigung von Astrazeneca hinzu, die Menge an Impfstoff, die im ersten Quartal geliefert werden sollte, um mehr als 60 Prozent zu kürzen. (...)

Der zentrale Einkauf von Impfstoffen war ein Durchbruch. Er hat Europa davor bewahrt, in einen ebenso ineffizienten wie ungerechten Gesundheitsnationalismus abzurutschen. Aber diese Krise zwingt uns dazu, über die begangenen Fehler nachzudenken. Im Vergleich zu anderen Regierungen hat die EU zu langsam gehandelt. Die Verträge wurden später unterzeichnet, was sich nun als Problem erweist. Zudem war man zu zögerlich bei den Beschaffungsinvestitionen sowie bei der Sicherstellung von Produktionskapazitäten in der EU selbst, indem die Anlagen anderer Pharmafirmen benutzt, wie nun - zu spät vielleicht - vorgeschlagen wird. Man muss den Kurs sofort korrigieren. Es ist lebenswichtig - in gesundheitlicher, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht.»

«Rossijskaja Gaseta»: Verlängerter Abrüstungsvertrag erlaubt Aufatmen

MOSKAU: Zur Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag:

«Viele russische Militärexperten nennen das Abkommen zwischen Russland und den USA über strategische Atomwaffen «leidgeprüft». Der Kampf um seine Verlängerung dauerte mehrere Jahre mit wechselndem Erfolg. (...) Schließlich wurde das Schicksal dieses internationalen Dokuments wortwörtlich im letzten Augenblick entschieden. Seine Gültigkeit hätte am 5. Februar dieses Jahres geendet.

Die Verlängerung dieses internationalen Mechanismus für die gegenseitige Begrenzung von Atomwaffenarsenalen um weitere fünf Jahre erlaubt der Welt aus Expertensicht ein Aufatmen. Schließlich weiß man nicht, wozu eine unkontrollierte atomare Aufrüstung letztlich geführt hätte.»

«de Volkskrant»: Corona-Strategie muss überdacht werden

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag den Impfstoffstreit zwischen der EU und dem schwedisch-britischen Hersteller Astrazeneca:

«Der Konflikt ist schwer zu beurteilen, auch für das Europäische Parlament, denn der Vertrag zwischen der EU und Astrazeneca ist nicht öffentlich. Das ist üblich bei solchen Abmachungen, aber bei einer Gesundheitskrise von diesem Ausmaß ist mehr Transparenz dringend erwünscht. Astrazeneca sollte den Vertrag - notfalls in teils geschwärzter Form - veröffentlichen, wie dies von der EU-Kommission gefordert wird.

Der ungewöhnlich scharfe Streit ist kennzeichnend für die angespannte Atmosphäre in Europa. Das gemeinsame Vorgehen bei den Impfstoffen schien eine Erfolgsstory für die EU zu sein, doch nun kann sich das gegen Europa kehren. In den Mitgliedstaaten stehen politische Führungen unter Druck. Sie haben ihre Exitstrategie auf eine schnelle Impfkampagne aufgebaut, die Einschränkungen akzeptierbar machen sollte - «noch einmal die Zähne zusammenbeißen und dann ist die Pandemie vorüber». Doch wenn nun die Impfkampagne stockt, muss auch diese Exitstrategie überdacht werden.»

«Independent»: Johnson für Fehler im Corona-Kampf verantwortlich

LONDON: Der Londoner «Independent» kritisiert am Donnerstag die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung:

«Boris Johnson sagt, es sei zu früh und es würde nur ablenken, sich mit den tragischen Fehlern der Vergangenheit zu beschäftigen. Die zeitlose Wahrheit ist, dass es nie zu früh ist, aus Fehlern zu lernen. Die anhaltende Frage lautet: Warum? Warum hat Großbritannien die meisten Todesopfer in Europa zu beklagen? (...)

Die Antwort ist - wie der gesunde Menschenverstand und eine wachsende Zahl von Experten nahelegen -, dass es eine schlechte Entscheidungsfindung gab. Da die wichtigsten strategischen Beschlüsse in der Downing Street gefasst wurden, liegt die Verantwortung dafür beim Premierminister. (...) Es wurden ganz offensichtlich Fehler gemacht - aber wird jemals jemand die Verantwortung übernehmen, sich entschuldigen und seinen Job verlieren? Darauf sollte man nicht wetten.»

«De Telegraaf»: Regierung verlangt Bürgern viel ab

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Telegraaf» kommentiert am Donnerstag die gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen in den Niederlanden:

«Manche Randalierer sind blutjung und kaum getrieben von Widerstand gegen strenge politische Maßnahmen der Obrigkeit. Das sind Hooligans, die randalieren um des Randalierens willen. Doch unabhängig davon wächst die Frustration der Bevölkerung über anhaltend strenge Corona-Maßnahmen. Schulen sind schon seit Wochen dicht, Gaststätten und Läden geschlossen.

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Schaden ist enorm. Die Regierung verlangt den Bürgern sehr viel ab. (...) Doch wer stark einschneidende Maßnahmen verhängt, die das gesellschaftliche Leben lahmlegen, ist verpflichtet, alles daran zu setzen, diese Periode so kurz wie möglich zu halten. Genau da geht aber einiges schief. Zuerst bei der Bereitstellung von Tests und Schutzmaterial, jetzt bei der Anschaffung von ausreichend Impfstoff und beim Tempo der Impfungen. Fast ein Jahr nach dem Beginn dieser Krise bekommen die Behörden die Sache immer noch nicht richtig auf die Reihe. Das schürt Wut und Widerstand. Nichts rechtfertigt Gewalt. Zugleich aber ist es von entscheidender Bedeutung, dass hier bessere Arbeit geleistet wird.»

«NZZ»: Lockerung der Schuldenbremse ist eine Schnapsidee

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Vorschlag von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), wegen der Corona-Krise die Schuldenbremse für mehrere Jahre zu lockern:

«Statt weiterhin durch jährliche Einzelfallentscheide Abweichungen von der Schuldenregel zuzulassen, sollen durch eine Grundgesetzänderung für die kommenden Jahre ein degressiver Korridor für die Neuverschuldung und ein Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel festgelegt werden, schreibt er. Doch als politischer Profi muss er wissen, dass er damit die Büchse der Pandora öffnen würde: Eine Debatte über eine solche Grundgesetzänderung würde mit Sicherheit Wünsche anderer Parteien wecken. Die Gefahr ist enorm, dass die nötigen Mehrheiten nur zum Preis einer massiven Aufweichung der Regeln zustande kommen würden. (...)

Offenbar war der Vorstoß parteiintern nicht abgesprochen. Erst recht fragt sich, welcher Teufel den Kanzleramtsminister geritten hat. Dies umso mehr, als es um Entscheide für die nächste Legislatur geht. Wer will hier wen und wie für den Bundestagswahlkampf positionieren? Das bleibt vorerst das Geheimnis von Helge Braun. Aus ökonomischer Sicht ist sein Vorschlag jedenfalls eine Schnapsidee.»

«Der Standard»: EU gegen Astrazeneca

WIEN: Zum Impfstoff-Streit der EU mit Astrazeneca schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Der Konflikt zwischen der Pharmafirma Astrazeneca und der EU nimmt zunehmend hysterische Züge an. Auf substanzlose Gerüchte, denen sofort widersprochen wird - etwa, dass der Covid-19-Impfstoff über 65-Jährige nur zu acht Prozent schütze -, folgte die Absage eines für Mittwochabend geplanten Treffens der Streitparteien; keine halbe Stunde später wurde das wieder dementiert.

Beobachter schütteln den Kopf, Unionsbürger und -bürgerinnen wenden sich mit dem Eindruck ab, dass auf längere Sicht mit dem glorreich angekündigten unionsweiten Massenimpfen und einer baldigen Entspannung der Pandemielage nicht zu rechnen ist. Vertrauen gerät ins Wanken, weitere Hoffnungslosigkeit und Fatalismus drohen.»