Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Wall Street Journal»: Einheit erfordert keine einheitliche Meinung

NEW YORK: Zur Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden schreibt das «Wall Street Journal» am Donnerstag:

«Alle Amerikaner, welcher Partei sie auch immer angehören, können auf die Amtseinführung von Präsident Joe Biden am Mittwoch stolz sein. Die friedliche Machtübergabe von einer Partei zur anderen ist ein Zeichen der grundlegenden demokratischen Stärke, ungeachtet unserer derzeitigen politischen Verstimmung. (...) Das übergreifende Motto war «Einigkeit», die er als «unseren künftigen Weg» bezeichnete. Seine beste Äußerung zu diesem Thema war der Aufruf, «neu anzufangen» und einander zuzuhören. (...) Doch in diesem Aufruf zur Einigkeit steckte auch zu viel von der Vorstellung, dass wir verpflichtet sind, uns um einen Standpunkt herum zu versammeln. (...) Der Gradmesser für Mr. Bidens Einheitsgelöbnis wird darin bestehen, wie er regiert. Wir werden ihm einen Vertrauensvorschuss geben, den jeder neue amerikanische Präsident verdient.»

«Rossijskaja Gaseta»: Biden hat eine lange Liste mit Problemen

MOSKAU: Zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden bemerkt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag:

«Als Prioritäten seiner Präsidentschaft nannte Biden den Kampf gegen die Pandemie, den innenpolitischen Dialog, das Klima und die Wiederherstellung der amerikanischen Führungsrolle in der Welt. Es ist aber offensichtlich, dass sich die Probleme der USA nicht auf diese Liste beschränken. Die wichtigste innenpolitische Herausforderung für die Vereinigten Staaten, der sich Biden unweigerlich stellen wird, ist die Spaltung des Landes in vielerlei Hinsicht: politisch, national, religiös, kulturell und die Frage der Generationen. Es ist unmöglich, auf all diese Herausforderungen schnell, effektiv und überzeugend zu reagieren. Wenn aber die innenpolitische Konfrontation, die zunehmend auf die Straße übergreift und gewalttätig wird, nicht verringert wird, werden andere Probleme sehr schwer zu lösen sein - auch die außenpolitischen.»

«Der Standard»: Biden tritt als «Heiler» an

WIEN: Zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Es ist, als müsste man im fahrenden Auto auf der Autobahn die Räder wechseln. So beschrieb ein Politologe der US-Universität Berkeley kürzlich die Herausforderung, vor der der neue US-Präsident Joe Biden steht. Jeder dritte Wähler erkennt ihn nicht als seinen Präsidenten an, Republikaner und Demokraten im Kongress haben vier Jahre heftigen Kampfes hinter sich, die Moral im Land ist auf dem Tiefpunkt, die Wirtschaft im Sinkflug und die Corona-Pandemie noch nicht annähernd ausgestanden. In absoluten Zahlen gemessen sind die Vereinigten Staaten wegen bisher fehlender Strategien das Land mit den meisten nachgewiesenen Ansteckungen und Todesfällen. Eine Mission Impossible also? Die Ausgangslage ist jedenfalls düster.

Gute Vorsätze hat die neue US-Regierung zur Genüge. Als «Heiler» tritt der idealistische Joe Biden an, auch in seiner Antrittsrede beschwor er Einheit und Zusammenhalt. Dass Biden den eingefleischten Wählerinnen und Wählern Donald Trumps mit Versöhnungsgesten die Ängste nehmen kann, die der Populist geschürt und bedient hat, ist unwahrscheinlich.»