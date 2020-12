Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«The Times»: Großbritannien hat Mittel zur Überwindung der Pandemie

LONDON: Zur Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffs in Großbritannien meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Damit stehen nun die Mittel zur Überwindung der Pandemie zur Verfügung. Die Herausforderung für die Regierung von Premierminister Boris Johnson besteht darin, dafür zu sorgen, dass die größte Impfkampagne in der britischen Geschichte systematisch und schnell vollendet wird. Wenn es der Regierung gelingt, diese äußerst komplexe Aufgabe effektiv zu erfüllen, wird man es ihr als Verdienst anrechnen können, eine Krise beendet zu haben, mit der sie insgesamt auf kontroverse und manchmal beklagenswerte Art und Weise umgegangen ist. Doch möglich ist das nur, wenn genügend Menschen geimpft werden, um Herdenimmunität zu erreichen und die Übertragung des Virus zu beenden. Bisher hat die Regierung im Umgang mit dem Coronavirus zu viel versprochen und zu wenig gehalten.»

«De Telegraaf»: Nach einem Jahr zum Vergessen kommt Hoffnung auf

AMSTERDAM: Zum Jahreswechsel meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Es ist ein Jahr zum Vergessen. 2020 geht in die Geschichtsbücher als das Corona-Jahr ein. (...) Allein in unserem Land forderte Corona bereits mehr als 10.000 Menschenleben. Die Pflegekräfte gehen auf dem Zahnfleisch, die Krankenhäuser sind überfüllt, ganze Branchen wie etwa die Gastronomie stehen trotz staatlicher Unterstützung vor dem Zusammenbruch. Das tägliche Leben von Millionen von Bürgern ist völlig durcheinander geraten. Aber 2020 war auch das Jahr, in dem es Wissenschaftlern gelang, in Rekordzeit einen allem Anschein nach vertrauenswürdigen Impfstoff gegen das Coronavirus zu entwickeln. In der kommenden Woche beginnt endlich auch in unserem Land das Impfprogramm. Und damit kommt Hoffnung auf.»

«Tages-Anzeiger»: EU fehlt langfristige Strategie im Umgang mit China

ZÜRICH: Zum geplanten Investitionsabkommen zwischen der EU und China schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Pekings Sorge vor einer transatlantisch koordinierten China-Politik ist groß. Diese Verunsicherung wollte man in Brüssel anscheinend nutzen. Damit droht die EU genau das zu wiederholen, was sie dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump selbst vorgeworfen hat: übereilte Handelsdeals, undurchdachte Abkommen und Alleingänge, die mehr politisches Schauspiel sind als eine langfristige Strategie für einen Umgang mit China.(...)

Mit dem Abschluss des Abkommens verspielt die EU wichtiges politisches Kapital. Denn möglich wären zwei Szenarien: China garantiert weitestgehend gleiche Regeln für beide Seiten, oder die EU sorgt dafür, dass für chinesische Unternehmen in Europa ähnlich schwierige Bedingungen herrschen wie für europäische Konzerne in China. Genau davor hat Peking Angst. China braucht den Zugang zum europäischen Markt für Investitionen und um Zugriff auf europäische Technologie zu behalten. Mit dem neuen Investitionsabkommen hat die EU weder ihre Unabhängigkeit gegenüber den USA bewiesen noch ihre Stärke. Sie hat die europäische China-Politik nicht neu geordnet, sondern geschwächt. Peking freuts.»

«Libération»: Wir lieben die Briten auch nach dem Brexit

PARIS: Zum Brexit, der heute Nacht endgültig abgeschlossen wird, schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Donnerstag:

«Viereinhalb Jahre hat es gedauert und nun, ein Tag vor dem Tag X, herrscht ein seltsames Durcheinander der Gefühle. Seit dem Tag des Referendums am 23. Juni 2016, der den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union markierte, haben sich Anglophile und Europhile unentwirrbare Knoten in ihren Gehirnen geknüpft. Geben wir es zu: Auch uns geht es so. (...)

Und wir sagen uns: Alles, was wir an diesen lustigen Nachbarn lieben (...), wird auch nach diesem dunklen 31. Dezember weiter bestehen. Also ja, liebe Roastbeef-Bande, wir lieben euch. Wir trauern um euch und um Europa. Und wir sagen euch «bye bye» in der heimlichen Hoffnung, dass dieses historische «the end» vielleicht nicht das letzte Wort ist.»

«NZZ»: Systemwettbewerb braucht Spielregeln

ZÜRICH: Die EU und China sind grundsätzlich einig über einen Investitionspakt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Das neue Abkommen verspricht mehr Transparenz bei staatlichen Beihilfen. Es öffnet Märkte. Ausländische Firmen werden künftig Cloud-Dienste und mehr Finanzdienstleistungen anbieten oder eigenständig Elektroautos bauen und in Großstädten private Spitäler betreiben können. Das Abkommen zeigt allerdings auch Grenzen auf. Informationsdienstleistungen, die Luftfahrt oder große Teile des Agrar- und Gesundheitssektors müssen vorläufig in chinesischen Händen bleiben. Beide Seiten behalten sich vor, mit Investitionskontrollen die Übernahme von «sensitiven» Firmen zu verhindern. Und schließlich sollte man sich auch keinen Illusionen hingeben: Das chinesische Regime wird immer Wege finden, seine Vorstellungen gegen private Interessen durchzusetzen, wenn es dies wirklich will.(...)

Dialog ist effektiver als Verweigerung. Damit der Systemwettbewerb friedlich und produktiv bleibt, braucht es Kooperation und die Einigung auf gewisse Spielregeln. Die EU und China haben mit ihrer Einigung zum Jahresende ein erfreuliches Bekenntnis dazu abgegeben.»

«El País»: Argentiniens Frauen haben Recht auf Abtreibung erstritten

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Legalisierung von Abtreibungen im katholisch geprägten Argentinien:

«Die soziale Mobilisierung von Frauen zugunsten des Rechts, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, hat die Überwindung eines überkommenen Tabus ermöglicht und die Parlamentarier überzeugt, ein anachronistisches und ungerechtes Gesetz zu ändern. (...) Argentinien gehört damit zu den wenigen Ländern Lateinamerikas, die die Abtreibung legalisiert haben. Anderswo sind jedes Jahr weiter Millionen Frauen gezwungen, eine Schwangerschaft im Geheimen zu unterbrechen und in vielen Fällen ihr Leben zu gefährden. Es bleibt zu hoffen, dass der Erfolg den Kampf der Frauen im Rest des Kontinents verstärken wird, frei entscheiden zu können, ob sie Mütter werden wollen oder nicht. Gegen dieses Recht stehen in Lateinamerika die katholische Kirche und evangelikale Gruppen, die aus dogmatischen religiösen Gründen überzeugt sind, allen anderen ihren besonderen Glauben aufzwingen zu dürfen.»