Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.12.20 | Aktualisiert um: 14:55 | Überblick

«Magyar Nemzet»: Ungarn und Polen stehen vor dem Sieg

BUDAPEST: Über die mögliche Einigung im Rechtsstaatsstreit der EU mit Ungarn und Polen schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» in einem Kommentar am Donnerstag:

«Wenn jetzt die sogenannten «sparsamen» EU-Länder und die an Orban-Phobie leidenden Linksliberalen keine weiteren Hindernisse in den Weg legen, werden Ungarn und Polen dem neuen Mehrjahreshaushalt und dem Corona-Hilfspaket zustimmen. In diesem Fall werden wir dann befreit ausrufen können: Wir haben gesiegt! (...) All jene, die es auf ein «finazielles Aushungern» Viktor Orbans abgesehen hatten, für die die nationale Souveränität nicht existiert, die sich an der Seite der abgetakelten Opposition in die innenpolitischen Kämpfe in Ungarn einmischen wollten, regen sich jetzt offensichtlich ein wenig auf. Aber das möge uns unsere gute Laune nicht verderben.»

«El Mundo» lobt Merkels klare Botschaften

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» vergleicht in einem Kommentar am Donnerstag die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der des britischen Premierministers Boris Johnson:

«Die Pandemie zeigt mit dramatischer Klarheit den Unterschied zwischen einer Politik auf, die aus Verantwortung entsteht, und Populismen jeglicher Couleur, die entschlossen sind, sowohl Institutionen als auch die Wissenschaft mit Füßen zu treten. Boris Johnson hat nach der anfänglichen Leugnung der Pandemie nun auf chauvinistische Propaganda umgeschaltet. (...)

Von der Demagogie und Rücksichtslosigkeit Johnsons hebt sich Angela Merkel ab. Die Rede, die sie im Bundestag hielt und bei der sie an die individuelle Verantwortung appellierte, um zu verhindern, dass die Zahl der Infektionen und Opfer zu Weihnachten in die Höhe schnellt, war ein Beispiel für Verantwortung. Im Gegensatz zu anderen führenden Politikern nimmt sie die Regierungsaufgaben wahr, statt in Propaganda zu flüchten. Sie trägt die Konsequenzen ihrer Entscheidungen und zeichnet sich durch kurze Interventionen und klare Botschaften auf Grundlage wissenschaftlicher und gesundheitlicher Kriterien aus. Führung, die nicht mit Betrug und Improvisation arbeitet, erfordert Entschlossenheit, Glaubwürdigkeit und Wissen.»

«Nesawissimaja»: AfD wollte durch Moskau-Besuch wichtig wirken

MOSKAU: Für den Besuch von AfD-Politikern in dieser Woche in Moskau sieht die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag unter anderem diesen Grund:

«Ein Aspekt ist verbunden mit dem aktiven Bemühen um Entmarginalisierung. Es ist kein Geheimnis, dass die AfD in Deutschland - gelinde gesagt - einen mehrdeutigen Ruf hat und in der Politik als geächtet gilt. (...)

Die AfD unternimmt überdurchschnittliche Anstrengungen, um vom Image der Radikalen wegzukommen und sich als respektable politische Kraft zu positionieren. Da solche Möglichkeiten in Deutschland sehr begrenzt sind, versucht die AfD, sie nach außen zu verlagern. Der Besuch in Moskau sollte zeigen: «Wir schütteln Hände in den Hauptstädten der Welt.»»

«NZZ»: Große Empörung bei ARD und ZDF

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die von Sachsen-Anhalt verursachte Blockade bei den Rundfunkgebühren:

«Damit bleibt es bis auf weiteres bei der Abgabe von 18,36 Euro pro Monat und Haushalt oder jährlich rund acht Milliarden Euro, mit dem sich Deutschland den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt leistet. Die Empörung bei den betroffenen Sendern war groß.

Man lud sich den Intendanten oder die Chefin des Verwaltungsrats ins Studio. Oder kommentierte finster, als stünde die Demokratie am Abgrund, weil die Beitragseinnahmen zum 1. Januar 2021 nicht um jährlich 400 Millionen Euro steigen. Diesen Betrag übrigens hörte man nicht. Stets war von zusätzlichen 86 Cent im Monat die Rede. Das stimmt - und ist zugleich eine interessengeleitete Einfärbung der Wirklichkeit. (...)

Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind eine wichtige, eine gute Sache. Man sollte sie unbedingt beibehalten und weiterhin angemessen finanzieren. Schade nur, dass bei ARD und ZDF so wenig Gründe zu hören sind und so viel Selbstgerechtigkeit, Empörung, Kritikresistenz.»