Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Magyar Nemzet»: Nachgeben hieße uns selbst verraten

BUDAPEST: Zum ungarischen Veto gegen das EU-Haushaltspaket schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung in einem Kommentar am Donnerstag:

«Die Option, dass wir auch nur einen Fußbreit nachgeben, gibt es nicht mehr. Wenn wir jetzt nachgeben, verraten wir alles, woran wir stets geglaubt habe. Wenn wir uns jetzt dem Druck der EU beugen, den imperialen Bestrebungen, den wahnsinnigen Fieberträumen eines bis ins Mark verdorbenen alten Mannes (des US-Investors und Philanthropen George Soros) (...) über irgendeine «offene Gesellschaft», dann gebührt uns kein Platz mehr unter der Sonne. (...) Wenn wir jetzt nachgeben, verlieren wir alles. Wenn wir jetzt nachgeben, braucht niemand mehr auf uns zu zählen.»

«Nesawissimaja»: In Karabach bahnt sich humanitäre Katastrophe an

MOSKAU: Nach der Rückgabe erster Gebiete in der Konfliktregion Berg-Karabach durch Armenien an Aserbaidschan schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Armee Aserbaidschans hat die Region Kelbadschar eingenommen. Das verkündete der Präsident des Landes, Ilham Aliyev, und beschuldigte Armenien gleichzeitig der Abholzung von Wald, des Anzündens von Schulen und der Tötung von Vieh. Der Gewinner hat immer recht. Ihm wird alles vergeben, was auch immer er tut. Der Verlierer hingegen ist an allem schuld. Dieses Joch hat das arme Armenien allein zu tragen.

Die prowestliche Politik von Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan hat ein Fiasko erlitten. Der Westen hat Eriwan in dem militärischen Konflikt nicht nur nicht unterstützt, er schweigt auch jetzt, wo sich in Berg-Karabach eine humanitäre Katastrophe anbahnt: Die Armenier verlassen ihre Häuser, weil sie einen Genozid durch die neuen Machthaber fürchten.»

«NZZ»: Terrorismus ist zur realen Bedrohung geworden

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Messerattacke in einem Einkaufszentrum in Lugano:

«Lange lag das Augenmerk des Nachrichtendienstes und der Polizei vor allem auf Dschihad-Reisenden, die das Terrormilieu in den Brennpunkten im Nahen Osten kennenlernen wollten. Auch die mutmassliche Täterin von Lugano wollte vor ein paar Jahren nach Syrien reisen. Inzwischen ist ein weiterer Schwerpunkt hinzugekommen. Vermehrt erfolgt die Radikalisierung heute ausschliesslich im Inland, oftmals mit Gleichgesinnten in einschlägigen Moscheen, teilweise werden sie durch extremistische Prediger aufgewiegelt. Der Konsum von dschihadistischen Webseiten und Chats ergänzt und beschleunigt diesen Prozess. Auffällig viele der Risikopersonen sind zudem psychisch belastet. (...)

Die Bluttat von Lugano führt uns jedoch vor Augen, dass sich der Terrorismus trotz der Niederlage des IS im Nahen Osten auch hierzulande von einer abstrakt wahrgenommenen Gefahr zu einem konkreten Phänomen entwickelt. Diese Tendenz erfordert eine permanente Überprüfung und Anpassung des strafrechtlichen, nachrichtendienstlichen und polizeilichen Instrumentariums.»