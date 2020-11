Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«The Times»: Der richtige Schritt für die Gesundheit

LONDON: Die Londoner «Times» lobt am Donnerstag das Milliarden-Investitionsprogramm, mit dem der britische Premier Boris Johnson sein Land umweltfreundlicher machen will:

«Mit dem Vorziehen eines Verkaufsverbots für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge von 2035 auf 2030 hat sich die Regierung eine der weltweit frühesten Fristen für die Abschaffung des Verbrennungsmotors gesetzt. Das ist ein enger Zeitplan, der dem Automobilsektor ein hohes Maß an Innovation abverlangt, doch er ist realisierbar. Es mag Klagen über zusätzliche Kosten für Verbraucher und einen geringeren Gewinn für Produzenten geben, aber auf lange Sicht wird der Übergang zum elektrisch betriebenen Verkehr billiger werden. In jedem Fall ist es der richtige Schritt für die Gesundheit der Nation.»

«Tages-Anzeiger»: Ungarn und Polen könnten das Nachsehen haben

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem EU-Streit über Haushalt und Rechtsstaat:

«Das Kalkül der Blockierer: Länder wie Italien oder Spanien, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie leiden, könnten Druck machen, dass der Rechtsstaatsmechanismus nachträglich aufgeweicht wird. Die Erpressung dürfte aber nicht funktionieren. Den Sanktionsmechanismus haben die Nettozahler im Club und das EU-Parlament durchgesetzt. Dort will man nicht mehr länger zuschauen müssen, wie Orban und Co. mit EU-Geldern den Rechtsstaat aushöhlen und ungestraft ihre Klientel bedienen.

Wie könnte ein Ausweg aus der Blockade aussehen? Nicht ausgeschlossen, dass Orban nur für das heimische Publikum blufft und sich am Gipfel mit einer unverbindlichen Zusatzerklärung zum Paket zufriedengibt. Möglich aber auch, dass die anderen 25 Mitgliedsstaaten den Plan B aktivieren und den Corona-Fonds in einem separaten internationalen Abkommen außerhalb der EU organisieren müssen. Ungarn sowie Polen hätten dann das Nachsehen und nicht mehr viele Freunde in der EU.»

«Rzeczpospolita»: Polens Veto könnte nur eine Drohung sein

WARSCHAU: Polens Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts kommentiert die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«In der EU-Politik ist ein Veto die atomare Option. Wenn jemand mit dem Veto droht, dann - ähnlich wie bei Atomwaffen - nicht deshalb, um es anzuwenden, sondern um weitere Konzessionen zu erlangen. Besonders dann, wenn diejenigen, die die Drohung aussprechen, keinerlei Interesse daran haben, dass ihre Drohung umgesetzt wird. Und genau das ist der Fall bei Polen und Ungarn. Beide Ländern haben ein fundamentales Interesse daran, dass das Finanzpaket so schnell wie möglich verabschiedet wird, denn sie zählen zu seinen größten Nutznießern.

Sollte es trotzdem zu dem Veto kommen, dann spricht viel dafür, dass ein Corona-Aufbaufonds geschaffen wird, der auf 25 Mitgliedsstaaten beschränkt ist. Aber das ist eine ähnliche Drohung wie das polnische Veto. Niemand hat ein Interesse daran, dass dies Szenario eintritt. Und es wird sicher mehrere Länder außer Polen und Ungarn geben, die sich einer solchen Lösung widersetzen werden, weil sie Angst haben, damit für die Zukunft einen Präzedenzfall zu schaffen.»

«NZZ»: Trump untergräbt Vertrauen in Integrität der Wahl

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Umgang von US-Präsident Donald Trump mit seiner Wahlniederlage:

«Der Präsident und seine Mitstreiter verüben einen Anschlag auf die Demokratie. Das Weiße Haus lässt sich damit zwar nicht retten - auch das weiß Trump. Dennoch läuft es für ihn nach Plan. Mit der Hilfe einer einst staatstragenden Partei untergräbt er das Vertrauen in die Integrität der Wahl. Laut einer Umfrage glauben bereits 70 Prozent der Republikaner, der Urnengang sei nicht frei und fair gewesen. Für sie wird Biden kein legitimer Präsident sein und Trump kein echter Verlierer. Das ist dessen eigentliches Ziel, und er wird es für eine allfällige Fortsetzung seiner politischen Karriere zu nutzen wissen. In der explosiven Stimmung der amerikanischen Politik ist das ein verantwortungsloses Spiel mit dem Feuer.»

«Los Angeles Times»: Biden sollte über Truppenverbleib entscheiden

LOS ANGELES: Zur Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, Truppen aus Afghanistan und dem Irak abzuziehen, schreibt die «Los Angeles Times» am Donnerstag:

«Es ist verständlich, dass fast zwei Jahrzehnte nach der Entsendung von US-Truppen nach Afghanistan als Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 die Amerikaner dieses Einsatzes müde sind, auch wenn die Zahl der dort stationierten US-Truppen im Vergleich zu den 100.000 im Jahr 2010 derzeit gering ist. Ungeachtet dessen, was im Rahmen der Verhandlungen mit den Taliban geschieht, könnten die USA sich letztlich dafür entscheiden, die verbleibenden Truppen aus Afghanistan abzuziehen und andere Wege auszuloten, um (die USA) vor Terroristen zu schützen, die versuchen könnten, dort zu operieren.

Aber diese Entscheidung sollte (vom gewählten Präsidenten Joe) Biden getroffen werden, der ebenso wie Trump von der Beendigung der «ewigen Kriege» gesprochen hat. Und sie sollte mit Bedacht und in einer Weise getroffen werden, die kein politisches Kalkül suggeriert. Angesichts von Trumps Verhaltensmuster, die eigenen politischen Interessen mit denen der USA zu verwechseln, liegt der Verdacht nahe, dass diese Entscheidung ihm in erster Linie erlauben soll, zu behaupten, er habe die Truppen nach Hause gebracht, um diesen Verdienst für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 einzustreichen.»

«Kommersant»: Putin erneut im Corona-Krisenmodus

MOSKAU: Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich wegen der massiv steigenden Todeszahlen bei Corona-Patienten im Land besorgt gezeigt. Dazu schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«In den vergangenen Tagen hatte man den Eindruck, dass eine Zeit der Anti-Covid-Konferenzen kommt - solche wie im Frühling und zu Beginn des Sommers, als es schien, als werde täglich alles und noch mehr gelöst. (...) «Insgesamt ist die Situation im Land nicht einfach, aber kontrollierbar», hat Herr Putin festgestellt. Sein Schlusswort war lang, er sprach noch fast zehn Minuten und es lief sinngemäß darauf hinaus: Ja, wir kontrollieren und wir werden kontrollieren.

Es gibt wohl kaum eine Sehnsucht nach diesen Treffen im Frühling und Sommer, bei denen das Drama tägliche, schwere Realität war. Und auch die Überwindung (dieses Dramas) hat wohl kaum zu einem herbstlichen Phantomschmerz bei den Teilnehmern geführt. Aber auch ständiger Druck an sämtlichen Fronten hat allem Anschein nach nicht ausgereicht, vor allem ihnen selbst nicht.»

«Der Standard»: Geschenk an die Taliban

WIEN: Über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Abzugsbefehl für mehr als 2000 in Afghanistan stationierte US-Soldaten schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard» am Donnerstag:

«Die Truppenreduktionen in Afghanistan und im Irak, die der nolens volens scheidende US-Präsident Donald Trump nun anordnet, stehen im Einklang mit dem, was er im Nahen und Mittleren Osten stets vorhatte und auch ankündigte: die «boys» - es sind auch viele Frauen darunter - heimzubringen. Nach fast 7000 toten und mehr als 50.000 verwundeten US-Soldaten in den mittlerweile 19 Jahren in Afghanistan und fast 17 im Irak entspricht er damit durchaus einem breiten populären Wunsch in den USA.

Es wäre jedoch nicht Donald Trump, wenn er nicht gleichzeitig danach trachten würde, Scherben zu hinterlassen. Er stellt mit seiner Entscheidung seinen Nachfolger, Joe Biden, vor Tatsachen: Eine geordnete, abgestimmte Übergabe wird es also auch bei dieser Thematik nicht geben. Im Irak handelt es sich um eine eher symbolische Reduktion, die der Regierung von Mustafa al-Kadhimi sogar politisch zupasskommen könnte - auch wenn der Jubel der Iran-freundlichen Milizen darüber ärgerlich und gefährlich ist, der sich Dienstagnacht als Raketenbeschuss der ehemaligen Grünen Zone in Bagdad äußerte und den Tod eines Kindes verursachte. Noch einmal ganz anders stehen jedoch die Dinge in Afghanistan. Dort ist die Veränderung des Truppenstands einschneidend und könnte schwerwiegende Folgen für das Land haben.»