«NZZ»: Republikaner brauchen Trump noch

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Donnerstag mit dem Streit um den Ausgang der Präsidentenwahl in den USA:

«Es gibt im Wesentlichen zwei Erklärungen für die Strategie der Republikaner, die Trump gegenwärtig nicht im Regen stehen lassen wollen. Die eine ist, dass sie ihn für die beiden Stichwahlen für den Senat brauchen, die Anfang Januar in Georgia stattfinden werden und die über die Machtbalance in Washington entscheiden werden. Trumps unbestrittene Fähigkeit, seine Anhänger und Wähler an die Urnen zu bringen, gilt als Schlüssel für einen Erfolg im «Peach State», und niemand will ihn verprellen.

Die zweite Erklärung ist bedeutend düsterer in ihren Konsequenzen. Sie stützt sich auf die Tatsache, dass die Gliedstaaten die Wahlresultate zertifizieren müssen, bevor die Mitglieder des Electoral College im Dezember die wirkliche Wahl des Präsidenten durchführen. Wenn diese Zertifizierung nicht stattfindet, etwa weil Gerichte sie verbieten, müssen andere politische Instanzen die Elektoren bestimmen. Dies könnten Gliedstaatenparlamente mit republikanischen Mehrheiten sein. Das würde bedeuten, dass die Volkswahl des Präsidenten faktisch annulliert würde. Ob sich Gerichte dafür hergeben würden, ist eine andere Frage.»

«Nesawissimaja»: Russlands seltene Rolle als Friedensstifter

MOSKAU: Zu dem Abkommen über ein Ende aller Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Türkei ist zwar Nato-Mitglied, aber jeder versteht, dass (Präsident Recep Tayyip) Erdogan sein eigenes geopolitisches Spiel spielt. Man kann sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die USA oder die Europäische Union im Karabach-Konflikt Partei ergriffen hätten. Aber der Westen hat sich de facto zurückgezogen und Moskau und Baku-Ankara erlaubt, selbst zu entscheiden, wer in der Region «der Verantwortliche» ist. Russland geriet wegen des abgestürzten Hubschraubers zwar nicht in direkten Konflikt mit Aserbaidschan - ein Vorfall, der alle Merkmale einer Provokation aufwies. Russland zog stattdessen den Status des Friedensstifters vor. Ein Beispiel für Zurückhaltung, von denen es in den vergangenen Jahren offen gesagt in der russischen Außenpolitik nicht so viele gab.»