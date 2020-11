Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.20 | Aktualisiert um: 13:50 | Überblick

«Kommersant»: Bidens Triumph ist ausgeblieben

MOSKAU: Zur Präsidentenwahl in den USA schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Es waren die wildesten Wahlen in der Geschichte der USA. Bis jetzt gibt es kein endgültiges Ergebnis. Klar ist nur, dass der Triumph des Demokraten Joe Biden, den fast alle Umfragen vorausgesagt haben, nicht eingetreten ist. Trotzdem ist sein Sieg durchaus wahrscheinlich. Das einzige garantierte Ergebnis dieser Wahlen ist eine Spaltung der Gesellschaft, die das Land vor vier Jahren ergriffen hat und sich weiter vertieft (...)

Donald Trump wird im Falle des Sieges von Joe Biden der erste Präsident seit George Bush senior sein, der nur eine Amtszeit auf seinem Posten geblieben ist.

Der wackelige Sieg des Demokraten Biden zeigt, dass die Ideologie des Trumpismus - das Aufkommen eines bürgerlichen Nationalismus, der soziale Konservatismus und der Populismus - die Geisteshaltung der Hälfte Amerikas ist. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass Trump weiter versuchen wird, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Immerhin ist Donald Trumps Hotel gerade einmal 15 Minuten Fußweg vom Weißen Haus entfernt.»

«Gazeta Wyborcza»: Der Westen wird Trump als Usurpator sehen

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Donnerstag die Forderung von US-Präsident Donald Trump, die Stimmauszählung nach der US-Wahl zu stoppen:

«In den USA hat sich das schwärzeste aller möglichen Szenarien erfüllt. Aus Donald Trumps Ankündigungen geht hervor, dass er vor nichts zurückschreckt, nur um die eigene Niederlage nicht zuzulassen. Der Versuch, Hunderttausende Briefwahlstimmen in mehreren Staaten von der Wahl auszuschließen, ist kein Anschlag auf die Demokratie, sondern der Versuch ihrer Beerdigung. Sollte es wirklich dazu kommen, dann nähert sich Amerika, das sich selbst als demokratischen Musterstaat sieht, gefährlich solchen Ländern, wo die Institution der Wahl nur als Fassade dient.

Der Angriff auf die Demokratie wird unumkehrbare Folgen für die internationale Wirkungskraft Amerikas haben. Trump hat vielleicht den Atomknopf sowie die mächtigste Armee und Wirtschaft der Welt. Aber für den Westen wird er nicht mehr nur der Exzentriker im Weißen Haus sein, sondern ein Usurpator. Mit so jemandem kann man zwar Geschäfte machen, als Partner behandeln kann man ihn jedoch kaum.»

«La Vanguardia»: Trump verachtet die Demokratie

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag die US-Präsidentschaftswahl:

«In den Vereinigten Staaten ist nach der Wahl am Dienstag der schlimmste aller möglichen Fälle eingetreten. Das Fehlen schlüssiger Ergebnisse bedeutet, dass ein bereits polarisiertes und gereiztes Land noch nicht weiß, ob sein zukünftiger Präsident Trump oder Biden heißen wird. Um den Gewinner zu ermitteln, muss auch die letzte per Post abgegebene Stimme gezählt werden.

Und es könnte sein, dass wir auch dann nicht wissen werden, wer der Sieger ist, denn mitten in der Nachzählung der Wahlen erklärte sich Trump schon zum Sieger, prangerte - ohne Beweise - die Briefwahl als betrügerisch an und kündigte an, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen und die Auszählung der Briefwahlstimmen zu stoppen. Den Sieg im Voraus zu reklamieren und die Demokraten des Betrugs zu beschuldigen, trägt nichts dazu bei, die Stimmung in einer nervösen und gespaltenen Gesellschaft zu beruhigen. Trump verachtet die Demokratie. (...)

Da Trump nicht bereit ist, eine Niederlage hinzunehmen, scheint er entschlossen zu sein, eine institutionelle Krise durch die gerichtliche Anfechtung der Briefwahl vom Zaun zu brechen. Die nächsten Tage werden schwindelerregend und wir müssen hoffen, dass die Unsicherheit nicht in Gewalt umschlägt.»