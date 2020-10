Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Written by: Redaktion (dpa) | 29/10/2020 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Washington Post»: USA brauchen dringend Polizeireform

WASHINGTON: Zur Debatte über eine mögliche Polizeireform nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Walter Wallace bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Philadelphia schreibt die «Washington Post» am Donnerstag:

«Eine kürzlich vom Police Executive Research Forum veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass viele Taktiken der Polizei veraltet und wirkungslos sind und dass Leben von Polizisten und Bürgern gerettet werden könnten, wenn ein Fokus auf Deeskalationsstrategien läge. Der Thinktank entwickelte ein neues Trainingskonzept, das darauf abzielt, Handlungen zu vermeiden, die die Angst einer aufgewühlten Person verstärken könnten - etwa das Ziehen einer Waffe und das Rufen von Anordnungen. Stattdessen soll versucht werden, Abstand zu schaffen, ein Gespräch aufzunehmen und sich Zeit für eine friedliche Lösung zu nehmen. (...) Während Philadelphia versucht, mit den Auswirkungen des Todes von Herrn Wallace fertig zu werden - es gab Proteste sowie etwas Gewalt und Plünderungen, die von Herrn Wallaces trauernder Familie zu Recht verurteilt wurden - ist es wichtig, dass Vertreter von Politik und Behörden Maßnahmen ergreifen, damit Menschen, die Hilfe benötigen, diese erhalten. Das Deeskalationstraining, das vom Police Executive Research Forum entwickelt wurde, wäre ein guter Anfang.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Erdogans «rote Linie» in Berg-Karabach

MOSKAU: Zur Rolle der Türkei und Russlands in Konflikten wie in Syrien und in Berg-Karabach schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«Die Rede des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei einer Sitzung der Fraktion seiner regierenden Partei AKP war unerwartet aufsehenerregend. Bei einer solchen normalerweise rein protokollarischen Veranstaltung, bei der es eher üblich ist, über innenpolitische Angelegenheiten zu sprechen, griff er Russland an. Erdogan warf Moskau vor, nicht bereit zu sein für Frieden in Syrien. Er informierte gleichzeitig über eine «rote Linie» in Berg-Karabach, die nicht überschritten werden darf. (...) Aber bitteschön, was meint er damit? Das hat er den Abgeordneten nicht erklärt.

Er sagte vielmehr, dass er (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin über 2000 Militante der kurdischen Arbeiterpartei informiert habe, die auf der Seite Armeniens in Berg-Karabach kämpfen. Darüber spricht Ankara schon länger. Allerdings sieht es mit Beweisen, die eine Beteiligung der Kurden belegen können, äußerst schlecht aus.»

«De Telegraaf»: Rhetorische Reaktion auf Erdogans Attacken genügt nicht

AMSTERDAM: Zu den Verbalattacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen Frankreich meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Es ist bezeichnend für diesen türkischen Demagogen, dass er unter dem Vorwand eines angeblichen Angriffs auf den Islam Öl ins Feuer gießt, während dieser Konflikt in Wirklichkeit auf einen grausamen terroristischen Anschlag in Namen Allahs auf einen französischen Lehrer zurückzuführen ist, der die Meinungsfreiheit verteidigt hat. Zu den Opfern zählte vorher auch «Charlie Hebdo». Nach der Enthauptung des Lehrers kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Recht harte Maßnahmen gegen Islamisten an. Dafür wurde er von Erdogan grob beleidigt.

In unserem Land haben die Regierung und das Parlament Erdogans zänkische Angriffe verurteilt. Allerdings hat das allein keine Konsequenzen. Es scheint, als ob der alte Autokrat sich auf dem Weg zum Abgang an der Macht festzuklammern versucht, indem er Krawalle schürt. Das mag so sein, aber er wird noch bis mindestens 2023 der Präsident eines Landes sein, das dem freien Westen deutlich den Stinkefinger zeigt. Darauf sollte nicht mit Rhetorik, sondern mit Taten reagiert werden.»

«De Standaard»: Uns steht ein strenger Corona-Winter bevor

BRÜSSEL: Zum Kampf in Europa gegen die Corona-Krise schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Die Erkenntnis darüber, was es bedeutet, sich im Griff einer sich exponentiell ausbreitenden Pandemie zu befinden, wächst rasch. In den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, das bislang für seine Vorgehensweise bewundert wurde, werden eilig neue Maßnahmen angekündigt oder wurden bereits erlassen. Sie werden dem Vergleich mit dem strengen Lockdown im Frühjahr mühelos standhalten. Die Naivität, die damals über die Dauer der Heimsuchung herrschte, ist verschwunden. Uns steht ein strenger Winter bevor.

Die Auswirkungen der zweiten Coronawelle auf die Wirtschaft werden tiefer gehen und länger anhalten als selbst Pessimisten befürchtet hatten. Regierungen und Zentralbanken mögen in der Lage sein, die am stärksten betroffenen Sektoren eine Zeit lang über Wasser zu halten. Aber denjenigen, die ein zweites Mal durch den dunklen Tunnel gehen müssen, erleichtert es ihre Entmutigung nicht.»

«The Guardian»: Polen kämpfen für ihre Rechte

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Donnerstag die Proteste in Polen gegen die Entscheidung des Verfassungsgerichts, dass Frauen selbst dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen hat.

«Angesichts des autoritären Stils, der dieser Regierung eigen ist, scheint es sicher, dass das Urteil des Verfassungsgerichts in irgendeiner Form gesetzlich verankert wird, während Polens Nachbarn mit Bestürzung zuschauen. Dennoch könnte das Ausmaß der Pro-Choice-Proteste einen Wendepunkt darstellen. Die Version von katholischem Nationalismus, die von der (Regierungspartei) PiS vertreten wird, behandelt politische Gegner als Verräter an der Nation. Doch Polen ist ein EU-Mitgliedstaat und daher sollten seine Wertvorstellungen öffentlich debattiert und fair verhandelt, statt von Priestern diktiert und von einem Marionettengericht abgesegnet zu werden. Erfreulicherweise gibt es Anzeichen dafür, dass immer mehr Polen bereit sind, für dieses Recht zu kämpfen.»

«NZZ»: Brüsseler Pläne zum Mindestlohn wirken widersprüchlich

ZÜRICH: Die EU-Kommission hat ihre Pläne für Mindestlöhne in Europa vorgestellt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Ursula von der Leyen will es offenbar auch bei den Mindestlöhnen allen recht machen. Die Lektüre der entsprechenden, geplanten EU-Richtlinie lässt kaum einen anderen Schluss zu. Denn das Vorhaben aus der Brüsseler Küche wirkt widersprüchlich.(...)

Der Vorschlag legt kein gemeinsames Mindestlohn-Niveau fest. Er verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht zur Einführung von gesetzlichen Mindestlöhnen. Und es wird auch nicht ein einheitlicher Mechanismus festgelegt, um Mindestlöhne zu berechnen. Das ist alles zu begrüssen. Die Kommission will vereinfacht gesagt den 21 Ländern, welche bereits einen Mindestlohn kennen, beim Rechnen helfen. Sie schreibt Kriterien vor, die bei der Definition eines Mindestlohns berücksichtigt werden sollen - wie zum Beispiel die Kaufkraft, das allgemeine Niveau der Bruttolöhne, deren Wachstumsraten und die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. (...) Die EU-Kommission schlägt also eine Richtlinie vor, welche grob vereinfacht gesagt ein bisschen Rechenhilfe für 21 Länder vorsieht und einen Aktionsplan für Zypern. Darauf hätte Brüssel besser ganz verzichtet.»

«Tages-Anzeiger»: Verbot führt nicht zu weniger Abtreibungen

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag die Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen :

«Mit der Wirklichkeit haben Ideologien in der Regel wenig gemein. Und so ist es auch hier: So hart sie auch sein mögen, eines werden alle Verschärfungen von Abtreibungsgesetzen nicht bewirken - weniger Abtreibungen. Die Abbruchrate ist in Ländern mit sehr strengen Gesetzen nicht niedriger als in Ländern mit liberaler Gesetzgebung. Die Frauen gehen stattdessen ins Ausland oder treiben illegal ab.

Wer hohe Geburtenraten wünscht, braucht indes keine Angst vor der Legalisierung von Abtreibungen zu haben. Die beiden europäischen Länder mit den höchsten Geburtenraten, Schweden und Frankreich, unterstützen ungewollt Schwangere auf vielfältige Weise. Dem ungeborenen Leben ist so besser geholfen. Und vor allem - den Frauen und Müttern.»