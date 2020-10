Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 15.10.20 | Aktualisiert um: 13:45 | Überblick

«de Volkskrant»: Umsatzeinbußen in Gastronomie ausgleichen

AMSTERDAM: In den Niederlanden müssen Restaurants wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen für mehrere Wochen schließen. Dazu meint die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Ein Café oder ein Restaurant soll Menschen zusammenbringen, während der Teil-Lockdown, der Mittwochabend in Kraft trat, die Menschen auf Abstand halten soll. (...) Aber jetzt, wo ihr Umsatz für mindestens vier Wochen auf Null geht - nach Branchen-Angaben kostet das die Unternehmen wöchentlich eine halbe Milliarde Euro - rächt sich, dass die Anforderungen für Hilfszahlungen im Sommer formuliert wurden. Da schien eine zweite Welle noch ein böser Traum zu sein.(...)

Das Hotel- und Gaststättengewerbe will mit der Regierung über den «Winterschlaf» sprechen, in den der Sektor nun versetzt wird. Der Großteil der dadurch verursachten unternehmerischen Schäden sollte von der Regierung ausgeglichen werden. Gleichzeitig sollte von den Banken verlangt werden, die Hotel- und Gaststättenunternehmer finanziell zu verschonen. Das geht zwar recht weit, aber es wäre gut, wenn die Regierung diesem Sektor finanziell entgegenkommt. Schließlich kann die Zwangsschließung von Cafés und Restaurants nicht als unternehmerisches Risiko betrachtet werden.»

«Rossijskaja Gaseta»: Russland und USA uneins über Abrüstungsvertrag

MOSKAU: Zu den zähen Verhandlungen über eine Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags zwischen Russland und den USA schreibt russische regierungsnahe Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Donnerstag:

«Moskau und Washington haben unterschiedlichen Ansichten, was eine Verlängerung des New-Start-Vertrags angeht. Dabei wird Washingtons Optimismus (...) leider nicht durch eine wirkliche Verschiebung der Verhandlungsposition gestützt. Russland betont seit langem seine Bereitschaft, den Vertrag ohne zusätzliche Bedingungen um fünf Jahre zu verlängern, wie es die Vertragsbedingungen vorsehen. Diese zusätzlich gewonnene Zeit sollte dann für Verhandlungen über weitere Schritte genutzt werden. Doch obwohl die US-Seite ihr Interesse an dem Abkommen bekundet hat, stellt sie nach wie vor absichtlich nicht hinnehmbare zusätzliche Forderungen.»

«La Vanguardia»: Streit der Politiker entwürdigt das Parlament

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag den zunehmend scharfen Ton der politischen Debatte in der spanischen Politik:

«Das Parlament hat gestern einen weiteren Tag politischer Wut wie bei einer Wirtshauskeilerei erlebt. Die Stimmen, die im Parlament zu hören waren, das alle Spanier vertritt, auch die, die sich an bestimmte Manieren halten und Höflichkeit schätzen, erinnerten erneut mehr an eine Schlägerei als an einen zivilisierten Dialog. Jede Sitzung, die so abläuft, entwürdigt das Parlament und damit uns alle.

Es ging um die von den (Regierungsparteien) PSOE und Unidas Podemos (UP) angeschobene Gesetzesreform zur Beschleunigung der Erneuerung des Generalrats der Justiz (CGPJ, Richterwahlausschuss). Am Tag zuvor hatte die konservative Volkspartei (PP) diese Reform als «diktatorisch» bezeichnet, weil sie die Erneuerung des Generalrats ohne die Stimmen der PP ermöglichen würde.

Gestern hat die konservative Volkspartei (PP) den Ton noch verschärft. Ihr Chef Pablo Casado warf (Regierungschef) Pedro Sánchez «Ruchlosigkeit» vor. Die Reform sei «wie in Polen» gemacht. Er bezichtigte die Regierung der Lüge.

Pedro Sánchez, der von den Rängen der PP mit dem Ruf «Rowdy!» begrüßt wurde, warf der PP vor, zu einer «Anti-System»-Partei geworden zu sein, die mir ihrer ständigen Polarisierung «die Türen nach ganz rechts» öffne und deren Drecksarbeit erledige. Darbietungen wie die gestrige sind entmutigend und die Bürger haben sie satt.»

«NZZ»: Wahl für den UN-Menschenrechtsrat ist eine Farce

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Wahl für die Besetzung des UN-Menschenrechtsrat:

«Für Menschenrechtsvertreter ist es ein kleiner Sieg, dass soeben Saudi-Arabien als Kandidat durchgefallen ist. Allein der grausige Mord am Journalisten Jamal Khashoggi ist Grund genug, Riad einen Sitz zu verwehren. Denn die wirklichen Verantwortlichen dafür wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Doch es war nicht der Kashoggi-Mord, der für die diplomatische Ohrfeige sorgte. Vielmehr ist die Nichtwahl dem Umstand zu verdanken, dass sich in der asiatisch-pazifischen Ländergruppe, zu der Riad gehört, fünf Länder für vier Sitze bewarben. China, Pakistan, Usbekistan und Nepal erhielten mehr Stimmen als Saudiarabien.(...)Denn meist entscheiden geopolitische Realitäten über Erfolg und Misserfolg.(...)

Auch demokratische Länder betreiben den unappetitlichen Postenschacher. In der westeuropäischen Gruppe traten dieses Jahr für die zwei zu vergebenden Sitze einzig Frankreich und Großbritannien an. Auch hier hatte die Uno-Generalversammlung keine Wahl. Das sind Zustände wie in einer Diktatur, wo vorselektionierte Kandidaten vom Volk akzeptiert werden müssen. Solche Wahlen sind eine Farce und der UNO unwürdig.»