Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Pravo»: Staat muss bei Corona jetzt durchgreifen

PRAG: Zum Kampf gegen das Corona-Virus angesichts steigender Infektionszahlen schreibt die tschechische Zeitung «Pravo» am Donnerstag:

«Man hat in Brasilien und Belarus - ein wenig auch in den USA und in Schweden - versucht, mit Covid-19 Russisch Roulette zu spielen. Das hatte keinen Erfolg. Man kann nur auf mal härtere, mal weichere Restriktionen setzen. Nur an die freiwillige Verantwortung der Menschen zu appellieren, reicht offensichtlich nicht aus. Wenn der Staat die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und strenge Hygieneregeln wirklich durchsetzt, können wir es vielleicht noch vermeiden, dass Geschäfte, Schwimmbäder, Kneipen oder sogar die Grenzen geschlossen werden müssen. Niemand will, weiß Gott wie lange zwischen vier Wänden hocken müssen. Daher sollten die Maßnahmen der Exekutive gezielt und konsequent sein.»

«Latvijas Avize»: Zukunft liegt in Händen des belarussischen Volkes

RIGA: Zur Lage im benachbarten Belarus (Weißrussland) meint die national-konservative lettische Zeitung «Latvijas Avize» am Donnerstag:

«Niemand hat erwartet, dass die Proteste friedlich und so lange anhalten würden. Gleiches gilt für die Tatsache, dass die Revolution so viele Erscheinungsformen annimmt. Die Belarussen reagieren wie in einem echten Partisanenkrieg unvorhersehbar und plötzlich auf den brutalen Druck und jede Bedrohung durch die Machthaber. (...) Und was macht die Welt? Wie immer beobachten, kommentieren, verurteilen, mit Sanktionen drohen. Dies bedeutet, dass trotz der Repressionen, einer möglichen militärischen Besetzung durch Russland und der wirtschaftlichen Abhängigkeit die Zukunft in den Händen des belarussischen Volkes selbst liegt.»

«Hospodarske noviny»: Deutsche Haltung zu Russland ändert sich

PRAG: Die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zu den internationalen Reaktionen auf den Fall des mutmaßlich vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny:

«Die Reaktionen auf den Fall Nawalny zeigen, dass sich der geopolitische Kontext geändert hat. Der Westen reagiert auf die immer bestimmter auftretende Politik Moskaus. Am deutlichsten ist das am Vorgehen Deutschlands zu erkennen, das bisher, statt Sanktionen zu verhängen, lieber die Kommunikationskanäle offengehalten hat. Doch nun sind aus Berlin sogar Zweifel am Milliardenprojekt Nord Stream 2 zu hören, obwohl es fast vollendet ist. Dabei wurde die Pipeline von Anfang an oft dafür kritisiert, dass sie die Energieabhängigkeit von Russland steigert und Polen sowie die Ukraine umgeht. (...) Die Gründe für den Meinungsumschwung in Deutschland sind nachvollziehbar. Denn wer Schwäche zeigt, wird als Schwächling behandelt.»

«Sme»: Nawalny bietet Merkel eine Chance zur Umorientierung

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Donnerstag zur Diskussion um einen Baustopp für das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 nach dem Giftanschlag auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny:

«Als Minimum ist anzunehmen, dass die Giftbesessenheit des Putin-Regimes die Paradigmen der ganzen deutschen Debatte über Nord Stream 2 umdreht, bei der bisher das Narrativ vorherrschte, nicht der «Erpressung» durch (US-Präsident Donald) Trump nachzugeben. (...) Die Worte der Kanzlerin, dass sie einen Abbruch von Nord Stream 2 nicht mehr ausschließe, bedeuten einen Wendepunkt. (...)

Am Ende sieht es gar so aus, als käme das Attentat auf Nawalny für die Kanzlerin gerade zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie sich zum Abschied von ihrer Kanzlerschaft als werteorientierte demokratische Politikerin präsentieren will. Nawalny bietet ihr nämlich die einzigartige Möglichkeit, sich von Nord Stream 2 so zurückzuziehen, dass es nicht mehr nach einem Nachgeben gegenüber Trump aussieht. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass Nawalny die deutsche Ostpolitik umschreibt. Aber so eine Gelegenheit, den Eindruck ihrer bisherigen Zwiespältigkeit und Unterordnung unter Geschäftsinteressen auszuräumen, hat sich noch nie geboten.»

«La Repubblica»: Ein Scheinwerfer auf Europas Schande

ROM: Die römische Tageszeitung «La Repubblica» schreibt am Donnerstag zum Großbrand im Flüchtlingslager von Moria:

«Auf dem Feld der Schande geht die Nacht, aber das Schwarze bleibt. Das Dunkel der Gerippe der Container, die für Tausende Menschen ein zu Hause waren. Fetzen von Zelten, geschwärzte Pappe, die immer noch zwischen den Ölbäumen brennt und die Erinnerungen und Dokumente und damit die Identität der Verzweifelten von Moria zu Staub werden lässt. Das Feuer hat ihre Zukunft zerstört. (...) Die Flammen von Lesbos haben wieder einmal einen hellen Scheinwerfer auf die Schande Europas geworfen. Wir werden sehen, was sie am Ende zurücklassen.»

«Le Figaro»: Lage in Lesbos bringt deutsche Regierung in Bedrängnis

PARIS: Die Folgen des Brands im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos für die EU kommentiert die französische Zeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Das Feuer im Aufnahmezentrum für Migranten und Flüchtlinge in Moria auf der Insel Lesbos hat die Regierung von Angela Merkel in eine Notlage gebracht.(...) Die Grünen, die Liberalen, die radikale Linke (die Linke) sowie ein Teil der Sozialdemokraten kritisieren nachdrücklich eine als zu zaghaft angesehene Migrationspolitik, obwohl das Land in fünf Jahren mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Die AfD hingegen sieht die Tragödie in Lesbos als Frucht einer Politik Deutschlands, die sie (die AfD) für zu einladend hält und die sie beschuldigt, eine Sogwirkung geschaffen zu haben.

Diese Situation und insbesondere die große Angst vor der äußersten Rechten bringen die Regierung von Angela Merkel in Schwierigkeiten. Laut Paris würde das die Zurückhaltung des deutschen Verbündeten - der (derzeit) die EU-Ratspräsidentschaft innehat - erklären, in Brüssel auf ein Gemeinschaftsabkommen über die Verteilung von Asylbewerbern zu drängen.»

«Dagens Nyheter»: Deutschlands Außenminister weist den Weg

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Reaktionen auf den Brand in dem Flüchtlingslager Moria:

«Das Feuer in Moria ist eine wichtige Fackel im Medienlärm, die ihr Licht auf eine prekäre und andauernde Situation wirft: die Flüchtlingskrise. Sie existiert heute genauso wie im Herbst 2015. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die EU die Grenze geschlossen hat und dem Despoten Erdogan 60 Milliarden Kronen gibt, damit die Türkei die Millionen Menschen in Lagern und außerhalb der EU-Grenze hält.(.) Stellen Sie sich vor, das Feuer könnte den politischen Willen und die Fähigkeit wecken, systematisch deutlich mehr notleidende Menschen in Europa aufzunehmen. Der deutsche Außenminister weist den Weg, wenn er jetzt sagt, dass die Asylbewerber auf Lesbos evakuiert und in der gesamten EU verteilt werden sollten.»

«La Vanguardia»: Nach dem Brand in Moria muss die EU handeln

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag den Brand in dem griechischen Flüchtlingslager Moria:

«Tausende Flüchtlinge, deren ohnehin wenige Habseligkeiten vom Feuer in dem völlig überfüllten Lager vernichtet wurden, irren jetzt auf der Insel herum oder versuchen, zur Hauptstadt Mytilene zu gelangen. Die Gefahren, denen die Flüchtlinge ausgesetzt sind, nachdem sie jegliche Bleibe verloren haben, sind immens. Durch die Pandemie sind auch die Gefahren für die Inselbevölkerung gewachsen.

Das tägliche Elend, dem die Flüchtlinge schon vor dem Brand ausgesetzt waren, findet auf europäischem Boden statt. An einer europäischen Außengrenze, ja, nur ein paar Kilometer vor der türkischen Küste. Aber in Europa. Verantwortlich ist in erster Linie die griechische Regierung. Verantwortlich ist aber auch die Europäische Union, zu der Griechenland gehört und die angesichts eines solchen Dramas, das sich seit Jahren auf ihrem Territorium entfaltet, nicht teilnahmslos bleiben sollte.»

«Kommersant»: Zwischen Berlin und Moskau droht Systemkrise

MOSKAU: Zur Vergiftung des an der Berliner Charité behandelten Kremlkritikers Alexej Nawalny und den politischen Folgen des Skandals schreibt die Tageszeitung «Kommersant» in Moskau am Donnerstag:

«Der Fall des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, der in Berlin zur Behandlung liegt, wächst sich zu einer neuen Systemkrise in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen aus. Nachdem Deutschland Vorwürfe erhoben hat, hat sich nun die Gruppe der sieben großen Industrienationen insgesamt dem Druck auf Moskau angeschlossen. Die G7 beschuldigen Russland, Nawalny vergiftet und gegen das Verbot zur Anwendung von Chemiewaffen verstoßen zu haben.

Deshalb entwickelt sich das Verhältnis zwischen Moskau und Berlin nun nach dem schlechtesten Szenario. Berlin fordert von Moskau Ermittlungen. Und Russland wirft Deutschland vor, eine antirussische Kampagne zu schüren und den Dialog abzulehnen. Die Gefahr eines Bruchs in den russisch-deutschen Beziehungen bringt Moskau dazu, die Hoffnung auf eine Wiederbelebung des Dialogs mit der EU zu begraben und sich auf eine neue Konfrontation mit den USA einzustellen.»

«Adressavisen»: Wir hätten die Kinder aus Moria längst holen sollen

TRONDHEIM: Die konservative norwegische Tageszeitung «Adressavisen» (Trondheim) kommentiert am Donnerstag die Reaktionen auf den Brand in dem Flüchtlingslager Moria:

«Es musste also zu einem Großbrand kommen, damit Norwegen sein Versprechen einhält. Norwegen ist ein sehr reiches Land und hat eine lange Tradition, Menschen in Not zu helfen. Wir hätten früher reagieren müssen. Wir stimmen mit Erna Solberg darin überein, dass es ein gemeinschaftlicher europäische Akt sein sollte, den Kindern in den Flüchtlingslagern zu helfen. (...) Leider kann Griechenland nicht jeden aufnehmen, der kommt. Deshalb haben andere europäische Länder die Pflicht, in Krisensituationen zu helfen. In Moria und anderen Lagern hat die Krise lange gedauert. Dass Norwegen jetzt 50 Menschen aufnimmt, sollte als Anfang betrachtet werden.»

«The Irish Times»: EU braucht Strategie zur Flüchtlingsumsiedlung

DUBLIN: Zum Großbrand im Flüchtlingslager Moria meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Donnerstag:

«Vor allem werden jetzt Zelte und grundlegende Versorgungsgüter benötigt. Aber diese Tragödie hat auch die dringend erforderliche Aufmerksamkeit auf die längerfristige Zukunft der gestrandeten Flüchtlinge in einem Europa gelenkt, das ihnen zunehmend feindlich gesinnt ist. Die Staats- und Regierungschefs der EU versprachen sofortige Hilfe. Und es gab einige Angebote zur Aufnahme von Migranten - ein deutsches Bundesland erklärte sich bereit, 1000 der Lagerbewohner im Rahmen eines größeren Umsiedlungsprogramms zu beherbergen. Höchste Priorität muss aber eine neue und dringende Fokussierung in Brüssel auf eine gemeinsame EU-Strategie zur Umsiedlung von Flüchtlingen haben.»

«de Volkskrant»: Griechische Flüchtlingslager dienen als Warnung

AMSTERDAM: Zur Reaktion der EU auf den Großbrand im Flüchtlingslager von Moria meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«In allen Tonarten erklären die EU-Staaten sich nun solidarisch mit Griechenland. Das ist ein Deckmantel. Es hat lange gedauert, aber jetzt hat die Corona-Pandemie auch das Versagen der europäischen Migrationspolitik in vollem Umfang bloßgestellt. Der Lockdown im Flüchtlingscamp Moria war Dienstagnacht der Auslöser für die Verwüstung des Lagers. (...)

Die EU bietet zwar praktische und finanzielle Hilfe an. Derweil sollte es aber über die geheime Agenda in den meisten europäischen Hauptstädten keine Missverständnisse geben. Schon seit Jahren dienen die griechischen Flüchtlingslager vor allem als Warnung für jeden in Afrika und Asien, der darüber nachdenkt, sein Glück in Europa zu versuchen: Tu es nicht, denn hier bleibst du im griechischen Morast stecken.»

«Tages-Anzeiger»: Moria ist ein Symbol für Europas Scheitern

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Donnerstag den Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos:

«Das Flüchtlingslager in Moria auf der Insel Lesbos war schon vor dem Feuer eine Blamage. Jetzt, da ein Brand das Camp zerstört hat, ist es unübersehbar zum Symbol für Europas Scheitern geworden. (...)

Es bräuchte endlich europäische Asylzentren mit einheitlichen Verfahren entlang der Außengrenzen. Und europäische Rückführungsabkommen mit den wichtigsten Herkunftsländern. Wenn Asylverfahren nicht mehr endlos dauern und Rückführungen abgewiesener Migranten nicht mehr die Ausnahme sind, wäre die Frage der Umverteilung, die bisher jede europäische Asylreform blockiert hat, politisch nicht mehr so brisant. Viele, die in Moria gestrandet sind, haben keinen Anspruch auf Asyl. Europa kann nicht alle aufnehmen, die vor wirtschaftlicher Misere fliehen. Europa sollte aber mit allen, die kommen, menschenwürdig umgehen, bis ihr Aufenthaltsstatus geklärt ist.»

«NZZ»: Europäer müssen auf Moria politische Antwort geben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag den Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria:

«Eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Zu unterschiedlich sind die Positionen in den Mitgliedstaaten der EU. Aber das bedeutet nicht, die unhaltbaren Verhältnisse auf den griechischen Inseln einfach hinzunehmen. Die Verschnaufpause sollte vielmehr dazu genutzt werden, wenigstens auf drei Gebieten handlungsfähig zu werden. Erstens müssen die Asylsysteme an der Außengrenze auf einen Stand gebracht werden, dass innerhalb weniger Monate entschieden werden kann, ob ein Antragsteller Anrecht auf Schutz hat oder nicht. Zweitens sollen Rückführabkommen mit den Herkunftsstaaten geschlossen werden, die mit wirtschaftlichen Anreizen und der Möglichkeit zu legaler Migration verbunden sind. Und drittens sollen jene Staaten, die bereit sind, anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen, deren Verteilung verbindlich untereinander regeln.

Die Katastrophe auf Lesbos verlangt nicht in erster Linie nach einer humanitären, sondern nach einer systemischen, also politischen Antwort. Es geht dabei um die Behebung eines Politikversagens, das seit Jahren unnötiges Leid über Zehntausende bringt.»