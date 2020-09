Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Washington Post»: Kein Wunder, dass Putin glaubt, er käme davon

WASHINGTON: Zum Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny schreibt die US-Zeitung «Washington Post»:

«Wieder einmal wurde das Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin dabei erwischt, wie es versuchte, einen führenden Gegner mit einer durch eine internationale Konvention verbotenen (Chemie-) Waffe zu ermorden. (...)

Ob es mehr abgestimmte Konsequenzen gibt, wird auch davon abhängen, ob Präsident Trump bereit ist, mit Deutschland und anderen Verbündeten zusammenzuarbeiten. Nach der Vergiftung Skripals stimmte Trump nur widerwillig zu, sich den Ausweisungen von Diplomaten durch Großbritannien und die EU anzuschließen. Er hat Herrn Putin noch immer nicht mit Geheimdienstberichten konfrontiert, denen zufolge Russland Kopfgelder für die Tötung von US-Soldaten an die afghanischen Taliban gezahlt hat. Er hat sich auch nicht gegen anhaltende russische Bemühungen gestellt, seine Wiederwahlkampagne durch Verleumdung des Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, zu unterstützen.

Es ist kein Wunder, dass Herr Putin glaubt, er könne mit einem weiteren Chemiewaffenanschlag davonkommen. Allem Anschein nach hat er den Präsidenten der Vereinigten Staaten in der Tasche.»

«La Repubblica»: Sanktionen gegen Putin sind besser als Untätigkeit

ROM: Zur mutmaßlichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny mit Nervengift und zu möglichen Maßnahmen gegen das Land unter Präsident Wladimir Putin schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Selten reichen Ausweisungen und Sanktionen aus, um ein autokratisches Regime in Richtung Demokratie zu treiben: Das Ende des Kommunismus in Osteuropa wäre ohne einen Volksaufstand nicht möglich gewesen. Aber wie das Council for Foreign Relations, einer der wichtigsten Think Tanks in internationalen Angelegenheiten, gezeigt hat, sind selbst wenig wirksame Sanktionen besser als die Folgen der Untätigkeit - also angesichts von Tatsachen dieser Größenordnung nichts zu tun. Zumal auch im komplexen Gebilde der Macht in Moskau ein weiterer Faktor eine Rolle spielt: Putin muss als Lösung für jedes Problem erscheinen. Wenn im «magischen Kreis» um ihn herum die Überzeugung wächst, dass Wladimir Wladimirowitsch Teil des Problems geworden ist, könnte er früher oder später alleine dastehen.»

«Gazeta Wyborcza»: Trump treibt die Spaltung der Gesellschaft voran

WARSCHAU: Die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» kommentiert am Donnerstag den Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Kenosha:

«Der US-Präsident wurde in die Ecke getrieben. Zu Recht wird er für die fatale Reaktion auf die Corona-Pandemie kritisiert, die schon 180.000 US-Amerikaner getötet hat. Dazu kommt der Zusammenbruch der Wirtschaft. Diverse Mitarbeiter Trumps sind in Haft und die Senatskommission, die von seiner eigenen Partei kontrolliert wird, hat einen erschütternden Bericht über die Kontakte seines Wahlkampfstabes zu Russland im Jahre 2016 angenommen.

Also greift Donald Trump zu der Waffe, die er am besten beherrscht, und treibt die Spaltung voran. Er besucht Wisconsin, wo nach dem Versuch der Tötung eines schwarzen Bewohners durch die Polizei Unruhen ausgebrochen waren - obwohl die örtliche Führung ihn gebeten hatte, die Lage nicht zu verschärfen. Er feuert seine Unterstützer an, die mit Waffen durch Städte marschieren, in denen es Anti-Rassismus-Demonstrationen gibt. Aber zur Heilung des Landes braucht es mehr als die Nationalgarde auf den Straßen. Man muss zugeben, dass brutal gegen Schwarze vorgehende Polizisten nicht nur die «faulen Äpfel» sind, wie Trump es in Wisconsin gesagt hat, sondern ein Syndrom des anhaltenden Rassismus in den USA, dem man sich entgegenstellen muss.»

«Le Parisien»: Gräbt Frankreich mit Wiederaufbauplan das eigene Grab?

PARIS: Die milliardenschwere Corona-Wirtschaftshilfe kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Dieser Wiederaufbauplan sollte ursprünglich am 25. August veröffentlicht werden, aber zu Beginn des Schuljahres wurde seine Vorstellung im Zusammenhang mit der zunehmenden Ausbreitung des Virus um einige Tage verschoben. Die genaue und eingehende Beschreibung der Maßnahmen weckt viele Erwartungen, auch wenn bereits mehrere Punkte bekannt sind und im Sommer angekündigt wurden. (...) Und was ist mit dem Geld? Wenn das Finanzministerium 100 Milliarden Euro auf den Tisch legt, gräbt es dann nicht sein eigenes Grab? Und auch das des Landes, da die Verschuldung zum Jahresende voraussichtlich rund 120 Prozent des Bruttoinlandproduktes betragen wird?»

«El País»: Neuveröffentlichung der Mohammed-Karikaturen eine Mahnung

MADRID: Zur erneuten Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen anlässlich des Prozessauftakts zu dem islamistischen Terroranschlag auf das französische Satireblatt «Charlie Hebdo» im Jahr 2015 schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die erneute Veröffentlichung der Karikaturen von «Charlie Hebdo», die die Dschihadisten als Vorwand für das Massaker von 2015 benutzten, ist keineswegs eine unnötige Provokation. Sie ist vielmehr ein legitimer und angemessener Anspruch auf ein demokratisches Recht und auch eine Mahnung an diejenigen, die dieses System von Freiheiten hassen. Ganz gleich, wie viel Schmerz sie noch zufügen und wie viel Terror sie verursachen mögen: Sie werden sich nicht durchsetzen.»

«Lidove noviny»: Keine Beweise für Verantwortung des Kremls

PRAG: Zur mutmaßlichen Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Wenn Nawalny Nowitschok in seinem Körper hatte, warum haben die Russen ihn dann nicht umgebracht, sondern zur Behandlung nach Deutschland ausreisen lassen? Sie mussten schließlich wissen, dass man dort die Quelle der Vergiftung identifizieren würde. Russland als Staat kann man in der Sache bis jetzt nicht beschuldigen. Zudem geht es nicht um die Verletzung der Souveränität eines fremden Staates wie im Fall Skripal in Großbritannien. Wenn Deutschland nun in Konsultationen mit der EU und der Nato eine gemeinsame Reaktion vorbereiten sollte, dann steht freilich mehr auf dem Spiel als nur die Entschlüsselung einer von Mythen umrankten Chemikalie. Gleichwohl wirkt der Fall Nawalny zu amateurhaft, als dass man von einer direkten Verantwortung des Kremls sprechen könnte.»

«Kommersant»: Der Fall Nawalny vergiftet die Beziehungen zum Westen

MOSKAU: Zu den Entwicklungen im Fall des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Donnerstag:

«Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen werden erneut mit einem Stoff aus der «Nowitschok»-Gruppe vergiftet. Die Deutschen sind davon überzeugt, dass der Oppositionelle Nawalny mit der gleichen Substanz ausgeschaltet werden sollte, mit der auch in Großbritannien der Ex-Agent Sergej Skripal und seine Tochter schwer verletzt wurden. Damals stimmten sich die westlichen Staaten in ihrer Antwort ab. Das mündete in einem beispiellosen diplomatischen Konflikt mit Moskau. Und auch dieses Mal gibt es schon wenige Minuten nach der Rede von Angela Merkel die gleichen lauten Rufe nach neuen Sanktionen gegen Russland. Aber vorher sollte es doch Fakten geben. Denn Moskau hält die Schlussfolgerungen der deutschen Spezialisten nicht für stichhaltig.»

«Dagens Nyheter»: Trump will nur Benzin ins Feuer gießen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag den Besuch des amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Kenosha:

«Donald Trump, den Präsidenten, hat die Welt als einen aufdringlichen Angeber mit einem Sinn für Chaos kennengelernt. Nun wurde er durch Donald Trump, den Kandidaten, ersetzt, einen Mann ohne Hemmungen und Skrupel. (.) Ein normaler Präsident hätte zur Ruhe aufgerufen und sich sowohl vom Rassismus als auch von den Plünderungen einiger Gewalttäter distanziert. Dies ist mehr oder weniger das, was Joe Biden getan hat. Nicht so Trump. (.) Leider ist Donald Trump nur daran interessiert, Benzin ins Feuer zu gießen.»

«De Standaard»: Macrons Diplomatie macht Eindruck

BRÜSSEL: Zur diplomatischen Offensive von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Libanon schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Wie tief muss ein Land in Chaos, Verzweiflung und Regierungslosigkeit versunken sein, um das Schicksal der Nation in die Hände des ehemaligen Kolonisators zu legen und eine Strafpredigt über die einheimische Korruption und die Notwendigkeit eines tiefgreifenden politischen Wandels ohne jeglichen Widerspruch zu schlucken? (...)

Macrons diplomatisches Auftreten mit seiner charakteristischen Mischung aus Charme, Show, Bravour und Entschlossenheit hinterlässt Eindruck. Es wird vom libanesischen Volk akzeptiert, weil kaum zweideutige Interessen dahinter vermutet werden können. Wahlen wird Macron damit nicht gewinnen, das tun Präsidenten mit der Außenpolitik nie. Aber er bringt Frankreich dank der «Soft Power» in einer Region wieder auf den Weg, in der Europa fast vollständig ins Abseits gedrängt worden ist.»

«Rzeczpospolita»: Giftanschlag auf Nawalny ist Probe für den Westen

WARSCHAU: Zu dem Nachweis, dass auf den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny ein Anschlag mit einem chemischen Nervenkampfstoff verübt worden ist, schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Wie ernst der Nicht-Westen, und nicht nur der Kreml, den Westen künftig nehmen wird, wird von der Reaktion auf diesen Versuch abhängen, den wichtigsten russischen Oppositionellen zu töten. Wenn es nur bei lauten Ausrufen bleibt, dann zeigen wir, dass wir schwach sind. Und fordern (den Kreml) dazu auf, es noch mal zu probieren. Wenn die einzige Antwort Mini-Sanktionen sein werden, etwa die Aufnahme von ein paar russischen Agenten auf die Liste von Personen, die nicht in den Alpen Ski fahren dürfen, dann wehe uns. Vielleicht wollten die russischen Geheimdienste unsere Schwäche enthüllen? Vielleicht haben sie deshalb erlaubt, dass Nawalny nach Berlin ausgeflogen wird? Das Untersuchungsergebnis dürfte für sie ja keine Überraschung sein.»

«de Volkskrant»: Nervengas als Warnung und Angstmacher

AMSTERDAM: Zur mutmaßlichen Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Der Angriff auf Alexej Nawalny ist eine Warnung an alle Russen, die erwägen, sich gegen Präsident Wladimir Putin zu stellen: Schaut euch Nawalny an und ihr werdet sehen, was mit euch passieren kann. Das Nervengift ist dazu bestimmt, als ultimativer Angstmacher zu wirken. Seine Folgen sind abschreckender als die Kugeln, mit denen der Oppositionspolitiker Boris Nemzow 2015 unweit des Kremls erschossen wurde. (...)

Die Vergiftung von Putins größtem Feind folgte auf beispiellose Rückschläge für den russischen Präsidenten. Im Westen gerät sein diktatorischer Verbündeter Lukaschenko ins Wanken, im Osten seines Landes demonstrieren seit sechs Wochen Zehntausende Russen gegen seine Herrschaft. Schlechte wirtschaftliche Aussichten nach sechs Jahren sinkender Löhne machen Hoffnungen der Bevölkerung auf Fortschritt zunichte. Noch nie waren Putins Popularitätswerte so niedrig wie heute.»

«Financial Times»: Merkel, Scholz müssen Auskunft zu Wirecard geben

LONDON: Zur politischen Aufarbeitung des Wirecard-Skandals meint die Londoner «Financial Times» am Donnerstag:

«Die Bereitwilligkeit des deutschen Establishments, zunehmende Hinweise auf Betrug vor dem Zusammenbruch des Unternehmens zu übersehen, erstreckte sich bis hin zur politischen und verwaltungstechnischen Elite Berlins. Das wirft Fragen nach der politischen Förderung für Unternehmen auf, die als nationale Champions gelten. Daher ist es ebenso wichtig wie begrüßenswert, dass der Bundestag eine umfassende öffentliche Untersuchung des Zusammenbruchs des zu einer nationalen Blamage gewordenen Tech-Superstars durchführt.

Einige Spitzenpolitiker Deutschlands - unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister und möglicher Nachfolger Olaf Scholz - müssen erst noch umfassend darlegen, welche Rolle die Regierung bei der Lobbyarbeit - und eventuell beim Schutz - für ein Unternehmen gespielt hat, das nun des größten Bilanzbetrugs in der deutschen Nachkriegsgeschichte beschuldigt wird.»

«Tages-Anzeiger»: Andere Anschauungen müssen ausgehalten werden

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Donnerstag anlässlich des Prozessauftakts um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung:

«Nun muss man nicht alles veröffentlichen, was erlaubt ist, und es spricht viel dafür, auf plumpe Beleidigungen zu verzichten und sich klügere Argumente, lustigere Karikaturen, elegantere Angriffe auszudenken. Grundlage auch für feinere Kritik aber ist die Freiheit, auch schlechte Bilder, blöde Witze, pubertäre Fantasien in die Welt schicken zu dürfen. Und wer dafür bedroht wird, braucht Solidarität - unabhängig von der Qualität seiner Entgleisungen. Das gilt längst nicht mehr nur für Medienmacher und Karikaturisten, sondern erst recht für alle anderen, die den öffentlichen Raum bevölkern. (...)

Fünf Jahre nach dem Attentat von Paris zeigt sich überall die Notwendigkeit, den Diskurs wieder zu zivilisieren, andere Anschauungen auszuhalten, miteinander zu streiten, ohne zu vernichten. Nicht nur das Attentat selbst, sondern auch fünf Jahre Kulturkämpfe haben gezeigt, wie brandgefährlich es ist, wenn sich der demokratische Diskurs in Lagerbildungen und Absolutismen auflöst.»

«NZZ»: Noch spielt Macron in Libanon den «good cop»

ZÜRICH: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erhöht den Reformdruck auf die politische Führung des Libanon. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Doch manche libanesische Aktivisten erwarten noch mehr von Macron. Sie verlangen, dass die obersten Verantwortlichen für die Explosion in Beirut vor Gericht gestellt werden. Damit sind auch der Präsident und der abgetretene Regierungschef gemeint. (...)

So weit kann die Macht des französischen Präsidenten nicht gehen. Und das betont Macron auch immer wieder: «Fordern ohne Einmischung», lautet seine Devise. Macron betonte denn auch, dass die Wahl des neuen libanesischen Regierungschefs Mustafa Adib am Montag nicht von ihm gebilligt worden war. Paris stellt dem bankrotten Kleinstaat lediglich großzügige Milliardenhilfen in Aussicht, verlangt im Gegenzug aber klare Reformen. Wie wirksam das alles ist, wird sich zeigen müssen. (...)

Noch spielt Macron den «good cop» und sucht auch das Gespräch mit der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah. Doch der französische Präsident droht zugleich mit einer Sanktionspolitik, wie sie sein amerikanischer Amtskollege Donald Trump bevorzugt, sollte sich in Libanon bis Ende Jahr nichts bewegen.»

«Der Standard»: Kein guter Tag für Putin

WIEN: Zu dem Nachweis, dass auf den russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny ein Anschlag mit einem chemischen Nervenkampfstoff verübt worden ist, schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Überstürzte Schuldzuweisungen wären jedoch, wie immer in der Diplomatie, fehl am Platz. Für das innerste Machtzentrum in Moskau gäbe es gute Gründe, aus Nawalny keinen Märtyrer zu machen. Der Kreml hat in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass er seinen schärfsten Widersacher auch mit anderen Mitteln von der Macht fernhalten kann.

Doch Präsident Wladimir Putin wird von einer Vielzahl kleinerer Machtzentren umschwirrt - Seilschaften, die sich in Szene setzen und dem System ihre eigene Vorstellung von Stabilität aufzwingen wollen. Auch wenn der Kreml nichts mit Nawalnys Vergiftung zu tun haben sollte: Auf das staatliche Gewaltmonopol in Russland wirft sie ein verheerendes Licht.»