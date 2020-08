Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Repubblica»: Greta Thunbergs Aufgabe ist noch unvollendet

ROM: Zu der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die vor zwei Jahren ihren Schulstreik begann und damit die Bewegung Fridays for Future anstieß, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Donnerstag:

«Seit dem 20. August 2018 erlebte Greta Thunberg eine Folge von Medienerfolgen und von politischen Enttäuschungen. Sie ist die berühmteste Teenagerin der Welt und wird von Fernsehteams und Journalisten bei jedem Auftritt und auf jeder Reise begleitet, sei es mit dem Zug durch Europa oder mit dem Segelboot in Richtung USA. Aber das Symbol einer Generation zu werden, die protestiert, reichte nicht aus, um den Status quo zu ändern. (...)

Auch wenn es Greta Thunberg in diesen zwei Jahren nicht gelungen ist, einen Durchbruch unter den Mächtigen zu erzielen, so gebührt ihr doch Ehre, der Weltöffentlichkeit das Thema globale Erwärmung aufzuzwingen. Ihr ist es zu verdanken, dass sich auch unsere Sprache geändert hat: Der Klimawandel ist zu einer Klima-Krise geworden. Und die Begriffe Grün und Nachhaltigkeit boomen sowohl in öffentlichen Reden wie auch in Werbekampagnen von Unternehmen. Um mit bevorstehenden Katastrophen fertig zu werden, reicht das natürlich nicht aus.»

«El Mundo»: Strategie der US-Demokraten ist gefährlich

MADRID: Zum Parteitag der Demokraten vor der US-Präsidentschaftswahl schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Auf dem Parteitag der Demokraten ist zu beobachten, dass man praktisch alles auf die Ablehnung von (US-Präsident Donald) Trump setzt. Das ist eine Strategie, die nicht frei von Risiken ist. Erstens deshalb, weil eine Partei, die eine Regierungsalternative sein will, auch Vorschläge und ein glaubwürdiges und vielversprechendes Projekt präsentieren muss, um die Wähler des Landes zu mobilisieren. Und zweitens, weil die Fokussierung nur auf die Zurückweisung des amtierenden Präsidenten zu einer noch stärkeren Polarisierung des Wahlkampfes führt. Und das ist ein Szenario, in dem Trump sich wie ein Fisch im Wasser fühlt, wie er schon mehrfach bewiesen hat. Er könnte davon profitieren, das Ziel aller Attacken zu sein.»

«Hospodarske noviny»: Erdogan will zu Hause punkten

PRAG: Zum Streit um mögliche Erdgas-Vorkommen im Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Es gibt wohl kaum ein besseres Rezept für eine internationale Krise als dieses: In einem geografischen Raum, der ohnedies von historischen Animositäten geprägt ist, werden möglicherweise weitreichende Lager fossilen Reichtums entdeckt. (...) In Streit geraten sind nun zwei Nato-Mitgliedstaaten, Griechenland und die Türkei, sowie Ägypten, ein Schlüsselland in der Region. (...) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Situation nun noch verschärft, um zum einen seine Verhandlungsposition zu stärken und zum anderen seine Stellung zu Hause zu festigen. Hintergrund ist, dass in der Türkei die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung wächst.»

«Nesawissimaja»: Belarus ist ein Konflikt zwischen Brüssel und Moskau

MOSKAU: Zur EU-Entscheidung, das Wahlergebnis zu Belarus (Weißrussland) nicht anzuerkennen, schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Donnerstag:

«In den Beziehungen zwischen Russland und der EU scheint offensichtlich ein neuer Konfliktpunkt entstanden zu sein. Gegen Alexander Lukaschenko und sein Umfeld werden wieder persönliche Sanktionen verhängt, die vor vier Jahren aufgehoben wurden. Es wird aber keine harten wirtschaftlichen Beschränkungen geben, die die belarussische Wirtschaft zum Einsturz bringen und Minsk in einen Klammergriff Russlands treiben könnte. Aber Lukaschenko wird von der EU nicht als legitimer Präsident anerkannt. Und diese Entscheidung der Europäer unterscheidet sich radikal von der Position Moskaus.»

«Aftonbladet»: In Belarus sehen wir Putins Zukunft

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Lage in Belarus:

«Alexander Lukaschenko hat Belarus seit 1994 mit eiserner Faust regiert. Die Elite und die Institutionen des Landes sind eine Art politischer Fossile aus der Zeit als Sowjetrepublik. Man kann sagen, dass Belarus der letzte Dominostein beim Fall des Sowjetimperiums ist. Genau wie in der Sowjetunion - oder im heutigen Russland - sind die vielen Wahlen, die Lukaschenko über die Jahre gewonnen hat, eine Fassade gewesen. Eine Form von Theater, um nach außen hin einen demokratischen Prozess zu imitieren, ohne den Wählern Einfluss zu geben. Autoritäre Anführer wie Lukaschenko und Wladimir Putin müssen ihr Volk in ständiger Angst halten, um regieren zu können. Aber wenn die Angst nachlässt, dann gibt es kein Zurück mehr. Putin will absolut nicht, dass das belarussische Regime durch Straßenproteste abgesetzt wird. Er glaubt, dass dies auch russischen Oppositionellen Wind im Rücken geben könnte. Wahrscheinlich eine richtige Analyse.»

«The Times»: UN sollten in Mali vermitteln

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag den Militärputsch in Mali:

«Es gibt keine andere verantwortungsvolle Option als die, dass die Vereinten Nationen ihre Sicherheitspräsenz verstärken und anbieten, in dem Konflikt zu vermitteln. Dabei muss der erste Schritt darin bestehen, die militärischen Verschwörer beim Wort zu nehmen und auf Neuwahlen zu bestehen. Dann könnte der Friedensprozess zwischen der Regierung und den separatistischen Tuareg wieder aufgenommen werden. Doch um Mali Stabilität und Fortschritt zu bringen, muss die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ausgerottet werden.»

«De Standaard»: Drohende Instabilität in der Sahelzone

BRÜSSEL: Zum Staatsstreich in Mali schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Der Militärputsch im Süden schiebt eine weitere Versöhnung, die Entwicklung sowie die Einführung von mehr Rechten für die Völker im entlegenen Norden erneut auf die lange Bank. Das birgt - bei so vielen bewaffneten Gruppen - enorme Sicherheitsrisiken für Mali selbst sowie auch für die weitere Sahelzone.

Kurzum gesagt: Die Regierung des abgesetzten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta kontrollierte eigentlich hauptsächlich einen Teil des Südens, vor allem rund um das Ballungsgebiet Bamako. Die Furcht vor einem neuen «Machtvakuum», das durch diesen Staatsstreich entstehen könnte, ist daher eher relativ. Die Herrschaft von Keïta glich bereits einem heftig stotternden alten Motor, der nun zum Stillstand gekommen ist. Aber das kann möglicherweise weitreichende Folgen haben. Die Gefahr, dass der Staat zusammenbricht und die Instabilität in der weiteren Sahelzone wächst, ist real.»

«Le Parisien» : Die neuen Armen der Corona-Krise

PARIS: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Donnerstag:

«Leider ist es keine Überraschung, sondern vielmehr die Konkretisierung einer Befürchtung. Der gesundheitliche Sturm, den wir aktuell durchlaufen, ist ein Prekarisierungs-Beschleuniger. Trotz der Begleitmaßnahmen, von Kurzarbeit bis zu Sonderbeihilfen, die vom Staat eingerichtet wurden, sind Tausende unserer Mitbürger schwer davon betroffen. Die Inanspruchnahme von Tafeln ist ein Indikator für diese Schwierigkeiten. Seit den ersten Wochen der Pandemie ist die Anzahl der Bedürftigen gestiegen. Eine Tendenz, die sich bis zum Ende der Ausgangssperre nicht gewendet hat. (...) Bis ins Herz von Paris sahen sich Frauen und Männer, die diese Art von Hilfe niemals gebraucht haben, dazu gezwungen darauf zurückzugreifen. Und ein Ende der Krise ist weit entfernt.»

«Adevarul»: Nur noch Putin kann Lukaschenko besänftigen

BUKAREST: Zur Reaktion der EU auf die Entwicklungen in Belarus schreibt die konservativ-liberale rumänische Tageszeitung «Adevarul» am Donnerstag:

Was beim EU-Gipfel «verkündet wurde, kommt eigentlich einem Klaps mit einem vorher desinfizierten Gertchen auf die Händchen des Präsidenten Lukaschenko gleich, der als prinzipientreuer europäischer Demokrat deswegen sicherlich vor Scham im Boden versinken müsste. (...)

Die Karten - wenn auch nicht alle, aber doch die stärksten - hat jetzt Putin, der die Macht hat, mit Deutschland und Frankreich über eine Lösung für Belarus zu verhandeln (...). Die Möglichkeit eines russischen Militäreingriffs rückt in immer weitere Ferne, denn jeder weiß, wohin das führen würde. Lukaschenko setzt maximal auf die Konfliktkarte in einem Machtspiel, in dem er bestenfalls ein geduldeter Akteur sein kann. Die letzte Entscheidung liegt bei Putin, denn die EU hat ihre Interventionsmöglichkeiten erschöpft und Lukaschenko kann nicht auf einer Bühne alleingelassen werden, auf der er alles um sich herum zerstören wird.»

«Tages-Anzeiger»: Russland und Europa haben gleiches Ziel

ZÜRICH: Zur Krise in Belarus schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Für einmal haben Russland und die Europäer das gleiche Ziel: die Gewalt stoppen und eine Lösung des Konflikts auf den Weg bringen. Der Abgang Lukaschenkos wäre dabei eine Möglichkeit, aber nicht zwingend das Ziel. Putin hätte Zeit und die Möglichkeit, sich in die Verhandlungen einzubringen und sie international abzusichern.

Für die Weißrussen wäre diese Lösung die sicherste Variante: Ein Zusammengehen zwischen Ost und West würde Lukaschenko daran hindern, mit beiden Seiten Spielchen zu spielen und nebenbei die eigene Bevölkerung niederzuknüppeln.

Gemeinsame Vermittlungen würden zudem einer neuen weißrussischen Regierung, die Lukaschenko eher früher als später ablösen wird, optimale Startchancen bieten. Und die wird alle Hilfe brauchen, die sie kriegen kann, um das Land nach 26 Jahren Stagnation zu reformieren.»

«NZZ»: EU muss im Erdgasstreit aktiv werden

ZÜRICH: Zum Erdgasstreit im Mittelmeer zwischen der Türkei und Griechenland meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Der Wettlauf um fossile Bodenschätze hat begonnen (als ob es keinen Klimawandel gäbe), und entscheidend sind jetzt die maritimen Grenzverläufe. Jener zwischen Griechenland und der Türkei wird von Ankara bestritten, das durch hellenische Inseln vom Zugang zu den Gasfeldern abgeschnitten ist. Zwei Abkommen, eines zwischen Libyen und der Türkei, das andere zwischen Griechenland und Ägypten, beanspruchen teilweise dieselben Gewässer. (...)

Jetzt muss Europa, jetzt muss die EU aktiv werden. Ihr übergreifendes Interesse besteht darin, die Souveränität und territoriale Integrität ihrer Mitglieder Griechenland und Zypern zu schützen, am Erdgassegen teilzuhaben und Libyen so weit zu stabilisieren, dass es die Migration nach Europa kontrollieren kann. Es liegt aber auch im europäischen Interesse, die Türkei in der Energiefrage nicht einfach zu isolieren, sondern einzubinden. Dazu muss nicht nur die Türkei, es muss sich auch Griechenland bewegen.»