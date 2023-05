Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Le Figaro»: Zeitpunkt für ukrainische Gegenoffensive ist da

PARIS: Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine schreibt die französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Auf den Schultern der ukrainischen Führung lastet ein immenser Druck. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, zur Offensive überzugehen, um zu versuchen, die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. (...) Ein ukrainischer Gegenangriff ist nun unvermeidlich - militärisch, wenn Kiew nicht den aktuellen Zustand des eingefrorenen Konflikts auf Dauer akzeptieren will; politisch, um dem Westen zu zeigen, dass seine Hilfe nicht umsonst ist und fortgesetzt werden muss. Der Zeitplan scheint nicht dehnbar. Die Schlacht muss in den nächsten vier bis fünf Monaten eine entscheidende Wende nehmen, sonst wird die Ostukraine für lange Zeit in Teilung verharren wie schon nach dem ersten russischen Angriff 2014.

Doch das Manöver kündigt sich für die Ukrainer sehr schwierig an. Trotz den erheblichen Anstrengungen der USA und Europas, um sie zu bewaffnen, auszubilden und zu informieren, ist nicht klar, ob sie im Vorteil sind. Für sie geht es um alles oder nichts, denn sie werden wohl keine zweite Chance haben. Sollten sie scheitern oder die Untätigkeit lange andauern, droht die Unterstützung von außen sich zu erschöpfen ... und das, obwohl sie von Anfang an nicht ausreichend war, um eine langanhaltende Kampagne zu führen.»

«de Volkskrant»: Lösung im Streit über US-Schuldengrenze schwierig

AMSTERDAM: Zum Streit in den USA über die Schuldenobergrenze heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Anhebung der Schuldenobergrenze ist in den USA seit Jahrzehnten eine Art politische Tradition. Doch im neuen Repräsentantenhaus zeichnet sich eine Patt-Situation ab. Wer wird Zugeständnisse machen: Präsident Biden oder die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus? (...) In den USA wird eifrig über Notlösungen spekuliert. Einigen Rechtsexperten zufolge könnte sich Biden auf die Verfassung berufen, um eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu erzwingen. Der 14. Zusatzartikel schreibt vor, dass «die Gültigkeit der Staatsschulden» in den USA «nicht in Frage gestellt werden darf».

Diese Formulierung, so die Theorie, würde einen landesweiten Zahlungsausfall nicht nur unerwünscht, sondern auch rechtswidrig machen. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass der konservative Oberste Gerichtshof dem zustimmen würde. Außerdem möchte Biden den Kongress lieber nicht umgehen. Die Wähler würden ihm das nicht danken. Ein Ausweg ist schwer zu finden. Vielleicht sind einige besorgte, gemäßigte Republikaner in letzter Minute bereit, den Demokraten ausnahmsweise zu helfen und eine Mehrheit für die Erhöhung zu ermöglichen. Das ist zwar wenig wahrscheinlich, aber angesichts der Dringlichkeit nicht völlig ausgeschlossen.»

«The Times»: Journalisten werden in vielen Ländern mundtot gemacht

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die Unterdrückung der Pressefreiheit in vielen Ländern:

«Journalismus ist kein Verbrechen, aber immer mehr autoritäre Regierungen machen ihn zu einem solchen, indem sie Reporter mit repressiven Gesetzen, physischen Angriffen, Inhaftierungen und Schlimmerem verfolgen. Es ist ein beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit, bei dem jedes Mittel eingesetzt wird, um Reporter mundtot zu machen und zu verhindern, dass peinliche Wahrheiten an die Öffentlichkeit gelangen. (...)

Auf der Liste der Regime, die Journalisten am häufigsten inhaftieren, stehen bekannte unangenehme Länder: China, Iran, Myanmar und Russland. In China, das als «größtes Journalistengefängnis der Welt» bezeichnet wird, führt das Regime eine Kampagne der Unterdrückung gegen Reporter und das Grundrecht auf Zugang zu Informationen. (...) Russland verdient in diesem Katalog der Schande eine besondere Erwähnung, da Präsident Putin dabei ist, jede unabhängige Berichterstattung über Russlands illegalen Krieg in der Ukraine zu unterdrücken.»

«NZZ»: Das süße Gift der Subventionen macht süchtig

ZÜRICH: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Strompreis für die Industrie mit staatlichen Mitteln deckeln. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Welches Modell Habeck auch vorschlagen wird: Aus ordnungspolitischer Sicht ist ein Industriestrompreis keine gute Idee. Erstens macht ein subventionierter Preis den Strom nicht billiger, er schickt nur einen Teil der Rechnung an andere Adressen. Die Entlastung großer Industriebetriebe ginge einher mit einer stärkeren Belastung anderer: je nach Modell der Steuerzahler oder anderer Stromverbraucher. Die Wettbewerbsfähigkeit der einen würde gestützt, jene der anderen reduziert. Das ist unsinnig. (...)

Zweitens verzögert eine temporäre Subventionierung von Preisen den Strukturwandel, weil sie Preissignale außer Kraft und damit falsche Anreize setzt. Hohe Preise sind ein Signal für Knappheit. Für die Unternehmen bilden sie einen Anreiz für Innovation. Wird dieser Prozess künstlich verzögert, kann er danach umso härter ausfallen.

Drittens lehrt die realpolitische Erfahrung, dass als temporär angekündete Maßnahmen nur sehr schwer wieder abzuschaffen sind. Das süße Gift der Subventionen hat noch jeden süchtig gemacht.»

«La Vanguardia»: Kampf gegen die Mafia erfordert viel Mut

MADRID: Zum Schlag gegen die italienische 'Ndrangheta-Mafia mit insgesamt rund 150 Festnahmen in Italien, Deutschland und anderen Ländern schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Der Kampf gegen die Mafia, sei es die kalabrische 'Ndrangheta, die Cosa Nostra oder die Camorra, erfordert auf globaler Ebene einen großen und beharrlichen politischen, juristischen und polizeilichen Willen. Er erfordert auch viel Mut von denjenigen, die in diesen Krieg verwickelt sind, denn die Fähigkeit der Mafia, Vergeltung zu üben und sich von Schlägen zu erholen, ist enorm. In der Vergangenheit hat sie es immer wieder geschafft, sich in der einen oder anderen Form wiederzubeleben. Im 21. Jahrhundert ist die Mafia ein Feind, dem man keine Ruhepause gönnen darf. Diese neue europäische Polizeizusammenarbeit zur Eindämmung der weltweiten Ausbreitung der organisierten Kriminalität ist daher zu begrüßen.»