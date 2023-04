Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Jyllands-Posten»: Joe Biden kann seinem Alter nicht davonlaufen

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Donnerstag die Bewerbung von Joe Biden für eine zweite Amtszeit als US-Präsident:

«Joe Biden hat offiziell mitgeteilt, was alle erwartet haben. Er wünscht sich eine weitere Amtszeit im Weißen Haus, und egal, wie intensiv er auf die Bühne joggt, kann er seinem Alter nicht davonlaufen. Biden besitzt eine enorme Erfahrung von einem langen Leben in der Politik, darunter eine erste Amtszeit als Präsident. Seine politischen Ergebnisse sind durchweg gut. Aber es ist und bleibt sein Alter, um das es geht. Man kann das als ungerecht bezeichnen, womöglich etwas altersdiskriminierend, aber es führt kein Weg dran vorbei. Die Welt befindet sich gerade in einem gewaltigen Aufbruch, nicht zuletzt in der Hochtechnologie. Es ist unmöglich, nicht zu thematisieren, ob Biden bereits zu alt ist oder es sein wird.»

«El País»: Lulas Brasilien und die neue Weltordnung

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag den Besuch des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Portugal und Spanien:

«Lula hat in Europa die neutrale Position Brasiliens im Ukraine-Krieg auch nach einem großen Disput mit den USA und der Europäischen Union bekräftigt. (...) Die Forderung Lulas nach Frieden ist der starke Punkt eines von Brasilien angeführten und von mehreren neutralen Ländern unterstützten Verhandlungsprojekts, das allerdings noch viele offene Flanken hat. (...)

Lula erinnerte den Westen auch daran, dass ein Großteil des so genannten Globalen Südens nicht in das Tauziehen zwischen den USA und China hineingezogen werden möchte. In der neuen Weltordnung, die sich abzeichnet, wird man nicht verhindern können, dass bündnisfreie und neutrale Länder eine eigene Rolle spielen, ohne dass die Interessen der Großmächte die wachsende Bedeutung von Staaten wie Indien oder Brasilien im Keim ersticken. Sowohl Neu Delhi als auch Brasilia agieren bereits, um sich als Hauptakteure einer neuen Bewegung von Ländern zu positionieren, die wichtiger als die Gruppe der 77 während des Kalten Krieges sein wird.»

«Lidove noviny»: Orbans Ungarn unterstützt die Kirchen

PRAG: Vor dem am Freitag beginnenden dreitägigen Besuch von Papst Franziskus in Ungarn schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Die Reisen des Papstes um die Welt entbehren nicht einer gewissen Logik. Häufig fährt er dorthin, wo nicht nur wenige Katholiken leben, sondern insgesamt wenige Christen. (...) Ungarn ist wie die meisten Staaten des ehemaligen Ostblocks stark säkularisiert. Doch es fällt in einem Punkt aus der Reihe: Die Kirchen und staatlich anerkannten Glaubensgemeinschaften können mit bedeutender Unterstützung seitens des Staates rechnen. Ministerpräsident Viktor Orban bekennt sich selbst zur reformierten Kirche und dem Calvinismus, wenngleich er seit langem Sympathien für die katholische Liturgie hegt. Seine Regierung präsentiert sich als Verteidigerin traditioneller Werte. Sie begründet ihre Ablehnung der Migration - vor allem aus muslimischen Ländern - mit der Notwendigkeit, den christlichen Charakter Europas zu erhalten.»

«NZZ»: China schert sich nicht um internationales Recht

ZÜRICH: Zur Außen- und Sicherheitspolitik Chinas meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Langsam, aber sicher versucht China das Prinzip der territorialen Integrität aufzuweichen. Dafür hat es den Begriff «legitime Sicherheitsinteressen und -bedenken» eingeführt. Diese können potenziell den Einsatz von Gewalt rechtfertigen: Wenn eine Großmacht in die Einflusssphäre einer anderen Großmacht eindringt - wie es die Nato in den Augen Wladimir Putins und der Machthaber in China getan hat -, ergeben sich daraus «legitime Sicherheitsbedenken». Insbesondere den Staaten rund ums Südchinesische Meer sollte das zu denken geben. Da hat China mehrfach gezeigt, dass es sich nicht um internationales Recht schert.»

«The Guardian»: Hilfe für Sudans Nachbarn bei Flüchtlingsaufnahme

LONDON: Zur Lage im Sudan meint die britische Zeitung «The Guardian» am Donnerstag:

«Jetzt, wo Ausländer das Land verlassen haben und viele Einwohner aus Städten geflohen sind, werden die Kämpfe wahrscheinlich wieder zunehmen. Wie UN-Generalsekretär António Guterres warnte, gefährdet der Machtkampf nicht nur die Zukunft des Sudans, sondern droht auch «über die Grenzen hinweg eine Detonation auszulösen, die jahrelang unermessliches Leid verursachen könnte».

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass denjenigen, die zu fliehen versuchen, sicheres Geleit und Zuflucht gewährt wird, wie es einst der Sudan selbst anderen Kriegsflüchtlingen ermöglicht hatte. Die internationale Gemeinschaft sollte Ägypten und andere Länder drängen, Visabeschränkungen zu lockern und die Grenzübertritte zu beschleunigen. Sie sollte zudem den Aufnahmeländern helfen, die notwendige Unterstützung bei der Ankunft von Flüchtlingen zu leisten. Die UN schätzen, dass bisher bis zu 20.000 Menschen aus der sudanesischen Region Darfur in den Tschad gelangt sind, der bereits Hunderttausende von Flüchtlingen beherbergt. Arme und schwache Nationen können das nicht allein bewältigen.»