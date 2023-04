Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 20.04.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

«Irish Times»: Verbreitung von Lügen ist keine freie Meinungsäußerung

DUBLIN: Zur Schadenersatzzahlung des US-Medienkonzerns Fox an den Wahlmaschinenhersteller Dominion meint die «Irish Times» am Donnerstag:

«Die Behauptungen, Dominion sei an einer Wahlmanipulation beteiligt, die in verschiedenen Fox-Sendungen mehr als 20 Mal wiederholt wurden, waren offenkundig falsch. Die einzige Verteidigung von Fox war, dass man doch nur im öffentlichen Interesse über entsprechende Behauptungen der Wahlkampagne von Donald Trump «berichtet» habe.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat den ersten Verfassungszusatz (über freie Meinungsäußerung) weit ausgelegt und Journalisten, die sich mit Verleumdungsklagen konfrontiert sehen, erhebliche Immunität gewährt, wenn sie einen Fehler machen. Doch vorsätzliche Lügen sind nicht geschützt. (...)

Fox-Eigentümer Rupert Murdoch erklärte bei seiner Voranhörung, einige Moderatoren hätten wohl Donald Trumps Lügen «gebilligt». Unabhängig davon, wie schwierig das Verfahren für Dominion in technischer Hinsicht geworden wäre, beschloss man bei Fox, Murdoch sowie prominenten «Talenten» des Senders die Peinlichkeit zu ersparen, vor Gericht aussagen zu müssen.»

«Verdens Gang»: Donald Trumps Megafon entgeht langwierigem Prozess

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Donnerstag die Schadenersatzzahlung des konservativen US-Medienkonzerns Fox an den Wahlmaschinenhersteller Dominion wegen falscher Berichte:

«Lügen über Wahlbetrug, auch verbreitet von Fox News, haben der US-Demokratie großen und langanhaltenden Schaden zugefügt. Ein Gerichtsprozess hätte noch mehr ans Licht bringen können. Doch dazu kommt es nicht. In einem Vergleich muss Fox News, Amerikas meistgesehener Nachrichtensender, Schadenersatz in Höhe von 787,5 Millionen US-Dollar zahlen. Gleichzeitig muss Fox falsche Behauptungen über Wahlbetrug einräumen. Das ist der Preis, den das Unternehmen dafür zahlen muss, als Megafon von Donald Trump gedient zu haben. Natürlich wollte Fox News einen langwierigen Prozess vermeiden. Die Unternehmensführung, darunter Medienmogul Rupert Murdoch, und einige der berühmtesten Moderatoren müssen nun nicht unter Eid aussagen. Das hätte zu einer peinlichen Angelegenheit werden können.»

«Pravo»: Ukraine-Krieg in einer Sackgasse

PRAG: Die Zeitung «Pravo» aus Tschechien schreibt am Donnerstag zur Entwicklung im Ukraine-Krieg:

«Man befindet sich in einer Sackgasse. Es werden erbitterte Kämpfe geführt, Menschen sterben - und ein Ende des Ganzen ist nicht in Sicht. Kiew zeigt in diesem Moment keine Bereitschaft zu Verhandlungen. Und Moskau stellt Bedingungen, die Gespräche praktisch ausschließen. Nicht einmal bei den Verbündeten der Ukraine herrscht Einigkeit darüber, wie das Ende des Krieges aussehen soll. Die baltischen Staaten und in einem großen Maße auch Polen und Tschechien würden Russland am liebsten vollständig besiegt sehen. Andere Länder wie Frankreich und Deutschland warnen vor solchen Bemühungen. Sie sind bereit, die Ukraine zu unterstützen, aber nur solange diese Hilfe Verteidigungscharakter hat.»

«De Telegraaf»: Millionenvergleich ist ein Schnäppchen für Fox

AMSTERDAM: Zur Schadenersatzzahlung des US-Medienkonzerns Fox an den Wahlmaschinenhersteller Dominion wegen falscher Berichte meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Donnerstag:

«Fox News hatte den Zuschauern monatelang erzählt, dass es bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen einen weit verbreiteten Betrug gegeben hatte und dass Dominion dabei eine Schlüsselrolle spielte. Doch vor einem Gerichtsverfahren schreckte Fox zurück. Interne E-Mails zeigten, dass prominente Moderatoren und auch der große Boss Rupert Murdoch sehr wohl wussten, dass Geschichten über eine Einmischung Venezuelas und geheime Software nichts anderes als Verschwörungstheorien waren und sind. Aber das Fox-Publikum, zumeist Trump-Anhänger, wollte das nicht hören. (...)

Wäre der Prozess durchgegangen, hätte Fox seine Beziehung zu den Zuschauern aufs Spiel gesetzt. Denn was wäre, wenn Stars wie Tucker Carlson und Sean Hannity unter Eid hätten erklären müssen, warum sie sich intern über Trump und dessen Verbündete lustig machten, dem Publikum aber vorgaukelten, sie nähmen die Geschichten über Wahlbetrug ernst? Und was wäre, wenn der Richter dem Sender eine Richtigstellung auferlegt hätte? Das wäre schlecht fürs Geschäft gewesen. Diese 787 Millionen Dollar sind im Vergleich dazu ein Schnäppchen für Fox.»

«Magyar Nemzet»: Ungarn will keine Bevormundung aus Brüssel

BUDAPEST: Zum ungarischen Importverbot für Getreide aus der Ukraine schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Donnerstag:

«Die knapp zwei Jahrzehnte (seit Ungarns EU-Beitritt) lehren uns, dass (...) die Führung der EU, mit der Europäischen Kommission an der Spitze, mit allen Mitteln danach strebt, aus der Union unabhängiger, souveräner Staaten die «Vereinigten Staaten von Europa» zu formen. (...) Es liegt an uns selbst, dass die ungarischen Landwirte nicht bloß deshalb Nachteile erleiden, weil irgendwer irgendwo entschieden hat, dass von nun an die europäische Landwirtschaft zu kollektivieren sei. Wir wollen das nicht. Wir brauchen kein ukrainisches Getreide, so wie wir auch sonst nichts brauchen, womit unsere Lagerhäuser voll sind und wovon wir selbst jede Menge produzieren, womit wir wettbewerbsfähig sind und es auch bleiben.»

«NZZ»: Schadenersatzzahlung ist ein Warnschuss an US-Medien

ZÜRICH: Der konservative US-Medienkonzern Fox hat sich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion außergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung von 787,5 Millionen US-Dollar geeinigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Noch nie hat ein Medium wegen einer Verleumdungsklage so viel an einen Kläger bezahlt. Die hohe Summe ist ein Warnschuss an die Medien: Lügen zu verbreiten ist in den USA teuer und lohnt sich nicht. Fox News kann mit dem Vergleich verhindern, dass die Öffentlichkeit in den Maschinenraum des Newskanals mit rund 3,5 Millionen Zuschauern zur Primetime schauen kann - ein Medium, das am liebsten schießt anstatt seriös zu berichten. (...)

Es gibt nun Stimmen, die beklagen, dass es nicht zum Prozess kommt, in dem Fox News hätte offenlegen müssen, wie der Sender Journalismus betreibt und wie er mit Fakten umgeht. Auch hätte eine Verurteilung wegen Verleumdung, die aufgrund der Fakten in diesem Fall wahrscheinlicher gewesen wäre als in anderen Verleumdungsklagen, ein noch lauterer Warnschuss sein können. Doch wer es wissen will, dem ist bereits heute hinlänglich bekannt, dass Fox News und andere Murdoch-Medien News als Handelsware verstehen und in journalistischer Tätigkeit nicht das Streben nach Wahrheit sehen.»

«El País»: Spaniens Altkönig muss sich bei den Menschen entschuldigen

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag den zweiten Heimatbesuch des spanischen Altkönigs Juan Carlos:

«Die Reisen, die König Juan Carlos nach Spanien unternommen hat, seit er im August 2020 nach Abu Dhabi ins Exil ging, haben nicht zur Normalisierung der Lage beigetragen. Diese Reise hat erneut die Entfremdung sichtbar gemacht zwischen dem emeritierten König und dem Königshaus, das erst aus der Presse von den Plänen erfuhr. Wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu seinem Vermögen eingestellt hat, dann nicht, weil keine Straftat vorlag, sondern weil es vorgeschrieben war oder seine Immunität ihn während seiner Amtszeit als Staatsoberhaupt schützte. Die Ermittlungen bestätigten das Vorliegen eines möglichen Steuerbetrugs. Und dies bedarf einer moralischen Wiedergutmachung, auch wenn es nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann, denn das Verhalten eines Königs, wie Felipe VI. betont, muss nicht nur legal, sondern auch «vorbildlich» sein. Deshalb muss sich Juan Carlos erklären und bei der Gesellschaft entschuldigen, wenn er seine Lage normalisieren will.»