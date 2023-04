Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Lidove noviny»: Partnerschaft mit USA besser als Autonomie

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien vergleicht am Donnerstag die jüngste China-Reise des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit dem aktuellen USA-Besuch des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki:

«Beide Reisen hinterlassen einen völlig unterschiedlichen Eindruck. Macron präsentierte sich in Peking als außenpolitischer Einzelgänger. In Erinnerung bleibt vor allem seine Forderung, dass die Europäer um mehr Eigenständigkeit in der globalen Politik kämpfen sollten. (...) Morawieckis Reise über den Atlantik wirkt dagegen wie ein Kontrastprogramm. Der polnische Ministerpräsident sendet damit das Signal aus, dass er die Allianz zwischen Europa und den USA nicht als eine leere Formalität betrachtet, sondern als sinnvoll für die Zukunft. Statt einer strategischen Autonomie von den Vereinigten Staaten schlage er eine strategische Partnerschaft mit Washington vor, sagte Morawiecki. Das sollte man in Stein meißeln.»

«La Vanguardia»: Meloni setzt die EU unter Druck

MADRID: Zur Verhängung des Notstandes in Italien wegen der hohen Migrationszahlen schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Die italienische Ministerpräsidentin (Giorgia Meloni) verschärft ihre Anti-Einwanderungspolitik und setzt die EU unter Druck (...) Es handelt sich um eine noch nie dagewesene Maßnahme. Der tatsächliche Umfang lässt sich noch nicht einschätzen. Die Maßnahme wird aber den italienischen Behörden ermöglichen, außergewöhnliche Befugnisse zu nutzen, um die Identifizierung und die Ausweisung von irregulären Migranten zu beschleunigen. (...)

Die Entscheidung von Meloni ist eine klare Botschaft an Brüssel. Italien besteht darauf, dass die Migrationskrise eine gemeinsame Strategie der Europäischen Union erfordert (...) Meloni fordert Entscheidungen. Sie besteht bereits seit Monaten darauf. Sie fordert von den europäischen Partnern mehr Solidarität und dass sie diese Quoten für Asylbewerber akzeptieren. Und sie hat damit nicht unrecht.»

«The Guardian»: Welt braucht Investitionen in grüne Technologien

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Donnerstag die Konjunkturprognosen des IWF und der Weltbank:

«Zum Teil kann die düstere Lage Putin angelastet werden, aber in Wirklichkeit steckte die Weltwirtschaft schon vor dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie in einer tiefen Krise fest, die der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers als «säkulare Stagnation» bezeichnete. Chinas Wachstum hat sich stark verlangsamt. Im Westen genossen viele Länder ein Jahrzehnt lang fast kostenloses Geld, was ein idealer Zeitpunkt für Investitionen gewesen wäre. (...)

Wie Analysten der Klimakrise immer wieder betonen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die reichen Länder dieses Jahrzehnt nutzen, um ihre Volkswirtschaften von fossilen Brennstoffen und Junk-Konsum zu entwöhnen. Das ist der sicherste Weg, um die Gefahr eines noch größeren Klimachaos zu verringern, das schon jetzt Teile der Welt heimsucht. (...) Doch während Joe Biden in den USA mit seinen Investitionen in grüne Technologien, Infrastrukturen und Dienstleistungen beeindruckende Schritte unternommen hat, wird dieses Beispiel von anderen westlichen Ländern nicht aufgegriffen - obwohl es, wie das Weiße Haus argumentiert, die Wirtschaft ankurbeln würde.»

«Tages-Anzeiger»: Cannabis-Vision schrumpfte zur Legalisierung light

ZÜRICH: Zu den Cannabis-Plänen der Bundesregierung heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Karl Lauterbach und Cem Özdemir gaben sich alle Mühe, so zu tun, als hätten sie beim ewigen Streit um legales Cannabis endlich den historischen Durchbruch geschafft. Aber es nützte alles nichts: Auch dieses Prestigeprojekt der Ampelkoalition wurde zuletzt von der Wirklichkeit so zerrieben, dass auch die frohe Kunde der Minister kaum mehr Begeisterung auslöste.

Als Lauterbach im vergangenen Herbst seine Pläne erstmals vorgestellt hatte, war das noch ganz anders gewesen. Der sozialdemokratische Gesundheitsminister hatte geschwärmt, Deutschland könne mit seinen kühnen Vorschlägen zu einem Vorbild für ganz Europa werden. (...) Doch daraus wird erst mal nichts.

Die Europäische Kommission hat der deutschen Regierung in der Zwischenzeit klargemacht, dass der umfassenden Legalisierung europäisches Recht und Völkerrecht entgegenstehen, über das sich Deutschland nicht einfach hinwegsetzen kann. Lauterbach reagierte auf die Absage, indem er seine große Vision flugs zu einer «Legalisierung light» schrumpfte.»

«NZZ»: Datenleck im Pentagon schafft Misstrauen

ZÜRICH: Zur Veröffentlichung von US-Geheimdokumenten zum Ukraine-Krieg meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Dass der Geheimnisverrat für die Amerikaner eine riesige Peinlichkeit darstellt und ihren Interessen schadet, steht dabei ebenso außer Frage wie die Echtheit der meisten Papiere. Ihre Veröffentlichung schafft Misstrauen und Unsicherheit - innerhalb des Washingtoner Apparats, in den Beziehungen zu den Verbündeten und in der Öffentlichkeit. Dies wird für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges größere Bedeutung haben als der eigentliche Inhalt der Papiere. (...) Der Anreiz für andere Länder, mehr Verantwortung zu übernehmen, sinkt damit, die ukrainische Abhängigkeit von den Amerikanern steigt potenziell. Gleichzeitig schüren die Dokumente das Misstrauen zwischen Kiew und Washington. Dadurch dürften sie zu einem verringerten Informationsfluss untereinander beitragen, der die Allianz anfälliger für Fehlkalkulationen macht. Eine genaue Abstimmung bleibt aber für den Erfolg der Ukraine zentral.»