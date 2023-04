Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Beziehungen Europa-China bleiben schwierig

Barcelona (dpa)- Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag den Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in China:

«Der politische und diplomatische Auftritt der EU in China, der vor wenigen Tagen mit dem Besuch des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez begonnen hatte, wird von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron fortgesetzt. Themen sind vor allem der Krieg in der Ukraine und die Handelsbeziehungen. Die EU unterstützt den Friedensplan der Ukraine und sieht Chinas Initiative skeptisch. Dennoch will Europa sondieren, ob Xi Jinping eine Vermittlerrolle übernehmen könnte.

Auch die Handelsbeziehungen prägen den Besuch. Xi Jinping will weiter Geschäfte mit Europa machen. Peking warnt jedoch, Europa werde einen hohen Preis zahlen, falls der Handel in für China interessanten Bereichen reduziert würde. Handel ist für den asiatischen Riesen eine der Hauptwaffen seiner Außenpolitik. Die Beziehungen zwischen Europa und China haben sich wegen des Stillstands beim Investitionsabkommen und der Weigerung Pekings, Russland für die Invasion der Ukraine zu verurteilen, verschlechtert. Daran wird wohl auch der Besuch der beiden Europäer nur wenig ändern.»

«Financial Times»: Chinas Haltung zum Ukraine-Krieg ist entscheidend

LONDON: Die britische Tageszeitung «Financial Times» kommentiert am Donnerstag die Beziehungen zwischen der EU und China:

«Der Krieg Russlands gegen die Ukraine war für die EU ein Wendepunkt, der einen tiefgreifenden Wandel in der Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik erforderlich machte. Ob Peking Russlands Kriegsanstrengungen unterstützt oder wirklich eine Vermittlung anstrebt, wird für die Beziehungen zwischen der EU und China in den kommenden Jahren ein «entscheidender Faktor» sein, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letzte Woche in einer offenen und deutlichen Rede sagte. Diese Botschaft sollte beim Besuch von der Leyens und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking unmissverständlich vermittelt werden.»

«Tages-Anzeiger»: Verfahren gegen Trump mobilisiert die Republikaner

ZÜRICH: Zum Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump heißt es am Donnerstag im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Seine Bewerbung fürs Präsidentenamt hat Trump bereits vor Monaten angekündigt. Seither dümpelte seine Kampagne vor sich hin. Jetzt aber ist wieder Trump-Time, alle Kameras sind auf ihn gerichtet, die dramatischen Bilder sind allgegenwärtig. Die USA und der Rest der Welt wissen längst, dass Trump jeden Auftritt politisch zu seinen Gunsten zu nutzen weiß, und sei der Anlass dafür noch so haarsträubend. Das zeigen Trumps steigende Zustimmungsraten und die Millionen an Spendengeldern, die ihm zufließen. (...)

Derzeit ist schwer vorstellbar, dass Trump die Nominierung zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten 2024 noch verwehrt werden kann. Aber wird Trump auch nochmals US-Präsident? Die Demokraten sind gut beraten, dem Beispiel Joe Bidens zu folgen und eine Verwicklung in die New Yorker Strafverfolgung zu vermeiden, die die republikanische Basis mobilisiert. Gleichzeitig aber dürfte die Trump-Show auch die demokratischen Wählerinnen und Wähler aufrütteln.»

«Wall Street Journal»: Zunehmende Unterstützung für Taiwan

NEW YORK: Zum Treffen des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen schreibt das «Wall Street Journal»:

«McCarthy hatte einen eigenen Besuch in Taiwan in Erwägung gezogen, aber er nahm dann lieber davon Abstand und traf Tsai bei einem sogenannten «Transit»-Stopp auf ihrer Reise in andere Teile des amerikanischen Kontinents. Die beiden Anführer bemühten sich, nicht zu provozieren, aber die Symbolik des Treffens zeigt die wachsende Unterstützung für Taiwan, da China bedrohlicher geworden ist. (...) Taiwan will sich weiter selbst regieren, damit es nicht wie Hongkong endet, wo China sich nicht an sein Großbritannien vertraglich gegebenes Versprechen einer Autonomie für 50 Jahre hielt. Die USA und Taiwan müssen dringend mehr tun, um die Verteidigungskraft der Insel gegen einen möglichen chinesischen Angriff zu stärken. Aber China ist selbst schuld an der wachsenden parteiübergreifenden Unterstützung in den USA für Taiwan.»