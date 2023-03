Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.23 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«Latvijas Avize»: Russland wird zum Rohstoffanhängsel Chinas

RIGA: Zum Staatsbesuch von Chinas Staatschef Xi Jinping in Russland schreibt die lettische Tageszeitung «Latvijas Avize» am Donnerstag:

«Die Ergebnisse der Gespräche zwischen den Präsidenten Russlands und Chinas in Moskau und die unterzeichneten Dokumente zur langfristigen Zusammenarbeit zeigen, dass Russland zu einem Rohstoffanhängsel für China wird. Von einer gleichberechtigten Zusammenarbeit kann keine Rede sein. Chinas Staatschef Xi Jinping wurde im Kreml als «lieber Freund» mit besonderen Ehren empfangen. Doch zeigte er sich selbst nicht so entgegenkommend gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, der auf eine schnelle Antwort auf seine Rufe nach Unterstützung gehofft hatte.»

«Washington Post»: Ideale lassen sich nicht einsperren

WASHINGTON: Zum Vorgehen gegen die Bürgerrechtsorganisation Memorial in Russland und harschen Straflager-Urteilen gegen zwei Lukaschenko-Kritikerinnen in Belarus schreibt die «Washington Post»:

«[Memorial] wurde zur wichtigsten Bürgerorganisation Russlands, ein mächtiges Symbol des Ideals, dass Untaten der Vergangenheit nicht vergessen werden, ebenso wenig die Lehren daraus. Dies war ein Gräuel für Putin, dem früheren KGB-Offizier (...), der während der aufblühenden demokratischen Hoffnungen in den Gorbatschow-Jahren dem Geheimdienst in Dresden, Deutschland, diente. (...) Memorials Beharrlichkeit war zu viel für Putin und die Sicherheitsdienste, die nun jegliche freie Meinungsäußerung verboten haben. (...)

Unabhängig davon entfaltet sich dieselbe Entschlossenheit, freie Meinung zu unterdrücken, weiter im benachbarten Belarus, dessen Machthaber, Alexander Lukaschenko, Putins Verbündeter ist. (...) All die Verhaftungen bedeuten Schwierigkeiten und Trauma für jene, die zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurden. Aber Razzien und Festnahmen können keine Idee unterdrücken - oder das Verlangen der Menschen danach, frei zu leben von den Despoten, die Russland und Belarus regieren.»

«El País»: Sánchez geht gestärkt aus Misstrauensvotum hervor

MADRID: Zum gescheiterten Misstrauensvotum der spanischen Rechtspopulisten gegen den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez etwa acht Monate vor der Parlamentswahl schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Die Haltung der (oppositionellen konservativen Volkspartei) PP, sich der Stimme zu enthalten, anstatt gegen den Misstrauensantrag zu stimmen, ist völlig unverständlich. (...) Die PP hat außerdem die Gelegenheit verpasst, ein Programm vorzulegen, das ihre Vorschläge für die Wirtschafts-, die Sozial-, die Geschlechter- und die Beschäftigungspolitik sichtbar macht. (...)

Die Regierung geht dagegen gestärkt aus den Parlamentsdebatten hervor. Und es bleibt abzuwarten, ob der Antrag für (die Rechtspopulisten von) Vox wirklich schiefgelaufen ist. Die PP hat nämlich ihre Position im Parlament verwässert und kein Projekt präsentiert, mit dem sie sich von der extremen Rechten, die sich tagtäglich und intensiv um Demokratieabbau bemüht, abgrenzen und mit dem sie gegen die linke Koalitionsregierung konkurrieren kann.»

«Nepszava»: Xis Besuch in Moskau markiert Beginn von Russlands Ende

BUDAPEST: Über den Moskau-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Trotz aller Verbrüderung und Freundschaft unterstützt China (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin nicht bedingungslos. Xi Jinping hat sich in Moskau auf keine wesentlichen Verpflichtungen eingelassen. Die gemeinsame Erklärung der beiden Führer enthält Allgemeinplätze. Zum Beispiel ist keine Rede davon, dass die Befürchtungen Washingtons wahr würden und China Waffen nach Russland schickt. Für Peking lohnt es sich nicht, wegen Putin ein derartiges Risiko auf sich zu nehmen.

In Wirklichkeit markiert Xis Besuch den Beginn von Russlands Zerfall. Dieser wird nicht so spektakulär ausfallen wie der (der Sowjetunion) 1991, doch wird er sich sehr schmerzhaft gestalten. Moskau wird zum Vasallen Chinas und verliert langsam jegliches weltpolitisches Gewicht.»

«Financial Times»: Peking hat Druckmittel gegen Moskau in der Hand

LONDON: Die britische Tageszeitung «Financial Times» kommentiert am Donnerstag den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau:

«Der Krieg hat Moskau noch abhängiger von China gemacht. Das gibt Xi ein echtes Druckmittel in die Hand, sollte er es nutzen wollen. Es mag nicht in Pekings Interesse sein, dass Putin eine demütigende Niederlage erleidet und damit seine Führungsposition aufs Spiel setzt. Aber es liegt auch nicht in Chinas Interesse, tiefer in einen langen und destabilisierenden Konflikt hineingezogen zu werden.

Ein klügerer Kurs für Peking wäre es, öffentlich mehr Distanz zu Moskaus Aggression zu schaffen und Putin insgeheim klarzumachen, dass er in der Ukraine nicht gewinnen kann. Pekings derzeitiger Weg dient nur dazu, die Spannungen mit dem Westen weiter anzuheizen und die Abkopplung von seinen größten Handelspartnern zu beschleunigen.»

«Volkskrant»: Xi sitzt am Steuer und lässt Putin mitfahren

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Donnerstag den Moskau-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping:

«Wenn in den vergangenen Tagen eines deutlich geworden ist, dann ist es Russlands rascher Abstieg vom Status einer «Supermacht». Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin feierten in Moskau zwar die «Freundschaft der starken Männer», die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Doch dass es sich dabei nicht länger um ein Duett zwischen mehr oder weniger Gleichen handelt, dürfte niemandem entgangen sein - außer dem russischen Staatsfernsehen.

Zum x-ten Mal bejubelten beide Staatschefs diese Woche das Entstehen einer «multipolaren Weltordnung», womit sie das Ende der US-Dominanz meinen. Doch in Wirklichkeit kann Putin noch froh sein, wenn er als unberechenbarer revanchistischer Bursche weiter hinten mitfahren darf, während Xi am Steuer sitzt.»

«NZZ»: Westen sollte auf Dialog mit China setzen

ZÜRICH: Zum Moskau-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping meint die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz am Donnerstag:

«Die USA haben deutlich gemacht, dass sie China mit ähnlichen Sanktionen wie Russland belegen würden, sollte China Russland mit Kriegsmaterial unterstützen. Die EU würde höchst wahrscheinlich mitziehen. China wäre isoliert, die Beziehungen mit dem Westen wären irreparabel beschädigt. Xi Jinpings Traum vom «gemeinsamen Wohlstand» für China wäre dann wohl ausgeträumt.

Noch gelingt es Peking, ein solches Dilemma zu verhindern, indem es sich taktisch geschickt auch ein wenig von Russland distanziert. (...) Denn insbesondere mit der EU sieht Xi noch Hoffnung auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Doch Xis Spagat wird immer breiter, die Spaltung der Welt wie im Kalten Krieg immer offensichtlicher. Statt auf Abschreckung sollte der Westen jetzt auf intensiven Dialog mit China setzen. Wenn sich in Peking die Überzeugung festgesetzt hat, dass es früher oder später sowieso auf einen Bruch mit dem Westen hinauslaufen wird, hat Xi nichts mehr zu verlieren. Dann wird er Putin auch mit Kriegsmaterial unterstützen.»

«Sydney Morning Herald»: Keine Sehnsucht nach Boris-Zirkus

SYDNEY: Zum Auftritt des früheren britischen Premierministers Boris Johnson vor einem Parlamentsausschuss wegen der «Partygate»-Affäre schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag:

«Johnson könnte endlich jede Chance auf Rehabilitierung verspielt und möglicherweise seine politische Karriere beendet haben. Der frühere britische Premierminister verlor am Mittwoch bei einer langwierigen Befragung des Privilegien-Ausschusses des Unterhauses die Fassung und warf dessen Mitgliedern «kompletten Nonsens» vor.

Am gleichen Tag, an dem sein Nachfolger Rishi Sunak eine Rebellion einer Gruppe konservativer Hardliner - darunter Johnson - wegen seines Nordirland-Brexit-Deals abwehren konnte, sieht das einstige politische Phänomen jetzt wie ein Rohrkrepierer aus. Selbst wenn er die härteste der möglichen Strafen überlebt, zeigen die Briten keine Sehnsucht nach einer Rückkehr zum alten Boris-Zirkus. Vier Stunden auf der Anklagebank waren eine rechtzeitige Erinnerung an das Chaos.»