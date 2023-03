Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.23 | Aktualisiert um: 14:00 | Überblick

«Tages-Anzeiger»: Russland hat von der Schweiz nichts zu befürchten

ZÜRICH: Die Schweiz erlaubt keine Lieferung von dort hergestelltem Militärmaterial an die Ukraine. Dazu meint der in Zürich erscheinende «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Zweimal hat das Parlament diese Woche über indirekte Waffenhilfe für die Ukraine entschieden. Resultat: Die Lieferung von Munition und weiterem militärischem Equipment an die Opfer des russischen Angriffskriegs bleibt kategorisch verboten - auch für Drittstaaten, die zuvor gekauftes Schweizer Kriegsmaterial in die Ukraine ausführen möchten. (...)

Es zeichnet sich immer klarer ab: Von der Schweiz haben die Angegriffenen in der Ukraine nichts zu erhoffen und die russischen Aggressoren nichts zu befürchten. Stattdessen werden wir pflichtschuldig beiden Seiten unsere Guten Dienste anbieten. Die Neutralität zeigt wieder mal ihr kaltes Zahnpastalächeln.»

«NZZ»: Schweiz braucht eine fortschrittliche Neutralität

ZÜRICH: Deutschland darf weiterhin keine Schweizer Panzermunition an die Ukraine liefern. Bemühungen um eine entsprechende Lockerung des Schweizer Kriegsmaterialgesetzes sind im Parlament in Bern gescheitert. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Wer die Schweiz konsequent als Teil der freien Welt positionieren will, muss einen Schritt vorwärts machen. Natürlich kommen eine Aufgabe der Neutralität und ein Nato-Beitritt nicht infrage. Mutig, befreiend und konsequent wäre aber eine Orientierung an dem Modell, das Schweden nach 1989 praktizierte: Die Schweiz bleibt militärisch bündnisfrei, pflegt weiterhin eine ausgeprägte Neutralitätspolitik, verzichtet aber auf die fixe Bindung an das Neutralitätsrecht.

Dieser fortschrittlichere Standpunkt erhöhte die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfreiheit, auch was militärische Kooperationen angeht. (...) Jetzt auf einer Neutralität mit Satzungen von 1907 zu beharren, ist das Gegenteil einer bewahrenden Haltung. Die Zirkeldiskussion um das Schweizer Kriegsmaterial schadet dem Ruf der Schweiz und ihrer Rolle als neutrales Land. Eine fortschrittliche Neutralität ist wohl noch nicht mehrheitsfähig, aber doch das Gegenmodell zum neutralen Stillstand.»

«Der Standard»: kleiner Propagandaerfolg für Russland

WIEN: Zu den neuesten Ermittlungen zur Beschädigung der Nordstream-Pipelines in der Ostsee schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Unmittelbar nach den Anschlägen hatten viele Fachleute - aber auch einige Regierungen - im Westen vor allem Russland in Verdacht, Drahtzieher der Sabotage zu sein. Tatsächlich aber stand die These, Moskau habe seine eigenen Pipelines gesprengt, von Beginn an auf tönernen Füßen. Das mögliche Motiv - der Kreml habe damit die Angst der Deutschen vor einem kalten Winter schüren wollen - wirkte allzu konstruiert.

Wohin die neuen Spuren tatsächlich führen, muss sich erst weisen. «Proukrainisch» können westliche Geheimdienste sein oder auch russische Gegner von Wladimir Putins Kriegskurs. Auch eine False-Flag-Operation des Kreml, um die Ukraine zu diskreditieren, wäre denkbar. In Moskau sieht man sich jedenfalls bestätigt. Der Kreml hatte die Schuld stets von sich gewiesen - und darf nun einen kleinen Propagandaerfolg für sich verbuchen.»