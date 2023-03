Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Nigerias Wahlsieger steht für eine gefährliche Kontinuität

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Donnerstag das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Nigeria:

«Nun, wo mit Bola Tinubu der Wahlsieger feststeht, ist klar: Sosehr Nigeria nach Wandel lechzt, so wenig wird sich das Land politisch verändern. Der taumelnde Riese Afrikas wird auch in den nächsten vier Jahren von einem Mann angeführt, der vor allem für eine gefährliche Kontinuität steht.

Tinubu ist trotz seinen politischen Verdiensten immer wieder mit Korruption in Verbindung gebracht worden. Er soll sich der Geldwäscherei und der Steuerhinterziehung schuldig gemacht haben und in den 1990er Jahren gar im Drogenschmuggelgeschäft involviert gewesen sein. Solche Vorwürfe gegenüber Angehörigen des politischen Establishments sind in Nigeria weit verbreitet - und nicht selten gut begründet.

Dass die Korruption bis in die höchsten politischen Kreise des Landes reicht, ist einer der Hauptgründe, weshalb das rohstoffreiche Land seit Jahrzehnten weit hinter seinem wirtschaftlichen Potenzial zurückbleibt. Das Land würde deshalb dringend einen politischen Führer brauchen, der das grassierende Übel glaubhaft bekämpft. Genau dies aber kann Tinubu aufgrund seiner zweifelhaften Vergangenheit unmöglich sein.»

«Financial Times»: Nigerianer dürfen nicht ohne Hoffnung bleiben

LONDON: Zur Präsidentschaftswahl in Nigeria meint die britische Tageszeitung «Financial Times» am Donnerstag:

«Was Nigeria vor allem brauchte, war eine saubere Wahl, um die grundlegende Botschaft der Demokratie zu bekräftigen: dass ein souveränes Volk seine Anführer wählen kann. Leider ist es dazu nicht gekommen. Die Wahl, die offenbar Bola Tinubu - ein wohlhabender politischer Macher, der für die Regierungspartei All Progressives Congress (APC) kandidierte - die Präsidentschaft bescherte, war bestenfalls schlecht gemanagt. Es ist nicht gelungen, das notwendige gute Beispiel für Westafrika zu setzen, eine Region, in der zu viele Staatschefs ihre Amtszeiten einfach verlängert oder sich mit Waffengewalt an die Macht geputscht haben. Nigeria bleibt zwar eine Demokratie, aber nur knapp.

Es wäre einleuchtend, wenn Gerichte zum Schluss kämen, dass das Gesamtergebnis - trotz einiger offensichtlicher Unregelmäßigkeiten - den Willen des Volkes widerspiegelt. In diesem Fall - oder wenn es gar keine gerichtliche Anfechtung des Ergebnisses gibt - wird Tinubu mit einer der schwierigsten Aufgaben der Welt konfrontiert sein. Nigeria taumelte am Rande einer Katastrophe mit dem Zusammenbruch der Sicherheit und einem fast völlig fehlenden Wirtschaftswachstum. Beides ist nicht länger durchzuhalten. Bis 2050 werden in Nigeria 400 Millionen Menschen leben. Sie dürfen nicht ohne Hoffnung bleiben.»