Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Aktualne.cz»: Tschechien hat sich selbst überrascht

PRAG: Das Nachrichtenportal «Aktualne.cz» aus Tschechien zieht knapp ein Jahr nach dem Beginn der russischen Invasion eine positive Bilanz der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge:

«Wir haben uns selbst überrascht. (...) Die tschechischen Behörden haben seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine rund 476.000 Kriegsflüchtlinge registriert. Der Staat und die Bürger haben den flüchtenden Frauen, Kindern und Männern Hilfe, Unterkunft und Essen angeboten. Viele der Neuankömmlinge haben Arbeit gefunden, einige von ihnen auch Beziehungen oder Freundschaften. Diese Hilfsbereitschaft ist eine gewaltige Veränderung im Vergleich zur wütenden Ablehnung der Schutzsuchenden während der Flüchtlingskrise 2015. Es ist ein riesiger Erfolg und das Beste, was wir im zurückliegenden Jahr erfahren durften.»

«El País»: Haiti geht unter

Madrid (dpa)- Zum jüngsten Bericht des UN-Menschenrechtsbeauftragten Volker Türk zur chaotischen Lage in Haiti und der dort grassierenden Bandenkriminalität schreibt die spanische Zeitung «El País» am Donnerstag:

«Haiti geht unter. Die Agonie des Landes ist nicht neu. Aber der Cocktail aus Gewalt, Korruption, Elend und institutionellem Zusammenbruch, der heute Millionen von Menschen ins Chaos stürzt, scheint einen tragischen Punkt ohne Wiederkehr erreicht zu haben. Der Niedergang beschleunigte sich vor anderthalb Jahren mit der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse. Seitdem regiert Interimspremierminister Ariel Henry das Land in einem Kontext tiefgreifender politischer Instabilität und enormer Unpopularität. Kriminelle Banden, die dort als Gangas bekannt sind, beherrschen nach Schätzungen der UN bis zu 60 Prozent des Territoriums der Hauptstadt Port-au-Prince: Ganze Stadtteile, Straßen und Märkte sind unter ihrer Kontrolle. (...)

Die internationale Gemeinschaft darf die ständigen Warnungen, die aus Haiti kommen, nicht ignorieren. Die schlimme Lage in dem karibischen Land wird immer verzweifelter und es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass die haitianischen Politiker selbst eine Wende herbeiführen können.»

«La Stampa»: Chinas Friedensplan muss Putin Konzessionen abverlangen

TURIN: Zur Rolle Chinas im Ukraine-Krieg und zum Besuch des leitenden chinesischen Außenpolitikers Wang Yi in Moskau schreibt die italienische Tageszeitung «La Stampa» am Donnerstag:

«Kam Wang Yi gestern nach Moskau als Vermittler oder als Verbündeter? Die beiden Eigenschaften schließen einander nicht aus, vielmehr kommt wohl das eine zum anderen. Der Unterschied ist dennoch entscheidend. China schickt sich an, einen Friedensplan für die Ukraine zu präsentieren, während es von den Vereinigten Staaten beschuldigt wird, Militärhilfe für Russland vorzubereiten, die eine Vermittlerrolle unwahrscheinlich machen würde. Setzen wir darauf, dass die Amerikaner sich irren (...). Aber auch, wenn er (Wang) sich in Moskau ohne Waffen in den Händen präsentiert, muss er die Friedensmission mit der russisch-chinesischen Freundschaft in Einklang bringen (...). Um Selenskyj an Bord zu holen, muss der Friedensplan auch Konzessionen von Putin verlangen. Das heißt, er muss für beide Seiten unangenehm sein. Anders wäre die chinesische Vermittlung nicht glaubhaft.»

«The Guardian»: Viele Russen ziehen Hasslügen der Wahrheit vor

LONDON: Die britische Zeitung «The Guardian» kommentiert am Donnerstag die staatliche Repression in Russland:

«Das Ausbleiben eines raschen militärischen Sieges (über die Ukraine) hat ein ohnehin schon autoritäres System noch paranoider und rachsüchtiger gemacht - aus Angst, das vermeintliche Genie des Kremls könnte als Betrüger entlarvt werden. Ein am Mittwoch von OVD-Info, einer maßgeblichen russischen Menschenrechtsorganisation, veröffentlichter Bericht dokumentiert das Ausmaß der Repressionen seit Beginn des Krieges. Fast 20.000 Menschen wurden demnach festgenommen, weil sie an Demonstrationen teilgenommen, Pro-Kriegs-Plakate verunstaltet oder gegen ein Gesetz gegen «Fake News» und «Verleumdung der Armee» verstoßen haben, indem sie die Wahrheit über russische Kriegsverbrechen oder die bloße Tatsache eines Krieges in der Ukraine sagten. (...)

Angesichts dessen ist es schwer, Meinungsumfragen Glauben zu schenken, die eine Zustimmung von 80 Prozent für Putins Führung ausweisen. Zwar besteht kaum ein Zweifel daran, dass er eine feste Basis von Anhängern hat und dass die staatlichen Propagandakanäle einen Personenkult aufrechterhalten. Zu viele Russen bevorzugen eine Diät aus hasserfüllten Lügen, wenn die Alternative die bittere Wahrheit über das ist, was in ihrem Namen getan wird. Aber Umfragen sind unzuverlässig, wenn das Äußern einer anderen Meinung ein krimineller Akt ist.»

«NZZ»: Zweifel an Chinas Friedensinitiative sind groß

ZÜRICH: China könnte zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Friedensplan vorstellen. Die Initiative hatte der leitende Außenpolitiker des Landes, Wang Yi, auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Meint es Peking ernst mit seiner Initiative? Die Zweifel sind leider groß. Noch ist kaum etwas über den chinesischen Friedensplan bekannt, der möglicherweise in den nächsten Tagen publik gemacht wird. Die Äußerungen Wangs in München klingen auf den ersten Blick vielversprechend. Die Grundlage für den Weltfrieden seien die territoriale Integrität und die Souveränität aller Staaten, erklärte er.

Nichts anderes wünschen sich die Ukraine und ihre westlichen Alliierten: Die Worte Wangs bedeuteten aus ihrer Sicht zwingend, dass Russland nicht nur seine Truppen vollständig aus der Ukraine abzieht, sondern dass es auch die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete im Osten freigibt.

Oder versteht Peking unter territorialer Integrität jene Grenzen, die Moskau unilateral und unter Missachtung internationalen Rechts gezogen hat, als es die Krim sowie später auch die ukrainischen Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zu Teilen der Russischen Föderation erklärte? Zur ersten Interpretation wird Russland niemals freiwillig seine Zustimmung geben, gegen Letztere stemmen sich die Ukraine und der Westen.»