Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Frauen-Rücktritte sind keine Frage des Geschlechts

MADRID: Zum Rücktritt der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon nur einen knappen Monat nach dem Weggang von Jacinda Ardern in Neuseeland schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Donnerstag:

«Es ist ungewöhnlich, dass ein Spitzenpolitiker, der für seine Partei alle möglichen Wahlen gewonnen hat, von einem Tag auf den anderen beschließt, nach Hause zu gehen. Das Gegenteil ist die Regel. Es gibt viele Regierungschefs, die mit einem Kran aus dem Amt geholt werden müssen. Es ist erstaunlich, dass in weniger als einem Monat zwei Frauen mit dem Argument zurückgetreten sind, sie seien erschöpft und könnten nicht mehr weitermachen. Im Januar war es Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, gestern Nicolas Sturgeon.

Schon beim Rücktritt Ardens hatte es Spekulationen gegeben, dieser könne damit zu tun haben, dass sie eine Frau sei. Der Weggang von Sturgeon könnte jetzt weitere Kommentare in diese Richtung auslösen. Aber diese Annahme ist falsch, denn der eine Fall hat nichts mit dem anderen zu tun. Es ist keine Frage des Geschlechts (...)

Bei Sturgeon mögen viele Faktoren eine Rolle gespielt haben, wie etwa ihre Schwierigkeiten, die britischen Behörden davon zu überzeugen, ein zweites Referendum über die schottische Unabhängigkeit einzuberufen. Und auch die Debatte über ein Gesetz, das die Geschlechtsumwandlung ab 16 Jahren und ohne die Notwendigkeit einer medizinischen Diagnose ermöglicht. Die große Popularität der Politikerin wurde dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.»

«Nepszava»: Erdbeben als Sinnbild für Korruption und Autokratie

BUDAPEST: Die Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Donnerstag die politische Dimension des Erdbebens in der Türkei:

«Die Naturkatastrophe steht auch als ein Sinnbild für den gescheiterten Staat. Für ein korruptes Land, dessen Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinen Prestige-Investitionen die Bürger glauben machen wollte, dass seine Regierung für jeden und alles Sorge trägt. Stattdessen diente jede seiner Maßnahmen lediglich der Festigung seiner eigenen Macht. (...) Die Regierung von Bülent Ecevit verlor wegen der miserablen Bewältigung der Folgen des Erdbebens von 1999 die Macht. Ob sich die Geschichte wiederholt oder ob sich die gigantische Propaganda und Gehirnwäsche als wirkungsmächtiger erweisen, wird sich noch herausstellen.»

«De Standaard»: Politik ist eine Schlangengrube

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag den Rücktritt der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon:

«Die Leidenschaft, mit der sie sich in den letzten Jahren für die Unabhängigkeit Schottlands einsetzte, ließ nicht vermuten, dass sie jemals einfach aufgeben würde. Der Weg zu einem weiteren Referendum wurde von den britischen Konservativen blockiert, aber ihr Plan war es, die nächste Wahl de facto zu einem Plebiszit zu erklären. Jetzt hat sie nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass es besser für sie selbst, die Partei und das Land ist, wenn sie geht.

Dieser Fall weist eine merkwürdige Ähnlichkeit mit dem ebenso plötzlichen Rücktritt von Jacinda Ardern als Premierministerin in Neuseeland auf. (...) Plötzlich war auch für sie Schluss. «Ich weiß, was man für diesen Job braucht, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe», sagte sie bei ihrem Abschied.

Sturgeon verwies bei ihrer eilig einberufenen Pressekonferenz auf die Verhärtung des Politikbetriebs in den letzten Jahren hin. (...) Die Politik ist für alle eine Schlangengrube. Die Rücktritte von Ardern und Sturgeon werfen die Frage auf: Gibt es keine männlichen Politiker, die demselben Druck ausgesetzt sind, aber wider besseres Wissen stur weitermachen? Weil sie ein «es reicht nun» nicht über die Lippen bringen?»

«The Times»: So wie Sturgeon kann man ein Land nicht regieren

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag den Rücktritt der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon:

«Sturgeon bemühte sich, ihren Rücktritt als selbst gewollt darzustellen. So viel ist wahr. Niemand hat jedoch Sturgeons Regierung gezwungen, eine katastrophale Reform der Transgender-Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, die ihre Partei spaltete, die Wähler entfremdete und sie in die groteske Lage brachte, den Anspruch eines Vergewaltigers auf Weiblichkeit und damit auf einen Platz in einem Frauengefängnis zu verteidigen. (...)

Ein von Launen bestimmter Radikalismus hatte Vorrang vor praktikabler Politik oder den Bedürfnissen der Öffentlichkeit. Sehr zum Leidwesen der Wirtschaft. Wenn dies eine Verfassungskrise oder eine Auseinandersetzung mit Westminster auslöste, wie es bei Sturgeons Gender-Reformen der Fall war, dann umso besser.

So kann man ein Land nicht regieren. Es ist in der Tat auch keine Art, eine Partei zu leiten, die bereits einen aussichtslosen Kampf führt, um die schottische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Antwort auf die Probleme, mit denen sie konfrontiert ist, eine weitere sinnlose und spalterische Volksabstimmung über Schottlands Unabhängigkeit ist.»

«Tages-Anzeiger»: Es geht um die Existenz der Ukraine

ZÜRICH: Der Schweizer «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Donnerstag mit in Deutschland erhobenen Forderungen nach Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine:

«Es ist eine sehr deutsche Debatte. Sie ist auch dadurch gekennzeichnet, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer darin kaum vorkommen, zumindest nicht als eigenständige Subjekte. Irritierend überhaupt der kolonialistische Blick. Im Osten zählt nur Moskau, während die direkten Nachbarn wie Polen oder Balten und deren Befindlichkeit nicht einmal ignoriert werden. Die Sowjetunion wird da schnell mal mit Russland gleichgesetzt. Dabei geht vergessen, dass unter den Sowjetrepubliken die Ukraine Schauplatz der schlimmsten Kriegsverbrechen von Wehrmacht und Waffen-SS war. (...)

Es geht um die Existenz der Ukraine, immerhin das flächenmäßig zweitgrößte Land Europas, und um die Stabilität des Kontinents. Aber Jürgen Habermas und Co. kritisieren lieber «moralisch entrüstete Rufe» nach schlagkräftigen Waffen und den «bellizistischen Tenor» in der Debatte. Etwas Polemik sei deshalb hier auch erlaubt. Wie würden wir heute rückblickend einen Appell renommierter und bekannter Persönlichkeiten im Sommer 1940 an den britischen Premier Winston Churchill bewerten, doch bitte in Verhandlungen mit Adolf Hitler einzutreten?»

«NZZ»: Keine Sanktionen sind auch keine Lösung

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Sanktionen des Westens gegen Russland:

«Mit der schnellen und heftigen Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine signalisierte die westliche Welt Einheit und Entschlossenheit - auch zu Moskaus Überraschung. Zudem wird dem Kremlherrscher durch die Sanktionen der wirtschaftliche Sauerstoff teilweise entzogen, den Krieg zu führen. Russland verliert außerdem langfristig wirtschaftliches Potenzial. Die Botschaft ist klar: Der Krieg hat Kosten.

Schädigt sich der Westen aber nicht vor allem selbst? Diese Frage ist etwas akademischer Natur, weil beim wichtigsten Faktor, bei den Energielieferungen, Russland den Gasfluss unterbunden hat und nicht der Westen. (...)

Was aber auch klar ist: Sanktionen sind kein Allheilmittel, um Konflikte zu beheben. Sie können nur Teil eines Pakets mit militärischen und diplomatischen Lösungen sein. Gleichzeitig wäre es aber absurd, im Falle des Krieges in der Ukraine nur auf Waffenlieferungen zu setzen und auf Wirtschaftssanktionen zu verzichten. Damit würde der Westen noch mehr Russlands Krieg finanzieren, den man eigentlich unterbinden möchte. Keine Sanktionen sind auch keine Lösung.»