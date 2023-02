Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Der Standard»: Erdbeben könnte Erdogans Ende beschleunigen

WIEN: Die österreichische Zeitung «Der Standard» kommentiert die möglichen Folgen des Erdbebens in der Türkei für Präsident Recep Tayyip Erdogan:

«Am eigenen Anspruch gemessen, sollte die Türkei viel besser auf eine Katastrophe dieser Art vorbereitet sein als früher. Auch dort, wo jetzt Wohnblöcke wie Kartenhäuser zusammengebrochen sind, zahlen die Menschen eine Erdbebensteuer, die in den letzten beiden Jahrzehnten in sichere Bauten hätte fließen sollen - und nicht in einer korrupten Verwaltung versickern.

Das wird zu Recht dem angesichts der Wirtschaftsdaten ohnehin schon angeschlagenen Erdogan, dem im Mai Wahlen bevorstehen, angelastet werden. Wer glaubt, in der kurdischen Peripherie, die von der Katastrophe besonders betroffen ist, hätte er ohnehin keinerlei Unterstützung, sitzt einer Vereinfachung auf. Das Erdbeben könnte Erdogans politisches Ende beschleunigen. Man würde sich andere Gründe dafür wünschen.»

«Tages-Anzeiger»: Putin muss zur Rechenschaft gezogen werden

ZÜRICH: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Erkenntnissen internationaler Ermittler eine aktive Rolle beim Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges MH17 über der Ostukraine gespielt. Dazu meint der Schweizer «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Nein, abgeschossen hat der russische Präsident Wladimir Putin das Passagierflugzeug nicht, das im Juli 2014 über der Ostukraine von einer russischen Rakete zerfetzt wurde. Und er hat den Abschuss der Zivilmaschine, bei dem 298 Menschen starben, wohl auch nicht befohlen, im Visier waren damals eher ukrainische Militärflugzeuge. Doch in Kauf genommen und damit gebilligt hat der Kremlchef die Katastrophe durchaus. (...)

Heute gibt der Kremlchef die Zielkoordinaten seiner Raketen selber vor. Statt Dutzende nichts ahnende Menschen in einem Flugzeug fallen Putins rücksichtslosem Machthunger nun Zehntausende Menschen zum Opfer in der Ukraine - getötet von Raketen, Artillerie oder Gewehrfeuer. (...) Zu hoffen bleibt, dass Putin für den Krieg, den er in der Ukraine über Jahre vorangetrieben hat, irgendwann geradestehen muss: wenn nicht vor einem internationalen Tribunal, dann wenigstens vor dem eigenen Volk.»

«de Volkskrant»: Protektionismus führt zu internationaler Instabilität

AMSTERDAM: Zur Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Joe Bidens Protektionismus geht nicht mit Isolationismus einher, wie unter Donald Trump. Er spielt eine aktive Rolle auf der Weltbühne. Doch «America is back», die Botschaft, die Biden kurz nach seinem Amtsantritt an seine Verbündeten richtete, ist nicht nur freundlich gemeint. Es ist Ausdruck des Exzeptionalismus: Der Glaube, dass Amerika mehr kann und mehr tun sollte als andere Länder. Dass er mit der Abwerbung von Unternehmen aus Europa genau dort Trump'schen Unfrieden schüren kann, scheint ihn nicht zu stören. (...) Mit Protektionismus erkauft man sich nationale Stabilität auf Kosten internationaler Instabilität. Und doch: Einmal mehr wird deutlich, dass ein Land nicht ohne Industriepolitik auskommt. Dazu bedarf es mehr als milliardenschwerer Subventionen. Es braucht eine langfristige Vision, was für ein Land und Kontinent wir sein wollen und können. Neben Sicherheit und Energie ist die (verarbeitende) Industrie ein Trumpf, den man nicht aus den Händen geben sollte.»

«NZZ»: Biden fehlt es an Zugkraft und Charisma

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Rede des US-Präsidenten Joe Biden zur Lage der Nation:

«Seine Halbzeitbilanz ist zwar durchzogen. In der wichtigsten, unbestritten seine ganze Amtszeit definierenden Frage kann man ihm indes wenig vorwerfen: Die USA führen die Unterstützung der Ukraine beispielhaft an und halten die transatlantische Allianz gegen Russland zusammen. Ohne diese Führungskraft hätte der Kreml den verbrecherischen Angriffskrieg vermutlich schon gewonnen - mit verheerenden Folgen für die internationale Ordnung.

Bedeutender ist für die amerikanischen Wähler traditionell die wirtschaftliche Lage. Biden kann vor allem auf die Rekordzahl an neu geschaffenen Stellen verweisen, die Arbeitslosenquote liegt auf dem tiefsten Wert seit über fünfzig Jahren. (...)

Die Demokraten müsste der Leistungsausweis ihres Präsidenten insgesamt zufriedenstellen. Dennoch wünscht nur ein Drittel ihrer Wähler, dass Biden 2024 erneut antritt. Das hat nicht nur mit seinem Alter zu tun, das für das wichtigste politische Amt der Welt zu hoch ist und das man ihm immer wieder anmerkt. Dem Präsidenten fehlt es auch an Zugkraft und Charisma, er vermag die Basis nicht zu begeistern wie vor ihm Barack Obama oder Bill Clinton.»