Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Wall Street Journal»: Verzögerung bei Abrams schwer verständlich

NEW YORK: Zur Entscheidung Deutschlands und der USA, der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg Leopard- und Abrams-Kampfpanzer zu liefern, schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch (Ortszeit):

«Die verspätete Entscheidung überwindet das, was ein wachsender Riss in der Nato-Koalition bei der Unterstützung der Ukraine wurde. Polen beantragte eine Exportgenehmigung und drohte, einige seiner Leopard-Panzer ohne Zustimmung Berlins zu schicken. Großbritannien hatte bereits angekündigt, 14 Challenger-Panzer zu schicken, und andere europäische Länder sind bestrebt, dasselbe zu tun. Deutschland riskierte, ein pazifistischer europäischer Ausreißer zu werden. (...) In dieser Situation forderte er (Kanzler Olaf Scholz) die USA auf, ihre erstklassigen Abrams-Panzer zu liefern, damit es nicht so aussähe, als würde Deutschland einen Alleingang machen.(...)

Aber die US-Ankündigung ist weniger hilfreich, als es die Schlagzeile vermuten lässt, weil die Panzer nicht aus Lagerbeständen in (Transportflugzeuge vom Typ Boeing) C-17 gefahren werden. Stattdessen werden sie durch den militärischen Beschaffungsprozess geliefert, der Monate oder länger dauern wird. Diese Verzögerung ist schwer zu verstehen, wenn man bedenkt, dass die Marines ihre Abrams-Panzer ausmustern, um eine mobilere (...) Streitmacht zu werden. Warum nicht die schicken? Zumindest können die Leoparden früher eingesetzt werden, was der Ukraine in diesem Frühjahr helfen wird.»