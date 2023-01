Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«The Times»: Macron tut das Richtige für sein Land

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Donnerstag die von der französischen Regierung angestrebte Reform des Rentensystems:

«Während in Großbritannien das Rentenalter bald von 66 auf 67 Jahre angehoben wird, können die Franzosen bereits mit 62 Jahren ihre staatliche Rente beziehen. Vor diesem Hintergrund wirkt der Versuch von Präsident Macron, das Rentenalter auf 64 Jahre anzuheben, ausgesprochen bescheiden. (...) Der gesunde Menschenverstand gebietet, dass das Rentenalter mit zunehmender Lebenserwartung schrittweise angehoben werden muss, um die öffentlichen Finanzen im Gleichgewicht halten zu können. In der Tat ist Frankreichs angeblich sich selbst finanzierendes Rentensystem in Schwierigkeiten geraten, so dass der Staat einspringen muss, um die Zahlungen aufrechtzuerhalten. (...) Macron könnte die Rentenreform per Dekret durchsetzen, was ihn bei vielen, die ihn als Technokraten und Freund der Großstadteliten betrachten, noch mehr zur Hassfigur machen würde. Doch wenn er diese unpopuläre Medizin verabreicht, kann er sicher sein, dass er das Richtige für sein Land tut.»

«NRC»: Die Welt schaut auf Ramstein

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Donnerstag die Erwartungen westlicher Verbündeter an Deutschland:

«Kaum ist die Tinte auf seiner Ernennungsurkunde getrocknet, da trifft der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein zu einem Gipfelgespräch mit seinen internationalen Amtskollegen zusammen. Auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin werden Vertreter aus 50 Ländern über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine beraten. Es wird erwartet, dass die USA sowie Deutschland, Finnland und Polen nach dem Vorbild Großbritanniens Kampfpanzer an Kiew liefern werden.

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wäre dies nach langwierigen Abwägungen ein weiterer großer Schritt. (...) Die internationale Öffentlichkeit wird am Freitag auf Ramstein schauen. Anscheinend ist Berlin sich bislang noch zu wenig bewusst, dass die Augen Europas schon seit langem auf Deutschland gerichtet sind - auf die wirtschaftliche Großmacht, den Standort einer großen Rüstungsindustrie, die Brücke von West nach Ost, und ein erneuertes Deutschland nach der bedeutungsvollen Zeitenwende.»

«NZZ»: Die russische Energiewaffe hat ihren Schrecken verloren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag Russlands Versuch, den Westen durch den Stopp von Gaslieferungen unter Druck zu setzen:

«Jahrzehntelang galt die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Russland, dem Energielieferanten, und Europa, dem Käufer, als Königsweg. Im vergangenen Jahr brach dieses Arrangement angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine zusammen. Moskau benutzt Energielieferungen seitdem als Waffe. Es hat im Sommer den Erdgasfluss nach Europa so gut wie gestoppt. Und die EU ihrerseits hat ein Embargo gegen russisches Erdöl verhängt.

In Europa bahnte sich daraufhin eine Energiekrise an, die Preise für Erdöl, besonders für Erdgas und in der Folge auch für Strom schossen in die Höhe. Die Einnahmen Moskaus sprudelten gar üppiger als in den Vorjahren. Das Blatt scheint sich aber zu wenden: Derzeit sind die Energiepreise auf ein Niveau gefallen, das sie vor der Invasion der Ukraine hatten. Die europäische Wirtschaft hält sich besser als zuvor befürchtet. Die Anzeichen mehren sich, dass Russland heftige wirtschaftliche Einbußen in Kauf nehmen muss. Die russische Energiewaffe hat ihren Schrecken verloren.»

«Standard»: EU braucht Leitlinien für Zeit nach Krieg

WIEN: Die österreichische Zeitung «Der Standard» prangert Deutschland wegen mangelnder Führungsstärke beim Umgang mit der Ukraine an:

«Einmal mehr wird schmerzlich klar, wie sehr auch die zögerliche Haltung Deutschlands und das Fehlen einer Führungsachse nach dem Ausfall des deutsch-französischen Duos eine gemeinsame europäische Vorgehensweise behindern. Auch die Querschläge Ungarns und die schwelenden Konflikte zwischen Ost- und Westeuropäern belasten die Gemeinschaft. Das Resultat ist die Verkürzung der Diskussionen auf militärische Logik.

Es gibt offenbar keine konkreten gemeinsamen Vorstellungen in Europa dazu, welche strategischen Ziele man mit der - indirekten - Involvierung in den Krieg verfolgt. (...) Sich auf perspektivische Leitlinien für die Zeit nach dem Krieg zu einigen könnte aktuell Entscheidungen beschleunigen und der Ukraine leidvolle Monate, vielleicht sogar Jahre ersparen.»