Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.01.23 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«Rzeczpospolita»: Reparationsforderungen könnten der PiS schaden

WARSCHAU: Die erneute Absage der Bundesregierung an Polens Reparationsforderungen kommentiert die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Donnerstag:

«Die deutsche Regierung betrachtet die Reparationsfrage als abgeschlossen. Wie wird sich das auf die Umfragewerte der (nationalkonservativen Regierungspartei) PiS auswirken? Wenn die Partei in dieser Sache übertreibt, könnte sich das schnell gegen sie wenden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Idee, Israel in die Frage hineinzuziehen, was von diesem Land äußerst negativ aufgenommen wurde. Polen ist es auch nicht gelungen, die USA in seinen Streit mit Deutschland hineinzuziehen. Im Gegenteil, US-Diplomaten haben Warschau signalisiert, dass im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine jeder Konflikt zwischen Polen und Deutschland unnötig ist.

Das politische und moralische Kapital, das Polen mit seiner Hilfe für die Ukraine und die ukrainischen Flüchtlinge international aufgebaut hat, könnte daher schnell durch historisches Abenteurertum zunichte gemacht werden. In der Innenpolitik könnte es ähnlich kommen. Berlins Ablehnung der polnischen Forderungen könnte für einige Wähler ein Zeichen der Ohnmacht der PiS sein. Und so wird die Reparationsfrage, anstatt dem regierenden Lager zusätzliche Punkte zu bringen, einigen Wählern Argumente dafür liefern, die PiS-Regierung abzuwählen.»

«Lidove noviny»: Papst Benedikt hinterlässt umfangreiches Werk

PRAG: Vor der Beisetzung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. schreibt die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Joseph Ratzinger war ein Intellektueller, der über den Glauben und die Welt nachdachte und schrieb, und ein brillanter Theologe, der unter dem Eindruck einiger liberaler Auswüchse und der zügellosen 1960er-Jahre vom Liberalen zum Konservativen wurde. Es heißt, dass er mehr als 65 Bücher geschrieben habe. Im Zentrum seines Interesses standen Gott als Liebe, die katholische Lehre und die Beziehung zwischen Glauben und Wissenschaft. Er war überzeugt, dass sich Glaube und Wissenschaft gegenseitig bestätigen. Gerade sein theologisches Werk wird zu seinem dauerhaften Vermächtnis zählen, genauso wie die Verschärfung der Kirchengesetze zur Untersuchung und Ahndung sexuellen Missbrauchs durch Geistliche.»

«Le Figaro»: Ukraine kämpft im Wettlauf gegen die Zeit

PARIS: Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Donnerstag:

«Man sollte meinen, dass die in Kiew, Charkiw und Cherson erlittenen Niederlagen den russischen Generalstab davon überzeugt hätten, sein Spiel angesichts der strategischen Kühnheit der Ukrainer aufzubessern. Doch anscheinend ist dies nicht der Fall. Wie sonst wären Dutzende, wenn nicht Hunderte von Wehrpflichtigen, die neben Munitionslagern in Makijiwka im Donbass geparkt waren, aufgrund mangelnder Vorsichtsmaßnahmen umgekommen? (...)

Der Westen befürchtet, dass ukrainische Provokationen (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin zu einer unkontrollierbaren Eskalation führen könnten. Die ukrainischen Strategen machen die Gegenrechnung auf: Indem sie Russlands Schwächen aufzeigen, sollen ihre Verbündeten ermutigt werden, unverzüglich Waffen zu liefern, die den russischen Koloss stürzen können. Weil sie das Stocken als Falle sehen, ist die Zeit zu ihrem Feind geworden.»

«La Vanguardia»: Bruderkampf in den USA

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag das Chaos bei der Wahl eines Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses:

«Der Boykott der Wahl von Kevin McCarthy zum neuen Präsidenten des US-Repräsentantenhauses durch ultrarechte republikanische Trump-Anhänger seiner eigenen Partei hat nicht nur eine institutionelle Krise ausgelöst, sondern auch die Krise der Republikaner offen zu Tage gelegt. Donald Trump rief dazu auf, McCarthy zu unterstützen. Paradox, dass der Mann, der die Partei gespalten hat, jetzt für Einheit eintritt.

Die republikanischen Hardliner halten McCarthy vor, (Präsident Joe) Biden gegenüber zu wenig aggressiv zu sein. Sie wollen die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus dazu nutzen, viel härter gegen die Biden-Administration vorzugehen, um deren Steuer-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu behindern. Die Krise ist ein schwerer Rückschlag für die Republikaner, die von ihren radikalsten Mitgliedern blockiert zu sein scheint und ihre derzeitige Unfähigkeit zum Regieren offenlegt.»

«The Times»: China und Myanmar spielen mit dem Feuer

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Donnerstag das Vorgehen der Militärjunta in Myanmar:

«Weder Sanktionen noch öffentliche Verurteilung durch den Westen haben eine Entschuldigung oder eine Änderung des Verhaltens der Militärjunta bewirken können. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Sie genießt den Schutz der Vetomächte Peking und Moskau und muss daher kein ernsthaftes Eingreifen des UN-Sicherheitsrats befürchten. (...)

Die einzige Möglichkeit, der Junta Zugeständnisse abzuringen, besteht darin, dass China Druck ausübt. Doch Peking zögert, dies zu tun. Es sieht die Generäle auf dem richtigen Weg. Deren Vorgehen gegen die Rohingya, das einer ethnischen Säuberung gleicht, entspricht Chinas hartem Umgang mit der Minderheit der Uiguren, einer Politik der erzwungenen «Umerziehung» von Muslimen.

Beide Regierungen begreifen nicht, dass sie eine Zeitbombe schaffen: Die brutale Unterdrückung wird bei Muslimen einen starken Groll erzeugen und letztlich zu der Art von Radikalisierung führen, die sie angeblich unterbinden wollen. China und Myanmar spielen mit dem Feuer.»

«De Standaard»: Pattsituation im Ukraine-Krieg

BRÜSSEL: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine schreibt die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Es ist kein Wunder, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor warnt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin eine zweite Mobilmachung vorhat. Er sieht einen Sturm aufziehen. Der Konflikt ist in eine Pattsituation geraten. Moskau bombardiert unablässig die ukrainische Infrastruktur. Kiew zeigt sich in der Gegenoffensive motivierter und trifft militärische Ziele präziser, was zu hohen russischen Verlusten führt.

Aber es sieht immer mehr danach aus, dass weder der eine noch der andere einen endgültigen Sieg erringen kann. Keiner kann den anderen in die Knie zwingen. Die Position des Westens ist ambivalent. Waffenlieferungen und andere Formen der Unterstützung verhindern zwar eine ukrainische Niederlage, reichen aber nicht aus, um die Russen hinter die Grenzen von 2014 zurückzudrängen.»

«Nepszava»: Republikaner haben sich ihr Fiasko selbst zu verdanken

BUDAPEST: Über den parteiinternen Machtkampf der Republikaner bei der Wahl des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses schreibt die oppositionelle ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Niemand kann mehr die Republikaner von dem Makel reinwaschen, dass es sich bei ihnen in der gegenwärtigen Verfassung um eine zerrissene, zu effektivem Regieren unfähige Gesellschaft handelt. Sie haben es sich selbst zu verdanken, beziehungsweise (dem Ex-Präsidenten) Donald Trump, doch letzten Endes haben sie auch ihn sich selbst zu verdanken, weshalb es sich nicht weiter lohnt, über den Zusammenhang von Ursache und Wirkung ein Wort zu verlieren. (...) Die Tragikomödie dreht sich darum, ob es den rechtsextremen Abgeordneten, die das Wahlergebnis (der Präsidentenwahl) von 2020 negieren und in Trump verliebt sind, gelingen wird, ihren Willen der eigenen Partei und damit ganz Amerika aufzuzwingen.»