Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«NZZ»: Im Ölpreis-Streit verzichtet der Kreml auf schwere Waffen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Donnerstag die Reaktion Russlands auf den vom Westen verhängten Preisdeckel für russisches Öl:

«Die Antwort, die der Kreml jetzt gegeben hat, ist zurückhaltend. Er verbietet den Export von Rohöl, wenn der Verkaufsvertrag auf diesen Preisdeckel Bezug nimmt. Gelten soll das ab Anfang Februar; später dürfte dies auch auf Erdölprodukte wie Benzin oder Kerosin ausgeweitet werden. Wichtiger ist, was die Antwort nicht enthält: zum Beispiel einen Mindestpreis für russisches Rohöl. Oder ein grundsätzliches Exportverbot für Länder, die dem Preisdeckel zugestimmt haben. Anders als auf dem Schlachtfeld lässt der Kreml den Zweihänder im Schrank.

Die EU und die USA wollen ohnehin kein russisches Öl auf dem Seeweg mehr kaufen. Das haben sie parallel zum Preisdeckel beschlossen. Deshalb wird Putins Vergeltung auf sie wenig Wirkung haben. Das Ziel des Kreml ist denn auch, seine verbliebenen Großabnehmer, zum Beispiel Indien, nicht vor den Kopf zu stoßen.»

«El País»: Chinas zwei Fehler im Kampf gegen Corona

MADRID: Die spanische Tageszeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die chinesische Corona-Politik:

«Die abrupte Aufgabe der Null-Corona-Politik durch das chinesische Regime kann viele Menschenleben kosten und die Weltwirtschaft bedrohen. Nach einer Strategie der totalen Isolation Infizierter und ihrer möglichen Kontakte, die der asiatische Riese seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 verfolgte, haben die massiven sozialen Proteste die Führung gezwungen, ihren Kurs zu ändern. Die neue Vorgehensweise ähnelt der des Rests der Welt, allerdings ohne den lebenswichtigen Zwischenschritt der Immunisierung. Das ist riskant und hat unvorhersehbare Folgen.

So greift Angst in einer Bevölkerung um sich, die seit zwei Jahren beim geringsten Kontakt mit dem Virus eine Schreckensbotschaft erhielt und für die es nur weniger wirksame Impfstoffe gab. Epidemiologen schätzen, dass es wegen der niedrigen Impfrate und des möglichen Zusammenbruchs des chinesischen Gesundheitssystems zu Millionen von Toten kommen könnte. Auch der Rest der Welt ist alarmiert. Wenn sich die langjährige Politik der totalen Isolation von dem Virus als falsch erwiesen hat, kann eine plötzliche 180-Grad-Wende genauso falsch sein.»

«Politiken»: Muslimische Welt kann den Opfern der Taliban helfen

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die von den Taliban verhängten Verbote für Frauen in Afghanistan:

«Die Taliban behaupten, dass diese groteske Diskriminierung im Namen des Islam geschieht. Von führender muslimischer Seite wird das zum Glück abgewiesen: Sowohl Saudi-Arabien als auch Katar und die Türkei haben sich von der Unterdrückung durch die Taliban klar distanziert. Gut so. Die muslimischen Staaten müssen die Kritik an den Taliban anführen, damit diese die Proteste der Frauen nicht als «westliche Einmischung» abtun können. Die Frauen in Afghanistan haben keine Zeit, darauf zu warten, dass die Meinungsverschiedenheiten über das militärische Engagement westlicher Länder in Afghanistan von 2001 bis 2021 nachlassen. Sie brauchen Gleichstellung jetzt. Und die verarmte Mehrheit in Afghanistan braucht Hilfe - jetzt. Es ist daher dringend notwendig, dass Regierungen und Organisationen der muslimischen Welt bei Forderungen nach Freiheit, Bildung und Gleichberechtigung der Frau an der Spitze stehen.»

«De Standaard»: Sanktionen können Ukraine-Krieg nicht rasch beenden

BRÜSSEL: Zur Wirkung der westlichen Sanktionen gegen Russland meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Donnerstag:

«Zehn Monate nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine haben mehrere Forschungsinstitute eine Bilanz des wirtschaftlichen Gegenschlags des Westens gezogen. Ebenso wenig wie es den Russen gelungen ist, die ukrainische Verteidigung in kurzer Zeit zu zerschlagen, haben die westlichen Sanktionen die russische Wirtschaft lahmlegen können. Auch der Wirtschaftskrieg hat sich zu einem Zermürbungskrieg entwickelt. (...)

Zwar beginnen die Sanktionen, Russland ernsthaft zu schwächen, aber es ist zu befürchten, dass sie nicht ausreichen werden, um den Krieg schnell zu beenden. Da sie das Auseinanderbrechen der Weltwirtschaft in einzelne Blöcke beschleunigen, besteht sogar die Gefahr, dass sich der Konflikt noch länger hinzieht. So wird über diesen Krieg wohl hauptsächlich auf dem Schlachtfeld und dann am Verhandlungstisch entschieden werden.»

«The Telegraph»: Moskau darf Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Donnerstag:

«Der Besuch von Präsident (Wolodomyr) Selenskyj in den USA scheint der wachsenden Opposition gegen eine Vertiefung des amerikanischen Engagements in diesem Krieg entgegengewirkt zu haben. Dieser Krieg ist allerdings zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen geworden, den Moskau nicht gewinnen darf. Während Russland seine schwindenden Munitionsvorräte aufbraucht, wird sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Ukraine verschieben, sofern sie weiterhin auf die überlegene Feuerkraft der Nato zurückgreifen kann.

Die USA planen ein Paket zusätzlicher Militärhilfe für die Ukraine, zu dem auch andere Nato-Länder beitragen müssen, vor allem diejenigen, die sich bisher zurückhaltend gezeigt haben, wie etwa Deutschland. Der Kreml hat eine massive Gegenoffensive im Februar angedeutet. Doch wenn die Ukrainer über die richtige Verteidigungsausrüstung verfügen, werden die Russen nicht mehr Erfolg haben als beim letzten Mal.»