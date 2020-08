Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.08.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Nepszava»: Merkel regiert die EU

BUDAPEST: Zur Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der EU schreibt die sozialdemokratische ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Wenn wir jetzt jene rhetorische Frage beantworten müssten, die der frühere US-Außenminister Henry Kissinger in den 1970er Jahren gestellt hat - nämlich, wen man anrufen solle, um mit Europa zu reden - könnten wir ohne nachzudenken Bescheid sagen: Er soll Angela Merkels Nummer wählen. Obwohl kaum ein Monat seit Beginn der turnusmäßigen deutschen EU-Präsidentschaft vergangen ist, wurde sofort klar, dass die Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel nur Nebendarsteller sind. Nicht von ihnen, sondern von der deutschen Kanzlerin hängt es ab, mit welchen Summen die Mitgliedsstaaten wirtschaften dürfen (...).

So sehr diese kurze Zeit gereicht hat, um diese alte Wahrheit neu zu entdecken, nämlich dass es ohne Berlin keine EU gibt, umso besorgniserregender ist es auch, dass die EU so sehr von den Deutschen, beziehungsweise von der Kanzlerin abhängt. Was geschieht mit der EU, wenn die Merkel-Ära im nächsten Herbst zu Ende ist? Wer wird fähig sein, ihr Erbe anzutreten? Hat die EU Überlebenschancen, wenn sie wieder zur bloßen Wirtschaftsgemeinschaft degradiert wird?»

«Haaretz»: Unmittelbare finanzielle Hilfe wird nicht ausreichen

Die israelische Tageszeitung «Haaretz» kommentiert die Lage im Libanon nach der Bombenexplosion im Hafen von Beirut am Donnerstag:

«Auch nach dem Unglück kann der Libanon keine finanzielle Unterstützung erwarten, die das Land aus dem Loch befreit, in das es sich jahrzehntelang eingegraben hat. Grund dafür ist seine Art des Regierens, die die Ressourcen des Staates nach ethnischer Zugehörigkeit verteilte (...). Die Nothilfe, die es von arabischen Ländern und aus dem Westen erhalten wird, ist unerlässlich, um die unmittelbare Krise beizulegen. Aber ihr - noch immer unbekannter - Umfang wird nicht genug sein, um die libanesische Wirtschaft von Grund auf wieder aufzubauen. Das Ergebnis wird sein, dass der Libanon von Tag zu Tag geführt wird, unfähig, einen langfristigen wirtschaftlichen Reformplan zu erarbeiten, mit politischen Fußfesseln, die ihn niederziehen.»

«El Mundo»: Explosion könnte Libanon den Todesstoß versetzen

MADRID: Zu den Folgen der verheerenden Explosion in Beirut schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Donnerstag:

«Die Explosionen im Hafengebiet von Beirut haben nicht nur viele Menschenleben gefordert und großen Sachschaden angerichtet. Sie könnten auch den Prozess des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zerfalls in einem Land beschleunigen, das eine Schlüsselrolle in der Geopolitik des Nahen Ostens spielt. Die Explosionen, die sogar im mehr als 200 Kilometer entfernten Zypern zu hören waren, zerstörten zahlreiche Viertel der libanesischen Hauptstadt. Zusammen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten diese Verwüstungen einem Land, das auf bestem Wege ist, ein bankrotter Staat zu werden, den Todesstoß versetzen, falls es nicht gelingt, den Prozess der Verarmung und des Verfalls der Institutionen zu stoppen (...) Die internationale Gemeinschaft muss sich proaktiv für die Stabilität des Libanons einsetzen.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Beileid für den Libanon aus fast aller Welt

MOSKAU: Zu der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut schreibt am Donnerstag die russische Zeitung «Nesawissimaja Gaseta»:

«Viele Länder der Welt sprachen dem Libanon ihr Beileid aus - auch Russland. Ein mobiles Krankenhaus der russischen Behörden ist bereits in dem Land eingetroffen, das bis zu 200 Patienten pro Tag aufnehmen kann. Zu den Ländern, die dem Libanon helfen möchten, gehören auch die USA. US-Präsident Donald Trump ist aber wohl der einzige westliche Staatschef, der an die Version eines Terroranschlags in dem libanesischen Hafen glaubt. Noch am Tag der Tragödie traf er sich mit Generälen. (...) Allerdings haben mehrere amerikanische Medien sogleich Trumps Worte unter Berufung auf anonyme Quellen im Pentagon widerlegt. Diese hatten behauptet, keinerlei Informationen über eine Bombe im Hafen von Beirut zu haben.»

«The Times»: Libanon braucht eine stabile Regierung

LONDON: Zur Katastrophe in Beirut meint die Londoner «Times» am Donnerstag:

«Die Gefahr, dass der Libanon angesichts dieser Tragödie noch tiefer in eine Krise und einen Konflikt herabsinkt, ist groß. Er ist dringend auf wirtschaftliche Unterstützung von außen angewiesen, wofür allerdings eine stabile Regierung benötigt wird. Eine Überwindung der misslichen Lage des Landes wird durch die unheilvollen Aktivitäten der Schiitenmiliz Hisbollah erschwert. (...)

Die westlichen Demokratien haben gute Gründe, den Libanon zu unterstützen, anstatt zuzulassen, dass er weiter in Misswirtschaft und Chaos abgleitet. Sie sollten Nothilfe anbieten. Aber letztlich muss die libanesische Regierung die Verantwortung für die Umstrukturierung einer sklerotischen Wirtschaft und für die Diversifizierung ihrer Einnahmen übernehmen. Und um eine solide Regierungsführung zu etablieren, muss man den inneren Feinden des Staates entgegentreten, insbesondere den Klienten des (syrischen Präsidenten) Baschar al-Assad.»

«De Standaard»: Corona-Demonstranten eint politisches Misstrauen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Donnerstag mit den Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in vielen Ländern:

«Wenn man danach schaut, welches einigende Element diese Demonstranten verbindet, dann ist es ein tief sitzendes Gefühl des politischen Misstrauens und Missbehagens. Es wäre falsch, das einfach so abzutun. Denn dieses Gefühl wächst mit jeder Krise; Corona ist nur eine davon. (...)

Sobald eine Krise vorbei ist, verschwinden die Demonstranten aus den Straßen. Aber dieses Gefühl - oder die Erinnerung daran - bleibt bei vielen bestehen. Mehr noch, es ist ein unerschöpflicher Nährboden, auf dem alles mögliche gedeiht. Wenn es einen neuen Anlass gibt, kommen die Rebellen wieder in Bewegung - gestärkt in ihrer Meinung, dass «die da oben» weg müssen - und in Gesellschaft neuer Adepten, mit denen sie wenig gemeinsam haben außer ihren Hass auf alles «da oben». Diese Bewegung kommt in Wellen daher. Ähnlich wie die Pandemie.»

«Trouw»: Wirtschaftliche Folgen der Explosion in Beirut unabsehbar

AMSTERDAM: Zu der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Der Libanon balanciert bereits seit Jahren am wirtschaftlichen Abgrund. Das Land macht die schwerste wirtschaftliche Krise seit dem Bürgerkrieg durch, der zwischen 1975 und 1990 wütete. Wegen der schwachen Leistung des Staates in dieser Krise gab es in letzter Zeit Massendemonstrationen gegen die Regierung. Die Schuld an der ökonomischen Misere trägt nach Ansicht vieler Libanesen die herrschende Elite, die sich jahrelang bereicherte, aber nicht in der Lage war, die Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. (...)

Auch die Zukunft des Hafens von Beirut hängt am seidenen Faden. Er gilt als der wichtigste des Landes und als Lebensader für die Bevölkerung. Da er nun weitgehend in Trümmern liegt, ist die Frage, wie weitgehend die wirtschaftlichen Folgen sein werden. Staatspräsident Michel Aoun hat zwar zugesagt, einstweilen umgerechnet etwa 66 Millionen Euro für Nothilfefonds bereitzustellen. Das ist eine erste notwendige Geste, aber längerfristig angesichts des Trümmerhaufens in Beirut nur ein Tropfen auf den heißen Stein.»

«Tages-Anzeiger»: Europa muss dem Libanon unbürokratisch helfen

ZÜRICH: Zur Explosion in Beirut meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Donnerstag:

«Der Libanon ist seit Jahren ein scheiternder Staat, der allerdings bewundernswerte Resilienz bewies. Die Menschen haben das Land nach dem verheerenden Krieg der Hisbollah mit Israel aufgerichtet. Sie haben allen Prognosen zum Trotz fast zehn Jahre lang verhindern können, dass der Bürgerkrieg aus dem benachbarten Syrien übergreift und die am stärksten multikonfessionell geprägte Gesellschaft des Nahen Ostens zerreisst. Doch ist der Staat inzwischen so verrottet und sein politisches System eine Geisel der vom Iran kontrollierten Hizbollah, dass er endgültig scheitern wird, wenn auf diese Detonation nicht eine konsequente Aufklärung und eine politische Erneuerung folgt.

Europa muss dem Libanon in der schwersten Krise seit Ende des Bürgerkriegs jetzt unbürokratisch helfen. Das gebietet die Menschlichkeit. Es muss jene stärken, die nicht nur mit Lippenbekenntnissen für Transparenz, Verantwortlichkeit und gute Regierungsführung eintreten - das sind vor allem die Kräfte der Zivilgesellschaft. Daraus kann eine Dynamik entstehen, welche die Dinge im Libanon zum Besseren wendet.»

«Politiken»: Der Libanon verdient etwas Besseres

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Donnerstag die schwere Explosion im Libanon mit Dutzenden Toten und Tausenden Verletzten:

«Es glich einer kleinen Atombombe, als die Explosion im Hafen von Beirut am Dienstag die libanesische Hauptstadt erschütterte. Die Explosion war so heftig, dass die Einwohner im fast 200 Kilometer entfernten Zypern dachten, es wäre ein Erdbeben. Bis auf Weiteres scheint die Tragödie ein grauenhaftes Unglück gewesen zu sein, verursacht von einem unbegreiflich leichtsinnigen Entschluss, Tausende Tonnen beschlagnahmtes explosives Material mitten in einer Großstadt aufzubewahren. Die Explosion trifft den Libanon, während das Land bereits vorher völlig auf die Knie gegangen ist.

Der Libanon erhält völlig zurecht Mitgefühl aus der ganzen Welt, und er sollte all den humanitären Beistand bekommen, den er benötigt. Aber langfristig betrachtet muss die Unterstützung zum Wiederaufbau mit einer klaren Bedingung kommen: Dass das politische System des Libanons von Grund auf reformiert wird. Die libanesische Bevölkerung ist über Jahrzehnte von einer schamlosen und korrupten politischen Klasse im Stich gelassen worden, die ein Land, das reich und wohlhabend sein sollte, ins Verderben gestürzt hat. Der Libanon war einst die Perle des Nahen Ostens, Beirut war die Antwort der Region auf Paris. Es gibt enormes Potenzial. Der Libanon verdient etwas Besseres als seine Politiker.»

«Der Standard»: Libanon völlig am Boden

WIEN: Über die desolate Lage des Libanons schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Ein seit Jahren gelähmtes politisches System hat nicht nur die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs gebracht, es kümmert sich auch nicht um Verwaltung und Wartung von wichtigen Strukturen. (...) Kurz keimte vorigen Herbst und Winter Hoffnung auf, als viele - besonders junge - Menschen im Protest gegen das versteinerte System auf die Straßen strömten. Das Ende Jänner (Januar) gebildete «Technokratenkabinett» war schon wieder eine Mogelpackung, zustande gekommen durch das Feilschen Hisbollah-naher Gruppen um Posten und Pöstchen. Diese Regierung konnte bisher weder das internationale Vertrauen noch jenes der Libanesen und Libanesinnen wiederherstellen.

Nun sind sie völlig am Boden und benötigen Hilfe, sofort. In der Folge braucht es eine große internationale Anstrengung, um den Libanon wieder auf die Beine zu bringen. Niemand kann Interesse an einem weiteren kollabierenden Staat im Nahen Osten haben.»