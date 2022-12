Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Lidove noviny»: Schengen-Erweiterung vielleicht nur aufgeschoben

PRAG: Zum österreichischen Veto in Brüssel gegen die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen schreibt die Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien am Donnerstag:

«Es ist offensichtlich, dass diese Entscheidung in erster Linie als Signal an die heimische Öffentlichkeit gedacht war. Nur geschieht dies auf Kosten Rumäniens und Bulgariens. Vielleicht liegt es daran, dass diese beiden Länder weiter entfernt sind von Österreich als Kroatien, mit dessen Aufnahme man in Wien keine Probleme hat. Viele Österreicher verbringen ihren Sommerurlaub gern an der Adriaküste. Oder wollte man sich den Zugang zu neuen Flüssiggasterminals in Kroatien nicht versperren? Wie dem auch sei: Es ist nicht aller Tage Abend. Schon nach der Landtagswahl in Niederösterreich am 29. Januar könnten die Dinge wieder in Bewegung kommen. Weihnachten in Wien wird der rumänische Botschafter, der zu Konsultationen nach Bukarest zurückbeordert wurde, verpassen. Doch zu Ostern könnte er wieder zurück sein.»

«The Times»: EU-Institutionen haben sich als korrumpierbar erwiesen

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Donnerstag den Korruptionsskandal im Europaparlament:

«Dass eine politische Karriere in Brüssel Feinschmeckern im Ruhestand mehr zu bieten hat als ernsthaften Politikern, ist ein Klischee, das sich in der britischen politischen Kultur hartnäckig hält. Wie die meisten Klischees ist auch dieses in gewisser Weise ungerecht. Schließlich besteht der Kern des politischen Projekts der Europäischen Union darin, dass sie sich für die demokratischen Werte einsetzt, die Milliarden Menschen von korrupten und autokratischen Regierungen vorenthalten werden.

Doch immer wieder haben sich ihre Institutionen und insbesondere ein Parlament, dessen Aufgabe es ist, den undurchsichtigen und ausufernden supranationalen Strukturen der EU ein gewisses Maß an Legitimität und Kontrolle durch das Volk zu verleihen, als korrumpierbar erwiesen. (...) In einer Zeit globaler Unsicherheit und autoritärer Zügellosigkeit ist die Notwendigkeit einer moralischen Führung durch die demokratische Welt wichtiger denn je. Westliche Politiker haben die Verantwortung, ihr eigenes Haus in Ordnung zu halten, damit sie dies leisten können.»

«de Volkskrant»: Patriot-System dient allein der Verteidigung

AMSTERDAM: Die US-Regierung erwägt Medienberichten zufolge die Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Donnerstag:

«Dass der Western zögert, die Patriot-Luftverteidigung zur Verfügung zu stellen, lässt sich nur mit der Angst vor einer Eskalation erklären, die die Nato schon seit Beginn des Krieges im Griff hält: um jeden Preis soll verhindert werden, dass es zu einer direkten Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommt. (...)

Präsident Putin wirkt wie jemand, der in die Enge getrieben wurde. Ihm ist klar, dass er in gewisser Weise gegen die Nato kämpft, aber er reagiert sich an der Ukraine ab, weil ihm offenbar bewusst ist, dass das Risiko einer Eskalation für ihn mindestens genauso groß ist, wie für den Westen. (...)

Die Patriots sind nicht mehr und nicht weniger als Verteidigungswaffen, von denen Russland nichts zu befürchten hat, sofern es seine illegalen und rücksichtslosen Angriffe auf ein Nachbarland unterlässt, dass dafür keinerlei Grund gegeben hat. Zuzuschauen wie die Bevölkerung europäischer Städte einen ganzen Winter lang bedroht wird, obwohl es Möglichkeiten gibt, sie davor zu schützen, ist für die Nato einfach keine Option.»

«La Repubblica»: Europa erscheint als kranker Koloss

ROM: Zum Korruptionsskandal im EU-Parlament schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Donnerstag:

«Im Geschäft der Scheichs von Doha und des marokkanischen Geheimdienstes zeigt sich nicht so sehr ein verächtliches Urteil über das geringe Führungsvermögen des politischen Herzens Europas, sondern die Wette auf seine absolute Durchlässigkeit. Jene Schmiergelder, die zu Hause bei Giorgi und Panzeri sowie im Trolley von Eva Kailis Vater entdeckt wurden, sind ein Beweis dafür, dass das politische Europa in den Augen der arabischen Golfstaaten, der asiatischen Autokratien und der regionalen Mächte Nordafrikas als müder und kranker Koloss erscheint. Mit tönernen Füßen sowie verrufenem und gierigem politischen Personal. Eine politische Ware auf dem Markt, die zum Verkauf steht - solange wir uns über den Preis einig sind. (...)

Es wäre ein Fehler, diese Lage zu unterschätzen oder, schlimmer noch, zu glauben, dass der Meteorit, der heute die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament trifft, eine Affäre sei, die sich auf einen Korb fauler Äpfel und das Wunschdenken einiger Autokratien, sich Europa für einige Hunderttausend Euro zu kaufen, beschränkt. Es würde bedeuten, die Krankheit zu ignorieren, die seine herrschende Klasse quält.»

«Dagens Nyheter»: Japans Aufrüstung lässt deutschen Wandel erblassen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag Japans geplante Milliardenausgaben für die Verteidigung:

«Lange Zeit spielten Deutschland und Japan ähnliche Rollen in internationalen Krisen. Die Aufgabe bestand darin, sich um Rechnungen zu kümmern, sich aber ansonsten herauszuhalten, während die USA und andere Verbündete die Ordnung wiederherstellten. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs standen den Alternativen im Weg. Aber genau wie in Deutschland hat Putins Krieg in der Ukraine auch in Japan zu einem Wendepunkt geführt. Und der Wandel dort ist in vielerlei Hinsicht dramatischer. Ziel ist es, die japanischen Verteidigungsausgaben schnell auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu verdoppeln.

Japan ist überzeugt worden, wie wichtig es ist, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen. Und der Schatten Chinas wird durch die nukleare Bedrohung durch Nordkorea weiter verdunkelt. Eine solide Verteidigungsmacht schafft Handlungsspielraum. China das alleinige Recht darauf zu geben, wäre lebensgefährlich.»

«NZZ»: Deutschland sollte mehr gegen illegale Migration unternehmen

ZÜRICH: Deutschland und die Schweiz haben einen Aktionsplan zur Bekämpfung der illegalen Migration vereinbart. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Das Dublin-Verfahren soll wieder eingehalten werden, das heißt, der Asylsuchende wird dorthin zurück überstellt, wo er sein Asylgesuch gestellt hat. Die meisten stellen es nicht in der Schweiz, wohl weil sie genau wissen, dass sie dort kaum eine Chance haben. Beim «Hausaufgabenmachen» ist die Schweiz nämlich viel weiter als Deutschland, sie will zwar attraktiv sein, aber nicht für jeden. Wer nicht schutzbedürftig ist, der wird abgelehnt und rückgeführt, und dies schnell, um das Asylsystem nicht zu überlasten. (...)

Deutschland weiß genau, dass allerhöchstens die Hälfte derer, die kommen, schutzbedürftig ist - anerkannt als asylberechtigt wird sogar nur ein Prozent. (...) Die Verwaltung kann die übergroße Zahl der Anträge nicht zügig abarbeiten. Die Folge ist, dass die Menschen monate- oder gar jahrelang im Verfahren stecken. Rund 300.000 Personen leben ausreisepflichtig im Land. Im ersten Halbjahr 2022 wurden 6198 ausreisepflichtige Ausländer außer Landes geschafft. Während Fachkräfte händeringend gesucht werden, schlagen Migranten perspektivlos den Tag in ihrer Unterkunft tot und fallen dem Steuerzahler zur Last.»

«Washington Post»: Kernfusion wird den Planeten nicht retten

WASHINGTON: Zum ersten Mal ist Forschern eine Kernfusion gelungen, bei der mehr Energie gewonnen als verbraucht wurde. Dies gilt als ein Meilenstein auf dem Weg zu sauberer Energie. Die «Washington Post» bleibt skeptisch:

«Auch wenn das ein wissenschaftlicher Coup ist, heißt das nicht, dass eine von Fusionsenergie betriebene Utopie in greifbarer Nähe ist. Die Geschichte lehrt eher, dass Fusionsenergie wahrscheinlich für Jahre oder Jahrzehnte keine größere Rolle in den Energienetzen spielen wird. Andere, weniger exotische saubere Energiequellen, die sofort zur Verfügung stehen, bleiben die plausibelsten Versionen.

Die Menschheit muss weiter in sie investieren und dies dringend (...) Wenn Vorführreaktoren erst einmal arbeiten, steht die Fusionstechnologie vor einer weiteren Barriere: der wirtschaftlichen. Fusionsreaktoren werden mit traditionellen Kernkraftwerken und mit immer billigeren erneuerbaren Energien im Wettbewerb stehen.

Auf lange Sicht werden die vielen Vorzüge der Kernfusion diese Technologie wahrscheinlich zu einem bedeutenden Teil des weltweiten Energiemixes machen. Aber dieser Punkt wird kaum früh genug erreicht sein, um Fusionstechnologie eine führende Rolle beim Ersatz der fossilen Energien spielen zu lassen, die den Klimawandel vorantreiben.»