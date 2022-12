Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«La Vanguardia»: Das Gespenst eines Umsturzes in Deutschland

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag die Großrazzia gegen die Reichsbürgerszene:

«3000 Polizisten waren im Einsatz, um ein rechtsextremes Komplott gegen die Bundesregierung zu zerschlagen. Es ist noch zu früh, die Ziele der Beteiligten sowie ihre Erfolgsaussichten einzuschätzen. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir vor einer gefährlichen Verschwörung stehen. Eine Verschwörung, die nicht überraschend kommt, weil sie Teil der wachsenden rechtsextremen Bewegungen in Europa und von Netzwerken ist, die Verschwörungstheorien aus den USA und von in Russland sitzenden Vergiftungsnetzwerken verbreiten. Hinweise gibt es. Giorgia Meloni, Bewunderin Mussolinis, regiert in Italien. Die rechtsextremen Schwedendemokraten wurden zur zweitgrößten Kraft im Parlament. Ungarn und Polen haben illiberale Regierungen. Marine Le Pen kam bei der Präsidentschaftswahl auf 41 Prozent.

Auch die Anhänger von Verschwörungstheorien leben seit Jahren unter uns. Die einen kauen den Schwachsinn von QAnon wieder, andere sind Impfgegner oder Leugner der Klimakrise. Deutschland und die EU müssen ohne Zögern auf diejenigen reagieren, die ihre Gründungsprinzipien angreifen und verhindern, dass sich junge, eher uninformierte Menschen den antidemokratischen Kräften zuwenden.»

«Dagens Nyheter»: Belarus nicht vergessen

STOCKHOLM: Die schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Donnerstag die Lage in Belarus:

«Die Opposition gegen Gewalt und Unterdrückung in einer Diktatur befindet sich unabhängig davon, was um sie herum geschieht, in einer schwierigen Situation. Der Kampf für die Demokratie in Belarus ist wegen Russlands brutalem Angriffskrieg gegen die Ukraine in den Hintergrund geraten. Aber Belarus darf nicht vergessen werden, nicht zuletzt deshalb, weil die Entwicklung in den drei Nachbarstaaten miteinander zusammenhängt. Die Sache der Ukraine gegen Putins Barbarei ist unsere. Aber das demokratische Europa muss gleichzeitig auch für die Sehnsucht der Belarussen - genau wie der Russen - nach Freiheit eintreten.»