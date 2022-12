Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.22 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

«De Standaard»: Von der Leyen weckt falsche Hoffnungen

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Vorschläge der EU-Kommissionspräsidentin, russische Vermögen zur Entschädigung der Ukraine zu verwenden und ein Tribunal für russische Kriegsverbrechen einzurichten:

«Kaum hatte Ursula von der Leyen ihre frohe Botschaft ausgesprochen, dämpften Quellen innerhalb der EU-Kommission die Erwartungen. Plötzlich hieß es, dass «beide Themen besonders komplex sind». Die Erklärungen von Experten brachten Ernüchterung.

Russische Kriegsverbrecher juristisch zur Verantwortung zu ziehen, wäre derzeit nur über den Internationalen Strafgerichtshof möglich, doch dafür ist die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats erforderlich - das ist keine realistische Option, da Russland Mitglied des Sicherheitsrats ist. Und die Einrichtung eines Sondertribunals setzt einen ebenfalls kaum zu erreichenden Konsens bei den UN voraus.

Auch eine Verwendung der sanktionierten russischen Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine ist rechtlich sehr kompliziert. Wer einem russischen Oligarchen das Geld abnehmen will, muss beweisen, dass der Mann oder die Frau direkt an einer Straftat beteiligt war. Mit ihrer Ankündigung kreierte von der Leyen wohl einen Moment persönlicher Publicity, aber noch mehr einen der falschen Hoffnung für die Ukrainer.»

«Miami Herald»: Kapitol-Angreifer müssen hart bestraft werden

MIAMI: Die US-Zeitung «Miami Herald» kommentiert die Verurteilung des Anführers der rechtsextremen Miliz «Oath Keepers», Stewart Rhodes, der wegen der Erstürmung des US-Kapitols im Januar 2021 unter anderem der «aufrührerischen Verschwörung» schuldig befunden wurde - ein in der Justizgeschichte des Landes nur sehr selten anerkannter Straftatbestand:

«Die Geschworenen haben die richtige Entscheidung getroffen, ebenso wie die Staatsanwälte. Fast zwei Jahre sind seit dem Versuch vergangen, die rechtmäßige Wahl von Präsident Joe Biden zu verhindern. Es ist höchste Zeit, dass diejenigen, die an dem Angriff beteiligt waren, die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. (...)

Dieser Fall bedeutet auch, dass sich das Wagnis der Staatsanwälte gelohnt hat, Anklage wegen aufrührerischer Verschwörung zu erheben - mit all der politischen Last, die damit verbunden ist. Das Ergebnis dieses Prozesses wird wahrscheinlich eine neue Dynamik in die Reihe der noch bevorstehenden Verfahren gegen Andere bringen, die an diesem beschämenden Tag im Januar beteiligt waren. (...)

Dies war ein geplanter, organisierter gewaltsamer Angriff auf die friedliche Machtübergabe und auf die Demokratie selbst. Die in diesem Fall Angeklagten sind zur Rechenschaft gezogen worden, wie es unser Rechtssystem verlangt. Aber es werden noch viele weitere Fälle folgen.»

«Sydney Morning Herald»: Überwiegen die Gewinne die Kosten?

SYDNEY: Zu den Protesten in China gegen die Null-Covid-Politik schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag:

«Das Ausmaß der öffentlichen Wut und der Proteste, die wir in der vergangenen Woche in mindestens 18 chinesischen Städten ausbrechen sahen, gab es seit 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens selten. Frustration und Erschöpfung nach fast drei Jahren Covid-Lockdowns haben bei vielen gewöhnlichen chinesischen Bürgern der Mittelklasse das Fass zum Überlaufen gebracht. Das Gefühl der Verzweiflung, das davon ausgeht, eingesperrt zu sein und nicht in der Lage zu sein, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist deutlich spürbar. (...)

Bei der Einschätzung, was als nächstes passiert, müssen wir berücksichtigen, wie groß das Verlangen einzelner chinesischer Bürger ist, ihren Protest aufrechtzuerhalten. Die Fragen, die viele stellen werden, sind: Überwiegen die potenziellen Gewinne die Kosten? Und wie hoch sind diese Kosten? Chinas Überwachungsstaat ist in seiner Reichweite unübertroffen. Daher könnten die persönlichen Kosten für die Durchführung solcher Proteste zu hoch sein, um sie zu tragen.»

«Die Presse»: Orbán will ungestört an der Macht bleiben

WIEN: Nach der Empfehlung der EU-Kommission, für Ungarn vorgesehene EU-Gelder einzufrieren, schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Ungarns Führung unter Orbán hat ihr Land in das unsolidarischste der gesamten EU verwandelt. Eines, das sich einladen lässt und das seinen Gastgeber dabei noch beschimpft. Eines, das mit dem aktuell größten Feind seiner Freunde, dem kriegerischen Aggressor, gemeinsame Sache macht. Eines, das Hilfen für ein angegriffenes Land erschwert und blockiert.

Schon ächzt das Gebälk in der letzten Brücke. Es wäre der politische GAU für die Europäische Union, wenn nach Großbritannien das nächste Land wegbricht. Es wäre aber auch eine Katastrophe für Ungarn - wirtschaftlich wie letztlich auch sicherheitspolitisch. Orbán steuert genau dorthin. Es geht ihm mit seiner Kritik an Brüssel und den EU-Partnern nicht darum, die EU zu verbessern. Das wäre ja zu verstehen. Es geht ihm nur darum, Stimmung und Verwirrung zu erzeugen, damit er weiterhin ungestört an der Macht bleiben kann.»