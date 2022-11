Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.11.22 | Überblick

«Sydney Morning Herald»: Reiche Nationen haben die Karten in der Hand

SYDNEY: Zu den Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm el Scheich schreibt die australische Zeitung «Sydney Morning Herald» am Donnerstag:

«Wie erwartet haben sich die COP27-Klimaverhandlungen in Ägypten zu einer Pattsituation zwischen reichen und armen Nationen über Fairness und Finanzen entwickelt. Australien befindet sich im Mittelpunkt des Geschehens, während nur noch zwei Tage Zeit bleiben, um über ein Ergebnis zu verhandeln.

In Scharm el Scheich ist bei der 27. Konferenz der Vertragsparteien der Vereinten Nationen eine brutale und einfache Dynamik im Spiel. Dabei geht es um folgendes: In Klimaverhandlungen kümmern sich die reichen Nationen am meisten darum, die Emissionen zu senken, um die schlimmsten Auswirkungen der Erwärmung abzuwehren. Arme Nationen konzentrieren sich hingegen auch auf die Sicherung der Finanzierung, die sie nicht nur brauchen, um die Emissionen zu reduzieren, sondern auch dafür, die Erderwärmung zu überleben, die sie nicht verursacht haben. Und bei diesen Gesprächen haben die reichen Nationen alle Karten in der Hand. (...)

Je nachdem, wie sich die nächsten Tage entwickeln (...), könnte es eine noch schwächere Vereinbarung geben als die, die vor einem Jahr in Glasgow geschmiedet wurde. In einer Welt, die so offensichtlich unter ihrem sich schnell verändernden Klima leidet, wäre das ein katastrophales Scheitern.»