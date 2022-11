Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Wall Street Journal»: Trump größter Verlierer der Republikaner

NEW YORK: Zum schlechten Abschneiden vieler von Ex-Präsident Donald Trump unterstützter Kandidaten bei den Zwischenwahlen in den USA schreibt «The Wall Street Journal» in seiner Online-Ausgabe:

«Seit seinem unerwarteten Sieg gegen die weithin unbeliebte Hillary Clinton 2016 hat Herr Trump eine Wahlniederlage an die nächste gereiht. Die Republikanische Partei erlitt wegen seiner schlechten Zustimmungswerte eine Schlappe bei den Zwischenwahlen 2018. Herr Trump selber verlor 2020. Er vereitelte dann einen Erfolg der Republikaner bei den Senatsstichwahlen in Georgia 2021, indem er Parteiführern dort vorwarf, seine Wahlniederlage nicht revidiert zu haben. Das gab den Demokraten die Kontrolle des Senats (...) Nun hat Herr Trump die Wahlen 2022 verpfuscht und könnte den Demokraten weitere zwei Jahre Kontrolle über den Senat geben. Herr Trump hatte politische Erfolge als Präsident, darunter Steuersenkungen und Deregulierungen, aber er hat die Republikaner von einem politischen Fiasko zum nächsten geführt. «Wir werden so viel gewinnen, dass ihr das Gewinnen satthaben werdet», sagte Herr Trump einmal. Vielleicht werden jetzt die Republikaner das Verlieren satt haben.»