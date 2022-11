Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Washington Post»: Klimagipfel muss auch Menschenrechte schützen

WASHINGTON: Wenige Tage vor Beginn der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten schreibt die «Washington Post»:

«Wenn die Teilnehmer der 27. Klimakonferenz der Vereinten Nationen ab Sonntag in Scharm el Scheich auf das glitzernde Rote Meer blicken, werden sie die Aussicht sicherlich als Inspiration empfinden, um die Welt zu retten. Aber sie sollten auch in die andere Richtung nach Kairo blicken, den Sitz eines rücksichtslosen Polizeistaates unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Sie sollten gegenüber der Verachtung ihres Gastgeberlands für die grundlegende Menschenwürde nicht blind sein - oder schweigen. (...)

Bei der Wahl einer Gastgeberstadt sollte die jährliche UN-Konferenz zum Klimawandel nicht die weniger entwickelten Ecken der Welt vernachlässigen, die anfälliger für Ernährungsunsicherheit, Krankheiten und Entbehrungen sind. Aber jeder, dem die Rettung des Planeten am Herzen liegt, sollte sich ebenso um die Freiheit und die Notwendigkeit sorgen, Diktatoren die Stirn zu bieten. Die Not der politischen Gefangenen in Ägypten und der Schandfleck des sich auf der Welt ausbreitenden Despotismus können nicht ignoriert werden, wenn sich die Konferenzteilnehmer an der glitzernden Strandpromenade von Scharm el Scheich versammeln und darüber nachdenken, wie sie eine bessere Zukunft gewährleisten können.»

«La Vanguardia»: Israel steuert mit Netanjahu nach rechts

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag den Wahlsieg des früheren israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu:

«König Bibi kehrt an die Macht in Israel zurück. Die von Netanjahus Likud geführte Koalition aus rechten und ultraorthodoxen Parteien hat 65 Sitze gewonnen und erreicht damit die absolute Mehrheit in der Knesset. Dies war vor allem dank des enormen Wachstums der extremen Rechten des religiösen Zionismus möglich, die zur dritten Kraft im Land geworden ist und von 6 auf 14 Sitze angewachsen ist. Bibis dritte Amtszeit wird einen tiefgreifenden Rechtsruck in Israel markieren und ist ohne Zweifel die denkbar schlechteste Nachricht für die Palästinenser. Die Niederlage der linken Mitte ist auch die des säkularen, liberalen und fortschrittlichen Israels gegen den rechtsgerichteten und religiös-rassistischen Block des orthodoxen Judentums. Israel wird das rechteste Parlament und die rechteste Regierung in seiner gesamten Geschichte haben, nachdem es sich für einen populistischen, jüdischen, nationalistischen und hartnäckigen Staat gegen die Palästinenser entschieden hat, auf die sehr schwere Zeiten zukommen.»

«Nepszava»: Ist die EU oder ist Ungarn unrettbar verloren?

BUDAPEST: Über die angedrohten Kürzungen von EU-Geldern für Ungarn und die Bemühungen von Regierungschef Viktor Orban, dies durch Korruptionsbekämpfung abzuwenden, schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Donnerstag:

«Die (jüngst beschlossenen) Gesetze (zur Korruptionsbekämpfung) sind intransparent. Man hat sie im Eilverfahren und unter Ausschluss der (mit Korruptionsbekämpfung befassten) Zivilorganisationen durchs Parlament gepeitscht. Die Personen, die den Chef des sogenannten Integritätsamtes (IH) und seinen Stellvertreter vorschlagen sollen, hat ein Vertrauensmann des Orban-Systems ausgewählt. Unabhängige, aus der Zivilsphäre kommende Experten kamen dafür nicht in Frage. Ernannt wurde lediglich, wer auf die eine oder andere Weise mit dem Orban-System verbandelt ist. (...) Jetzt geht es eher nur mehr noch darum, ob die EU oder ob Ungarn unrettbar verloren ist. Ob Brüssel im Zeichen des fortlebenden Merkelismus Orban weiter finanziert - oder ob es den Geldhahn zudreht und zulässt, dass das ganze Tohuwabohu zusammen mit Orban und Ungarn in den Abgrund rauscht.»

«Telegraph»: Deutschland muss sich vor Abhängigkeit von China hüten

LONDON: Zur China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) meint der Londoner «Telegraph» am Donnerstag:

«In einer Zeit, in der sich viele Industrienationen von China distanzieren, stemmt sich ein großes Land gegen diesen Trend. (...) Für Deutschland ist die Aufrechterhaltung guter Beziehung zu China wichtig, jetzt, da sein anderer großer autokratischer Handelspartner Russland tabu ist. Unter Angela Merkel wurde die Achse Berlin-Moskau gestärkt, und deutsche Unternehmen gehörten zu den größten ausländischen Investoren in der russischen Wirtschaft. Sie sind in einem solchen Ausmaß nach China gewechselt, dass fast die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen auf erhebliche Zulieferungen aus der Volksrepublik angewiesen ist. Zudem ist Chinas wachsende Mittelschicht ein wichtiger Importeur von deutschen Luxusautos.

Scholz hat im Inland ein Wirtschaftspublikum, das darauf bedacht ist, die Beziehungen zu China aufrechtzuerhalten. Zugleich sieht er sich jedoch internationalem Druck ausgesetzt, Peking gegenüber mehr Zurückhaltung an den Tag zu legen. Darüber hinaus muss sich Deutschland davor hüten, in eine zu große Abhängigkeit von China zu geraten, so wie es auch von Russland abhängig war, nicht zuletzt im Hinblick auf dessen Energielieferungen.»

«de Volkskrant»: Netanjahu spaltet Israel

AMSTERDAM: Zur absehbaren Bildung einer Regierung des rechts-religiösen Lagers in Israel heißt es am Donnerstag in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Benjamin («Bibi») Netanjahu hofft als Regierungschef, die Gesetze so ändern zu können, dass er nicht mehr belangt werden kann. Er steht derzeit wegen Korruption und Bestechung vor Gericht, aber nach israelischem Recht kann er Premierminister werden, solange er nicht verurteilt ist - und diese Verurteilung will er verhindern.

Einige der Vorhaben Netanjahus werden in Israel gefürchtet. Zum Beispiel die Entlassung des Generalstaatsanwalts und die anschließende Aufteilung seines Postens, die Verabschiedung eines neuen Gesetzes, das es der Knesset erlaubt, jedes beliebige Gesetz zu erlassen - auch wenn es gegen die Verfassung verstößt -, das Recht der Knesset, Richter des Obersten Gerichtshofs zu ernennen sowie die Beschneidung der Redefreiheit und der Rechte nicht-jüdischer Bürger.

«König Bibi» scheint also auch seinen anderen Spitznamen wieder gerecht zu werden. Er ist der «Überlebenskünstler»: der Mann, dem es gelingt, sich von Rückschlägen auf erstaunliche Weise zu erholen. Aber er ist auch «der Spalter»: Fast die Hälfte des Landes hat nicht für ihn gestimmt. Zentristen, Linke, Araber, Journalisten und Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft halten den Atem an.»

«NZZ»: Netanjahu geht es nur noch um sich selbst

ZÜRICH: Nach der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich die Bildung einer Regierung des rechts-religiösen Lagers unter Führung von Benjamin Netanjahu ab. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Aus Frust über den gescheiterten Friedensprozess mit den Palästinensern und die anhaltenden Angriffe aus Gaza sind die Israeli deutlich nach rechts gerückt. Doch Netanjahu hat das Land mit undemokratischen Manövern, Günstlingswirtschaft und Korruption immer mehr polarisiert. Selbst das rechte Lager ist gespalten in der Frage, ob er es weiter anführen soll. Hätte Bibi, wie er in Israel genannt wird, den Stab an einen anderen Likud-Politiker übergeben, hätte längst eine stabile rechte Regierung, ohne extreme Elemente, gebildet werden können. Es wären nicht fünf Wahlen innerhalb von dreieinhalb Jahren nötig gewesen.

Netanjahu geht es aber schon lange nicht mehr um das Wohl Israels oder seiner Partei. Dem 73-Jährigen geht es nur noch um sich selbst. Sein oberstes Ziel ist es, die Prozesse wegen Korruption, Veruntreuung und Betrug, die gegen ihn laufen, zu stoppen. Und weil sich immer mehr ehemalige Verbündete von ihm distanziert haben, hat er sich dem rechten Rand angenähert. Er hat zerstrittene Rechtsaußengruppierungen zusammengeschweißt und salonfähig gemacht, um seine Siegeschancen zu erhöhen.»