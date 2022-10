Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Die Presse»: Deutschlands spezielle Rolle im Solidaritäts-Mikado

WIEN: Mit vollen Gasspeichern und tiefen Taschen für einen Schutzschirm zur Bekämpfung der Energiekrise gebe es aus Deutschland für die EU wenig Solidarität, schreibt die österreichische Zeitung «Die Presse»:

«Gerade Deutschland hat den gemeinsamen (Gas-)Einkauf monatelang blockiert. Jetzt hat man sich gnädigerweise umstimmen lassen. "Wir sorgen für gemeinsame Einkaufsmöglichkeiten, um die Preise runterzubringen", sagte der ebenfalls grüne deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck salbungsvoll. Tatsächlich ist es Symbolpolitik. Zuerst jeder gegen jeden, wie schon zu Beginn der Coronapandemie, und dann großzügige Gesten.

Deutschland spielt im europäischen Solidaritäts-"Mikado" ohnehin eine sehr spezielle Rolle. Anfang des Monats hat die Dreierkoalition in Berlin einen 200 Milliarden Euro schweren Schutzschirm zur Bekämpfung der Energiekrise beschlossen. Die Botschaft an alle anderen EU-Länder war klar und deutlich: Komme was wolle, wir können uns den Wahnsinn leisten.»

«La Vanguardia»: Deutsch-französische Differenzen schnell beenden

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Donnerstag die Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich:

«Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Olaf Scholz trafen sich im Elysée, während das deutsch-französische Bündnis stockt, was Besorgnis über die Rolle beider Länder als Lokomotiven des europäischen Projekts auslöst. Wenn Frankreich und Deutschland sich nicht verstehen, kann die gesamte EU in Turbulenzen geraten. Das wäre gerade jetzt während der russischen Invasion in der Ukraine ungünstig.

Ständig gibt es Diskrepanzen zwischen dem Elysee und dem Kanzleramt. Im wirtschaftlichen Bereich, weil Frankreich mit Berlins 200 Milliarden-Programm nicht einverstanden ist. Im Verteidigungsbereich, weil Deutschland amerikanische F-35 kaufen will. Und im Energiebereich, weil beide Länder bei der Midcat-Gaspipeline oder beim Gaspreisdeckel über Kreuz liegen.

Was wirklich beunruhigt, ist dass Deutschland nach Einschätzung verschiedener Quellen offenbar seinen Status als europäische Führungsmacht über den des Solidaritätsmotors des europäischen Aufbauwerks stellen will. Europa kann sich aber bei der Stärkung seiner Union keine Schwächen leisten. Diese deutsch-französischen Differenzen müssen schnellstmöglich behoben werden.»