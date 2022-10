Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«De Standaard»: In der Gaskrise sind die USA der lachende Dritte

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Donnerstag die Energiekrise in Europa:

«Wenn es eine Lehre gibt, die man aus der aktuellen Krise ziehen kann, dann die, dass der Gasmarkt äußerst komplex ist. Die EU-Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Interessen zu verteidigen und schlagen daher unterschiedliche Eingriffe in den Preisbildungsmechanismus vor. Dies ist kein Zeichen von Ohnmacht, sondern eine Folge der mit dem Thema verbundenen Schwierigkeiten.

Es steht viel auf dem Spiel. Nicht nur die Kaufkraft der Bevölkerung, sondern auch die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber dem Rest der Welt. Denn während Europa im Zentrum der Energiekrise steht, in der Russland eine entscheidende Rolle spielt, sind die USA der lachende Dritte. Nicht allein, dass ihre Energie aufgrund ihrer eigenen Produktion billiger als die Europas ist. Sie verdienen auch noch viel Geld mit dem Export von Flüssiggas, mit dem die durch Russland verursachte Versorgungslücke in Europa geschlossen wird.»

«NZZ»: Haiti braucht militärische Intervention

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» aus der Schweiz kommentiert am Donnerstag die Bandenkriminalität in Haiti:

«Haitis Premierminister Ariel Henry hat Anfang Oktober die Weltgemeinschaft zu einer militärischen Intervention aufgerufen, um sein Land zu retten. Es ist dies zweifellos ein sehr ungewöhnlicher Appell, besonders in einem Land, in dem bisher ausländische Interventionen wenig Erfolg hatten. Doch die Lage im Karibikstaat ist dramatisch. Die Einsicht, dass sich das Land aus eigener Kraft kaum mehr helfen kann, ist durchaus realistisch.

Das Militärische dürfte keine allzu große Herausforderung darstellen. Die Banden sind zwar den haitianischen Sicherheitskräften überlegen, aber eine moderne Armee dürfte mit ihnen kurzen Prozess machen. Eine Motivation zum Eingreifen gibt es insbesondere für die Amerikaner. Haitianer sind Teil der wachsenden Migrationswelle, mit der die USA an ihrer Südgrenze kämpfen.

Halten die gegenwärtigen Zustände in Haiti an, wird dies noch viele mehr ins Exil treiben. Mit einer eng fokussierten Intervention durch die Amerikaner, die UN oder eine regionale multinationale Eingreiftruppe könnte sowohl die tiefe humanitäre Krise in Haiti bekämpft als auch ein neuer Exodus von Flüchtlingen verhindert werden.»

«Público»: Putins Panzer beschleunigen Energiewende

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Donnerstag angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine das Spannungsverhältnis zwischen Klimaschutz und Energiesicherheit:

«Wer in diesem Moment unserer Geschichte gleichzeitig gegen den himmelhohen Anstieg der Energiepreise und für energischere Klimaschutzmaßnahmen ist, will auf zwei Hochzeiten zugleich tanzen. So sehr wir den Planeten lieben: Die Wahrheit ist, dass der Mensch dem Vorrang einräumt, was sein Wohlergehen direkt bedroht. Das ist der Grund, warum Krieg und drohende Stromausfälle Umweltbedenken in den Hintergrund rücken. Auch in Ländern, in denen grüne Parteien regieren wie in Deutschland, werden Kohlekraftwerke wieder hochgefahren und Atomkraftwerke länger am Netz gelassen.

Europa hat gerade eine Lektion gelernt, die es nicht so schnell vergessen wird: Lege nie wieder die grundlegendsten Energiebedürfnisse in die Hände von Diktatoren wie Wladimir Putin. Kohle- und Atomkraftwerke stillzulegen, und sich im Namen der Umwelt vom russischen Regime abhängig zu machen, ist ein Wahnsinn. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Mittelfristig können Putins Panzer mehr für den Planeten tun als die Proteste von Greta Thunberg. Eine Rakete ist immer überzeugender als eine Dose Suppe (die Umweltschützer gegen ein Gemälde Vincent van Goghs in London gegossen haben), und ein Krieg dieser Art hat die Macht, die Energiewende zu beschleunigen.»

«Standard»: möglicherweise Neuwahlen in Österreich nötig

WIEN: Nach dem Bekanntwerden neuer Korruptionsvorwürfe gegen den zurückgetretenen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und die konserviative Regierungspartei ÖVP schreibt die österreichische Zeitung «Der Standard»:

«Jetzt stellt sich erneut die Frage: Ist die Koalition unter diesen Umständen und in Kenntnis aller Vorwürfe fortzuführen, oder muss sich der grüne Parteichef und Vizekanzler nicht erneut die Frage stellen: Hat diese Koalition überhaupt noch eine Grundlage?

Bevor ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer derart unter Druck gerät und selbst nicht mehr Herr des Handelns ist, muss er sich auch fragen: Kann und will er unter diesen Umständen weitermachen? Braucht es nicht einen Schlussstrich unter die «Neue Volkspartei» von Sebastian Kurz? Das wäre schmerzhaft, weil Nehammer auf einige Weggefährten verzichten müsste. Aber es wäre für ihn und die Partei ein Befreiungsschlag, sich aus diesem Sumpf zu lösen und den Versuch zu unternehmen, aufrechten Hauptes weiterzugehen. Möglicherweise auch in Richtung Neuwahlen.»