Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Donnerstag

«Münchner Merkur» zu Bürgergeld

Nicht alles ist schlecht am neuen Bürgergeld der Ampelkoalition: Die Erhöhung der Regelsätze ist angesichts der hohen Teuerung kaum zu kritisieren, auch nicht die Anhebung des bisher sehr knapp bemessenen Schonvermögens.

Problematisch aber ist, dass die Ampel «fordern» künftig kleiner schreibt, weil staatliche Leistungen während einer sechsmonatigen «Vertrauenszeit» auch dann kaum angetastet werden, wenn Arbeitslose mehrfach Termine im Jobcenter ignorieren. Wer nicht arbeiten will, lässt's eben bleiben: In einer Zeit leerer Staatskassen und gravierenden Arbeitskräftemangels ist das Beschäftigten, die mit ihren Abgaben die Bequemen mitzufinanzieren haben, kaum begreiflich zu machen. Zugleich macht die Ampel kein Hehl daraus, dass sie sich die Behebung des Arbeitskräftemangels von mehr Zuwanderung verspricht. Die 2,5 Millionen heimischen Arbeitslosen hat die Regierung offenbar abgeschrieben. Soll das der «Geist der Ermutigung» sein, den Arbeitsminister Heil im Bundestag beschwor?.

«Pravo»: Orbans Nähe zu Russland kaum nachvollziehbar

PRAG: Über Ungarns Nähe zu Russland schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Donnerstag:

«Im Jahr 1956 war der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban noch nicht auf der Welt. Dennoch dürfte er zweifellos wissen, welche Verwüstung und wie viele verlorene Leben die Panzer hinterließen, mit denen Moskau den damaligen Versuch politischer Veränderungen in Ungarn niederwalzen ließ. Wirtschaftliche Sicherheit hat Orbans bisherige Politik seinem Land nicht gebracht. An die Sowjetunion, deren Niedergang der russische Präsident Wladimir Putin so sehr bedauert, hat man in Ungarn nicht gerade die besten Erinnerungen. Was steht also hinter Orbans Zuneigung zum Regime Putins? Auf manche Fragen gibt es wohl einfach keine vernünftige und sinnvolle Antwort.»

«Star Tribune»: Russische Angriffe erfordern entschlossene Antwort

MINNEAPOLIS: Zu den massiven russischen Luftangriffen in der Ukraine seit Montag schreibt die US-Zeitung «Star Tribune»:

«Die Reaktion Russlands in dieser Woche auf den Angriff auf eine äußerst wichtige Brücke auf der Krim spiegelt die Unterschiede zwischen den Regierungen in Kiew und Moskau wider. Der Angriff auf die Brücke über der Meerenge von Kertsch, für den die ukrainische Regierung nicht offiziell Verantwortung übernommen hat, war strategischer Natur. Er beeinträchtigte eine entscheidende Versorgungslinie zu einem Gebiet, das Russland illegal mittels Gewalt und eines Scheinreferendums abspaltete - dieselbe Methode, mit der Moskau 2014 die Krim selbst annektierte.

Die Antwort des Kremls - Raketen- und Drohnenangriffe auf Menschen, die nicht an den Kämpfen beteiligt sind, in mehreren ukrainischen Städten - war dagegen aus militärischer Sicht nicht strategisch, aber tragisch. (...) Sie bewirkte keine nachweisbare Veränderung beim Verlauf eines Krieges, in dem die Ukraine an militärischer Dynamik gewonnen hat und systematisch Gebiete von den Invasoren zurückerobert. (...) Tragischerweise werden noch mehr Menschen durch Putins kriminelle Handlungen sterben. Das sollte den Westen anspornen, in einem würdigen, gewinnbaren Kampf rasch und entschlossen zu handeln.»

«Libération»: Irans Rettung kann nur von innen kommen

PARIS: Zu den Protesten im Iran schreibt die französische Zeitung «Libération» am Donnerstag:

«Bei der aktuellen Bewegung fällt die Entschlossenheit der Demonstrantinnen und Demonstranten auf. Frauen oder Männer, Mädchen, Jugendliche oder Erwachsene - sie haben keine Angst mehr. In ihnen steckt eine Wut, die von weit her kommt und die offenbar von nichts, nicht einmal dem Tod, ausgelöscht werden kann. Dieser Mut ist umso beeindruckender, als dass dieses Volk allein auf der Welt ist. Niemand kann das Regime zur Vernunft bringen oder Druck ausüben. Von den Verbündeten der Mullahs wie Russland, China oder der Türkei können sie wohl kaum Hilfe erwarten. Die Rettung kann daher nur von innen kommen. Von all den Männern, die es vielleicht eines Tages satt haben, ihre Mütter, Frauen und Töchter, aber auch ihre Brüder und Söhne im Kugelhagel sterben zu sehen.»

«The Guardian»: Nordkoreas Raketentests erhöhen Risiken

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Donnerstag die Raketentests Nordkoreas:

«Pjöngjang hat nicht vor, Seoul oder San Francisco in ein Aschemeer zu verwandeln: Nordkoreas Führung ist nicht selbstmörderisch. Aber die Fähigkeiten des Landes nehmen stetig zu, und damit auch die Risiken von Fehltritten, vielleicht vor allem angesichts der Isolation des Landes infolge der Corona-Pandemie. Im vergangenen Monat hat Nordkorea seine Position mit einem neuen Gesetz bekräftigt, in dem das Recht auf «automatische» nukleare Präventivschläge zu seinem Schutz verankert ist, und betont, dass sein nuklearer Status «unumkehrbar» ist. (...) Das Regime hat sich zu Herzen genommen, was seinerzeit mit dem Irak und Libyen geschah. Und der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat es in seiner Überzeugung nur bestärkt. Gespräche über Rüstungskontrollen scheinen in weiter Ferne zu liegen.»

«NZZ»: USA sollten Waffenlieferungen an Saudi-Arabien aussetzen

ZÜRICH: Wegen der Förderkürzung der Erdöl-Allianz Opec+ will das Weiße Haus die Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien überprüfen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Donnerstag:

«Die USA kostet ihre Präsenz am Golf ein Vermögen, doch fühlt sich Saudi-Arabien immer weniger verpflichtet, dafür auf seine Schutzmacht Rücksicht zu nehmen. Kronprinz Mohammed bin Salman verfolgt seit Jahren einen Kurs, der immer wieder quer steht zur Politik der USA. Ob bei dem Krieg in Jemen, der Blockade Katars, dem Widerstand gegen das Atomabkommen mit Iran - «MbS» kümmert sich wenig um die Einwände seines großen Partners. (...)

Die Entscheidung zur Kappung der Ölförderung zeigt die Hybris des Kronprinzen, der offenbar meint, auf die USA pfeifen zu können. Doch «MbS» irrt, wenn er glaubt, nicht länger auf die Amerikaner angewiesen zu sein. Weder Russland noch China sind willens oder in der Lage, den Schutz des Königreichs zu garantieren. Es ist Zeit, dass Biden ein deutliches Zeichen dafür setzt, dass die weitere Unterstützung Saudi-Arabiens an klare Bedingungen gebunden ist. Eine Aussetzung der Waffenlieferungen wäre ein erster Schritt.»

«El Mundo»: Der Himmel der Ukraine in den Händen des Westens

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Donnerstag die russischen Luftangriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur:

«Der Versuch Wladimir Putins, die ukrainische Zivilbevölkerung dazu zu zwingen, ohne Energieversorgung einem eiskalten Winter entgegenzugehen, ist eine neue Strategie, die auch auf die Vernichtung der Ukrainer abzielt. Nach Einschätzung von Analysten wurden große Gebiete des Landes bombardiert, einschließlich Kiew und Gebieten an der Grenze zu Polen, wo es keine Kriegsziele gibt, um die Energieinfrastruktur lahmzulegen. Dies rechtfertigt deshalb den dringenden Aufruf des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die 50 Nationen, die bisher schon zur Verteidigung des Landes beigetragen haben, Flugabwehrsysteme zu liefern, um den Himmel der Ukraine gegen russische Raketen und Drohnen abzuschirmen. Erst gestern wurden Bilder von der Ankunft der ersten Flugabwehrbatterie IRIS-T, dem modernsten System in Europa, veröffentlicht. Nur das Bekenntnis des Westens zur Lieferung von Raketenabfangwaffen kann eine Garantie dafür sein, dass der russische Tyrann sein Ziel, die Ukraine einem totalen Energieausfall auszusetzen, nicht erreichen wird.»